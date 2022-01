Nouvelles dates : le Championnat du monde du vin et autres boissons alcoolisées biologiques aura lieu du 28 février au 2 mars 2022





En raison de la situation sanitaire mondiale actuelle qui perturbe l'organisation d'événements internationaux et restreint les voyages à l'étranger, le conseil d'administration de Sudvinbio annonce le report de la foire aux vins Millésime Bio 2022 en digital et en physique.

Les nouvelles dates à noter :

La session physique, au Centre d'exposition de Montpellier :

- Du lundi 28 février au mercredi 02 mars 2022 : nouvelles dates

La session digitale :

- Le lundi 24 et le mardi 25 janvier 2022: nouvelles dates

Concours Millésime Bio :

- Le mardi 11 et le mercredi 12 janvier 2022 : mêmes dates

Un report souhaité à la fois par les exposants et les visiteurs :

Cette décision a été prise après avoir consulté les exposants et les visiteurs le mardi 04 janvier afin de déterminer s'ils souhaitaient maintenir le salon Millésime Bio aux dates prévues (24-26 janvier 2022 au Parc des Expositions de Montpellier).

La majorité des nombreuses personnes interrogées ont indiqué être favorables au report du salon, tout en souhaitant sa tenue en 2022. Même si les restrictions de fréquentation ne s'appliquent pas aux salons, près de deux tiers des clients interrogés par les exposants ont déclaré ne plus être en mesure de garantir qu'ils pourraient se rendre à l'événement. L'enquête réalisée auprès des visiteurs a confirmé cette tendance, avec une forte proportion de répondants indiquant qu'ils préféraient ne pas se déplacer.

Demandez votre accréditation :

La plateforme d'accréditation en ligne est toujours ouverte. Vous pouvez vous inscrire en vous connectant à votre espace en cliquant ici.

Pour en savoir plus sur le marché du vin biologique, découvrez l'étude réalisée par Millésime Bio et Ipsos : Observatoire européen de la consommation de vin biologique - octobre 2021 téléchargeable sur : https://www.millesime-bio.com/en/presse/dossiers-de-presse.

MILLÉSIME BIO ? CONCOURS INTERNATIONAL DES VINS BIOLOGIQUES

Organisé par Sudvinbio, association interprofessionnelle regroupant des producteurs et des distributeurs de vins biologiques de la région Occitanie, Millésime Bio est le salon mondial du monde des vins, bières et spiritueux biologiques. Chaque début d'année, c'est le lieu à ne pas manquer pour le marché du vin biologique mondial. En 2022, plus de 1 450 producteurs de vin pourront y faire prospérer leurs affaires, avec des milliers de visiteurs présents chaque année. Cette édition se déroulera sous deux formats : une session digitale ouverte en continu les 24 et 25 janvier 2022, et une session physique au Parc des Expositions de Montpellier qui se tiendra du 28 février au 02 mars 2022.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 03:10 et diffusé par :