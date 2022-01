GI Supply reçoit le label CE pour son agent de levage sous-muqueux EverLift®





Le nouveau dispositif médical EverLift® est désormais à la disposition des médecins dans toute l'Europe

MECHANICSBURG, Pennsylvanie, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- GI Supply Inc. a annoncé aujourd'hui que son agent de levage sous-muqueux EverLift® a obtenu le label CE et est désormais à la disposition des médecins en Europe. EverLift est un nouveau dispositif pour la levée des polypes, des adénomes, des cancers au stade précoce et d'autres lésions gastro-intestinales avant leur excision avec un collet ou un autre appareil endoscopique approprié1.

EverLift facilite les procédures de résection endoscopique telles que la résection muqueuse endoscopique (RME) ou la dissection sous-muqueuse endoscopique (DSE), lors des examens du tractus gastro-intestinal supérieur et inférieur.

EverLift est le premier dispositif médical de GI Supply à recevoir un label CE en vertu du nouveau règlement européen 2017/745 sur les dispositifs médicaux (MDR). EverLift a obtenu l'autorisation de la FDA en octobre 2020.

EverLift est le seul agent de levage sous-muqueux pré-rempli disponible en seringues de 5mL et 10mL, ce qui permet aux médecins de n'utiliser que ce dont ils ont besoin, qu'il s'agisse de petites ou de grandes lésions. De plus, la seringue stérile préremplie réduit le temps et le risque d'infection associés à la préparation d'une solution mélangée en milieu hospitalier.

La couleur bleue plus foncée d'EverLift est utilisée pour identifier le périmètre des lésions, ce qui permet une résection sûre et complète, réduisant ainsi le risque de lésions récurrentes. Après la résection d'une lésion, la couleur plus foncée aide les endoscopistes à identifier les blessures potentielles de la couche musculaire.

« Les agents de levage permettent des résections plus sûres pour les patients. EverLift fournit un coussin souple mais fiable pour la résection et des teintes bleues plus foncées. Le dosage en une seule portion aide à réduire les déchets pour les polypectomies quotidiennes », a déclaré le Dr Taavi Reiss, professeur adjoint de médecine clinique du LSU Health et directeur du service de gastro-entérologie interventionnelle de la Metropolitan Gastroenterology Associates.

EverLift est à base de cellulose, créant une solution hypertonique avec un taux d'absorption plus lent que d'autres agents actuellement disponibles2. EverLift fournit aux gastroentérologues un levage long et stable pendant leurs procédures de résection.

« Il s'agit d'un agent de levage efficace pour la résection endoscopique qui est offert dans un emballage pratique et économique », a déclaré le professeur Douglas Rex, directeur du service d'endoscopie de l'hôpital universitaire d'Indiana, à Indianapolis.

« Le label CE pour EverLift nous permet d'atteindre plus de médecins dans le monde entier. De nombreux gastro-entérologues connaissent notre tampon endoscopique Spot® Ex, et nous avons utilisé notre vaste expérience en matière de solutions d'injection pour développer un agent de levage unique qui améliorera leur capacité à réséquer les lésions en toute sécurité », a déclaré Simon Humphrey-Adam, directeur du marketing de GI Supply.

À propos de GI Supply :

En tant que société fondée par des médecins, nous nous efforçons d'intégrer des données cliniques approfondies dans tout ce que nous faisons. GI Supply élargit son portefeuille avec des solutions qui permettent aux médecins de réaliser des procédures plus avancées de manière sûre, efficace et économique. Nous aidons les médecins à faire leur travail plus rapidement, de façon plus sûre et plus simple. Pour en savoir plus ou pour trouver un distributeur, rendez-vous sur www.gi-supply.com .

