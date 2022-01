Joyeux anniversaire Elbphilharmonie!





Hambourg fête le 5ème anniversaire de la Philharmonie de l'Elbe (Elbphilharmonie) le 11 janvier

HAMBOURG, Allemagne, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui marque le 5ème anniversaire de l'Elbphilharmonie de Hambourg. L'événement sera célébré par un concert de gala par l'Orchestre symphonique de la NDR dans le cadre d'un festival anniversaire de neuf jours. Plus d'informations et de flux en direct sur : www.elbphilharmonie.de .

En coopération avec le Musée des Arts et Métiers de la région, l'Elbphilharmonie a commandité aux Pays-Bas le duo d'artistes de renommée internationale DRIFT afin de créer une oeuvre d'art lumineuse extraordinaire pour cet anniversaire. « Breaking Waves » utilisera des centaines de drones illuminés pour donner vie à la façade de la salle de concert. En raison de la situation pandémique actuelle, le spectacle est désormais visible du 28 avril au 1er mai.

Malgré sa récente existence, l'Elbphilharmonie a largement dépassé toutes les attentes : la qualité et la diversité du programme musical est sans doute sans égal à l'international, et l'originalité du bâtiment a attiré plus d'attention dans le monde que tout autre nouveau lieu culturel au cours de ce siècle. Le fait que 3,3 millions de spectateurs aient assisté à plus de 2 900 performances musicales vibrantes depuis l'ouverture du festival est assurément éloquent. Avec 1,25 million de visiteurs par an, le public de Hambourg a triplé au cours des cinq dernières années. La « Plaza », plateforme d'observation de l'Elbphilharmonie, est devenue un pôle d'attraction touristique avec environ 14,5 millions de visiteurs à ce jour. Avec ces chiffres, l'Elbphilharmonie surpasse même certaines des principales destinations touristiques d'Allemagne, comme le château de Neuschwanstein.

Cinq ans d'Elbphilharmonie, c'est aussi l'émergence de la nouvelle image de Hambourg en tant que ville culturelle, là où la culture fait partie de la tradition. Étant donné que la ville abrite plus de 300 institutions culturelles, le public peut profiter de divertissements culturels de grande qualité dans toute la ville. Avec l'ouverture de l'Elbphilharmonie, Hambourg dispose désormais d'un phare qui illumine l'ensemble du paysage culturel dans toute sa diversité et bien au-delà des limites de la ville. Ces dernières années, Hambourg a également pu se positionner plus fortement en tant que destination touristique internationale. Ainsi, entre janvier 2017 et fin 2019, les nuitées des clients étrangers ont augmenté de 16 %.

