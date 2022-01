Le nouveau Galaxy S21 FE 5G de Samsung est maintenant offert au Canada





MISSISSAUGA, Ontario, 11 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd'hui que le nouveau Galaxy S21 FE 5G de Samsung est maintenant disponible en ligne sur Samsung.ca, dans les boutiques Expérience+ de Samsung et chez les détaillants nationaux et les opérateurs de télécommunications partenaires partout au Canada. Offrant les caractéristiques haut de gamme préférées des fans dans un ensemble bien équilibré, le Galaxy S21 FE 5G fait passer l'exploration et l'expression au quotidien à un niveau supérieur grâce à un design accrocheur, à une performance puissante, à des appareils photo de qualité professionnelle et à une connectivité fluide à l'écosystème des appareils Galaxy, tels que les Galaxy Buds2 et la Galaxy Watch41.



« Au coeur de notre série Fan Edition se trouve l'engagement de rendre les expériences phares accessibles à tout le monde», affirme Raj Doshi, chef du secteur des communications mobiles chez Samsung Electronics Canada. « Avec le Galaxy S21 FE 5G, nous nous sommes appuyés sur le succès canadien de nos gammes Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21 5G avec des améliorations premium qui offrent l'expérience mobile à laquelle s'attendent les amateurs de Galaxy ».

Les innovations préférées des amateurs de Galaxy dans un modèle phare raffiné

Le Galaxy S21 FE 5G est conçu pour alimenter les passions de tous les amateurs de Galaxy. Qu'il soit entre les mains de maîtres joueurs, vedettes des réseaux sociaux ou influenceurs, le Galaxy S21 FE 5G aide les utilisateurs à profiter pleinement des activités qu'ils aiment.

Le Galaxy S21 FE 5G est doté d'un design élégant et distinctif qui reprend le cadre au contour découpé tant apprécié des amateurs de la série Galaxy S21. Avec quatre options de couleurs classiques et une finition moderne et haut de gamme , les amateurs de Galaxy peuvent choisir l'appareil qui reflète le mieux leur personnalité et leur style uniques.





qui reprend le cadre au contour découpé tant apprécié des amateurs de la série Galaxy S21. Avec et , les amateurs de Galaxy peuvent choisir l'appareil qui reflète le mieux leur personnalité et leur style uniques. Faites l'expérience du processeur Galaxy le plus rapide à ce jour 2 3 et laissez-vous séduire par la qualité des images et des graphiques ultra-précis et rapides, combinée à un taux de réponse tactile de 240 Hz permettant des réactions rapides comme l'éclair 4 . Améliorez vos expériences multitâches, de jeu, de diffusion en direct et d'édition vidéo grâce au taux d'actualisation fluide de 120 Hz et à l'écran AMOLED dynamique 2X remarquablement lumineux.





et laissez-vous séduire par la qualité des images et des graphiques ultra-précis et rapides, combinée à un permettant des réactions rapides comme l'éclair . Améliorez vos expériences multitâches, de jeu, de diffusion en direct et d'édition vidéo grâce au de 120 Hz et à remarquablement lumineux. La batterie intelligente qui dure toute la journée 5 est conçue pour offrir des performances à haute vitesse qui durent, du travail à la maison, et partout ailleurs. Le Galaxy S21 FE 5G fonctionne également de manière harmonieuse au sein de l'écosystème Galaxy pour vous permettre de rester connecté. Grâce à la fonction Wireless PowerShare 6 , les utilisateurs peuvent recharger leur Galaxy Buds2 ou Galaxy Watch4 lors de leurs déplacements.





est conçue pour offrir des performances à haute vitesse qui durent, du travail à la maison, et partout ailleurs. Le Galaxy S21 FE 5G fonctionne également de manière harmonieuse au sein de l'écosystème Galaxy pour vous permettre de rester connecté. Grâce à la fonction Wireless PowerShare , les utilisateurs peuvent recharger leur Galaxy Buds2 ou Galaxy Watch4 lors de leurs déplacements. Le Galaxy S21 FE 5G est équipé de la même célèbre configuration d'appareil photo de qualité professionnelle que celle utilisée pour capturer des photos légendaires sur le Galaxy S21 5G. Utilisez les paramètres améliorés du mode nuit7 pour améliorer les photos prises dans des conditions de faible luminosité lors d'une sortie en ville avec des amis ou faites participer tout le monde à vos selfies et soyez sous votre meilleur jour grâce à la fonction améliorée de restauration des visages par l'IA. De plus, le double enregistrement vous permet de suivre l'action devant et derrière vous : l'appareil photo Galaxy S21 FE 5G peut capturer des images des deux objectifs en même temps.

Disponibilité au Canada

Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE 5G est maintenant offert au Canada sur Samsung.ca, dans les boutiques Expérience+ de Samsung et chez les détaillants nationaux et les opérateurs de télécommunications partenaires au Canada.

Modèle 128 Go : Disponible en graphite, blanc, olive, lavande pour 949,99 $ (prix régulier).

Disponible en graphite, blanc, olive, lavande pour 949,99 $ (prix régulier). Modèle 256 Go : Disponible en graphite pour 1 039,99 $ (prix régulier).

Pour plus d'informations sur le Galaxy S21 FE 5G, veuillez consulter le site suivant : https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s21-5g/galaxy-s21-fe-5g/

Offres d'achat



Offres AIR MILES®

Du 11 janvier au 9 mars 2022, les Canadiens qui achètent un modèle Galaxy S21 FE 5G admissible dans une boutique Expérience+ de Samsung au Canada ou en ligne sur le site Samsung.com/ca recevront 200 Miles en prime8.

Offres de reprise

Les Canadiens peuvent échanger leur ancien téléphone intelligent jusqu'au 9 mars 2022 et recevoir un crédit allant jusqu'à 150 $ pour l'achat du Galaxy S21 FE 5G, en plus de la valeur de reprise de leur ancien appareil. Le programme de reprise est offert sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ de Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs de télécommunications au Canada9.

À partir du 18 janvier 2022, les clients qui achètent le Galaxy S21 FE 5G sur Samsung.com/ca et participent au programme de reprise recevront un crédit de reprise promotionnel instantané de 150 $ plus la valeur résiduelle de leur appareil de reprise, appliqué d'emblée au prix d'achat de leur nouveau Galaxy S21 FE 5G (avant taxes)10.

Ayez l'esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service de réparation complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie11.

Jusqu'au 9 mars 2022, les clients qui achètent une couverture Samsung Care+ pour un nouveau Galaxy S21 FE 5G admissible dans une boutique Expérience+ de Samsung au Canada ou en ligne à Samsung.com/ca recevront 100 milles en prime12.

Pour en savoir plus, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte, partout au Canada

Profitez d'un ramassage pratique, d'une réparation rapide et d'une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage porte-à-porte en appelant le 1-800-SAMSUNG, utiliser notre service de Clavardage en direct ou nous envoyer un message texte à WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement au moyen du portail Votre Service qui se trouve en ligne à l'adresse suivante : www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair pour planifier un ramassage d'appareil pratique à domicile. Le ramassage et le retour de l'appareil Galaxy sont sans frais. Le service est offert aux clients avec des appareils sous garantie et hors garantie. La protection peut varier. Pour plus de renseignements sur le service porte-à-porte, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair

Pour en savoir davantage sur les plus récents appareils Samsung Galaxy, y compris les spécifications, veuillez visiter www.samsung.com/ca_fr/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d'entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.samsung.ca._fr.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

CONTACT :

Simon Langlois

North Strategic

Tél. : +1 438-870-0327

simon.langlois@northstrategic.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/597e5520-c17d-4804-8884-62fdeb65ccbc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54ccedb8-5112-46cf-a8ac-199a16116639

1 Les Galaxy Buds2 et la Galaxy Watch4 sont vendus séparément.

2 Nécessite une connexion réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d'autres facteurs.

3 Comparativement à la gamme Galaxy S20 5G.

4 Disponible en mode d'affichage de 120 Hz et en mode jeu.

5 Selon l'autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et autres. Les résultats peuvent varier.



6 Le Partage d'énergie est limité aux téléphones intelligents Samsung ou d'autres marques compatibles avec le chargement sans fil WPC Qi. Visitez Samsung.com pour vérifier la compatibilité. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d'autres marques. Peut altérer la réception d'appels ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. La vitesse et l'efficacité de la puissance de recharge varient selon les appareils.

7 Comparativement à la gamme Galaxy S20 5G.

8 L'offre est en vigueur du 11 janvier au 9 mars 2022. Offert exclusivement sur samsung.com/ca_fr et dans les boutiques expérience Samsung. Durant la période de l'offre, achetez un modèle Galaxy S21 FE admissible (SM-G990WZAAXAC, SM-G990WZWAXAC, SM-G990WLGAXAC, SM-G990WLVAXAC, SM-G990WZAEXAC) et obtenez 200 milles de prime AIR MILES.

Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat.

Les milles de récompense en prime seront ajoutés à votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant la date de fin de l'offre. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix courants. Achats directs seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung y ait expressément consenti. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

®tm Marques de commerce d'AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

9 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 150 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, lorsque vous :

(i) achetez un appareil Galaxy S21 FE 5G admissible du 11 janvier au 9 mars 2022 (la « Période de l'offre ») auprès d'un détaillant ou opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (« produit de reprise admissible ») d'ici le 9 mars 2022; et

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 14 jours civils suivant la réception de la feuille de route.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 150 $ lorsque vous effectuez la reprise d'un produit de reprise admissible et l'achat d'un Galaxy S21 FE 5G. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales.

10 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 150 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous :

(i) achetez un appareil Galaxy S21 FE 5G admissible du 11 janvier au 9 mars 2022 (la « Période de l'offre ») auprès d'un détaillant ou opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/;

(ii) complétez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible d'ici le 9 mars 2022 ; et

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de a lettre de transport.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 150 $ lorsque vous effectuez la reprise d'un produit de reprise admissible et l'achat d'un Galaxy S21 FE 5G. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc.

Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître les conditions générales complètes. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca, si vous n'envoyez pas votre produit de reprise admissible ou si l'état de l'appareil diffère sensiblement de celui que vous avez déclaré être exact en utilisant l'outil d'échange, votre transaction de reprise peut faire l'objet d'une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions d'utilisation du programme de reprise. Visitez https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales.

11 Des conditions générales s'appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms

12 Offre en vigueur du 11 janvier au 9 mars 2022. Du 11 janvier au 4 avril 2022, obtenez 100 milles en prime à l'achat de Samsung Care+ avec votre nouvel appareil Samsung admissible. Offre disponible exclusivement en ligne à samsung.com/ca lorsque vous achetez Samsung Care+ avec un Galaxy S21 FE admissible (SM-G990WZAAXAC, SM-G990WZWAXAC, SM-G990WLGAXAC, SM-G990WLVAXAC, SM-G990WZAEXAC) (« appareil Samsung admissible »). L'achat d'un appareil Samsung admissible et de Samsung Care+ doit être effectué en même temps et en une seule transaction.

Les milles de récompense en prime seront ajoutés à votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant la date de fin de l'offre. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix courants. Achats directs seulement.

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung y ait expressément consenti. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

®tm Marques de commerce d'AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

