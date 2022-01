Zilliant présente son moteur Real-Time Pricing Enginetm qui apporte les capacités de fixation dynamique des prix que demande l'ère numérique





Zilliant, le leader du secteur des logiciels intelligents d'optimisation et de gestion des prix, ainsi que de vente prédictive en B2B, a présenté aujourd'hui le Real-Time Pricing Enginetm, un nouvel outil qui permet aux entreprises spécialisées dans le business to business (B2B), de calculer et fournir des prix en temps réel à n'importe quel application de gestion commerciale.

L'exécution de la logique de fixation des prix et la diffusion des prix, en temps réel, sur les canaux de commerce numérique dépassent souvent les capacités des moteurs de fixation des prix existants chez de nombreuses entreprises. Le Real-Time Pricing Enginetm de Zilliant répond au besoin croissant d'un moyen plus rapide et plus robuste permettant de gérer les demandes en matière de fixation des prix, des entreprises B2B omnicanales complexes.

Avec une disponibilité garantie de 99,99 %, l'API REST haute disponibilité et haute performance de la solution exécute instantanément une logique de fixation des prix, avancée, et effectue des calculs complexes, y compris des recherches de données externes, pour fournir des prix à n'importe quelle solution ERP, CRM, CPQ, plateforme de commerce électronique ou application mobile.

« Notre objectif est d'aider les clients à propulser le commerce intelligent à l'ère numérique, et le Real-Time Pricing Enginetm est l'un des outils les plus efficaces pour y parvenir », a déclaré Greg Peters, le PDG de Zilliant. « Les entreprises qui cherchent à être plus dynamiques dans leur approche de la fixation des prix n'ont plus à subir les contraintes et les limites des systèmes traditionnels. Avec la fixation des prix en temps réel, elles peuvent exécuter des calculs complexes de fixation des prix en seulement quelques millisecondes. »

L'essor du commerce numérique B2B exige une fixation des prix en temps réel

Gartner a souligné à quel point la fixation des prix était l'un des principaux composants fonctionnels d'une plateforme de commerce. Dans son rapport, « Harness the Core Capabilities of a Digital Commerce Platform » (Exploitez les capacités de base d'une plateforme de commerce numérique), Gartner fait remarquer que la fixation des prix « peut devoir être fournie en temps réel, si cette opération est hautement dynamique. Les intégrations en temps réel aux ERP sont lourdes de risques en matière de performance, nécessitant bien souvent la mise en place de plusieurs niveaux de cache ou d'autres formes de protection de l'ERP. ['interaction du processus de fixation des prix avec les moteurs de gestion des promotions peut être complexe et doit être abordée avec prudence. La gestion des prix est un domaine où la sophistication et l'innovation sont de plus en plus importantes. Des solutions ponctuelles tierces sont souvent requises pour tirer parti des innovations. »1

« 36 % des acheteurs B2B déclarent que l'incapacité d'obtenir le meilleur prix en ligne est un obstacle important qui empêche de faire davantage d'affaires via le canal du commerce numérique », souligne Mark Lewis, directeur principal de la recherche chez Gartner, dans un rapport.2 « Pour dépasser les réticences de ces acheteurs potentiels, il est essentiel d'utiliser un moteur de fixation des prix, basé sur l'IA et sur la valeur, fonctionnant en temps réel, qui puisse prendre en compte, entre autres, la concurrence, le profil des clients et la disponibilité des stocks, de manière à offrir le meilleur prix pour chaque situation d'achat. Tous les clients ne doivent pas nécessairement voir les mêmes prix. Ce modèle est utilisé avec succès pour optimiser les bénéfices des compagnies aériennes, des hôtels et des sociétés de location de voitures. Dans ce type de situation, les clients doivent comprendre qu'ils voient un prix spot susceptible de monter ou de descendre. Plus important encore, ils doivent obtenir le même prix spot, quelle que soit le canal dans lequel l'interaction. »2

Le Real-Time Pricing Enginetm de Zilliant, en conjonction avec la solution Price Managertm de Zilliant, répond au besoin d'une solution spécifique tierce capable de gérer et d'héberger efficacement la logique de fixation des prix, de sorte à pouvoir calculer et fournir de manière fiable le prix correct pour un client donné, en temps réel. Dans la pratique, chaque transaction ou demande de devis déclenche un calcul ou une recherche de valeur complexe, afin de déterminer le bon prix, les taxes, frais et remises connexes. De plus, les entreprises sont confrontées à une véritable prolifération des scénarios qui nécessitent une fixation des prix à la demande; et il n'est pas rare qu'une entreprise voie transiter quotidiennement des dizaines de milliers de demandes de prix, via différents canaux. Les entreprises peuvent augmenter considérablement la vitesse, la précision et la cohérence de la fixation de leurs prix, ainsi que le processus de négociation des prix, en utilisant les solutions Real-Time Pricing Enginetm et Price Managertm pour automatiser les négociations, les contre-offres et les approbations sur la base de paramètres prédéfinis.

En savoir plus sur la fixation des prix en temps réel et sur le Real-Time Pricing Enginetm de Zilliant.

1Gartner, « Harness the Core Capabilities of a Digital Commerce Platform » (Exploitez les capacités de base d'une plateforme de commerce numérique), Mike Lowndes, Christina Klock, publié le 4 septembre 2019, et mis à jour le 9 février 2021.

2Gartner, « Increase Profits and Delight Buyers by Becoming a Digital-First, Omnichannel B2B Seller » (Augmentez vos profits et capturez les acheteurs en devenant un vendeur B2B omnicanal, axé sur le numérique), Mark Lewis, 1er avril 2021.

Clauses de non-responsabilité de Gartner :

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Zilliant

Zilliant optimise le commerce intelligent pour les entreprises B2B en adaptant leurs stratégies commerciales pour les aider à exécuter leur mission de manière efficace. Nos logiciels intelligents d'optimisation et de gestion des prix et d'orientation des ventes, leaders sur le marché, permettent une croissance rentable en transformant la façon dont nos clients utilisent les données pour définir les prix et vendre via les canaux traditionnels et numériques. La science des données, les logiciels d'applications natifs du Cloud et la passion de Zilliant pour la réussite de ses clients offrent le meilleur retour sur investissement qui soit, un taux de rentabilité plus rapide et le meilleur indice de satisfaction de la clientèle. Pour en savoir plus sur la façon dont Zilliant aide à dynamiser le commerce intelligent, consultez le site www.zilliant.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 01:05 et diffusé par :