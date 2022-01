Publication du chapitre japonais de " Éloge de la vie " de Hongshan Culture L'éloge de la vie, moteur de la troisième renaissance culturelle du monde





Le 11 janvier, heure de Pékin, le grand groupe de sculptures en jade " Éloge de la vie " - chapitre japonais a été lancé, ce qui a déclenché une forte attention dans le monde entier. "Éloge de la vie" est une oeuvre sculptée par le fondateur de la grande renaissance de la culture chinoise et le maître d'oeuvre de l'Éloge de la vie, Zhai Peng, qui a dirigé les artisans de Hongshan pendant dix ans, réalisant trois "pièces uniques" qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité. En plus de ces trois "pièces uniques", l'"Éloge de la vie" accomplit également trois percées historiques : l'utilisation de matières premières naturelles accumulées pendant plus d'un milliard d'années, l'art irréprochable et le haut degré de condensation idéologique.

La grande dynastie Tang a été un chapitre glorieux de la longue histoire de la nation chinoise, et la première civilisation prospère du monde. Notre pays voisin, le Japon, a emprunté et copié la grande dynastie Tang de la nation chinoise pour son propre usage, et a créé sa propre culture sur cette base, au cours de nombreuses études et échanges. C'est l'impact que la dynastie Tang a eu sur le monde en tant que premier épanouissement civilisationnel des êtres humains. La deuxième renaissance en Europe au 14ème siècle a balayé le monde, changeant la trajectoire du développement culturel à travers le monde. Avec trois "singularités" et trois "percées", "L'éloge de la vie" sera une fois de plus le moteur de la troisième renaissance culturelle mondiale.

