Agendia s'associe à Illumina pour développer les tests génomiques dans le traitement du cancer du sein





Agendia, Inc., une société en phase de commercialisation orientée vers l'oncologie de précision dans le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec Illumina, Inc. (NASDAQ : ILMN), afin de codévelopper des tests en oncologie in vitro (DIV). Le partenariat vise à faire progresser l'utilisation du séquençage de nouvelle génération (SNG) pour les tests oncologiques décentralisés et s'aligne sur l'approche d'Illumina en matière de partenariats de DIV en oncologie. Agendia rejoint le portefeuille croissant d'Illumina, qui compte plus de 30 partenaires de DIV développant plus de 40 solutions basées sur le séquençage pour le pronostic du cancer, la sélection de thérapies et autres applications.

Illumina et Agendia prévoient de développer de nouveaux tests pour améliorer les soins et la gestion des patientes atteintes d'un cancer du sein, en utilisant la plateforme de séquençage MiSeqtmDx d'Illumina pour élargir la gamme de panels de gènes disponibles pour analyser des tumeurs solides. La société prévoit que son test phare, MammaPrint®, autorisé par la FDA et actuellement proposé par le laboratoire central d'Agendia, sera le premier test décentralisé de risque de récidive du cancer du sein basé sur le SNG autorisé par la FDA.

« Ce partenariat constitue un grand pas pour l'intégration des technologies de SNG par Agendia et nous lie davantage à notre promesse de fournir des informations génomiques cruciales aux médecins et à leurs patientes pour guider les soins à chaque étape du parcours thérapeutique d'une patiente », a déclaré Mark Straley, CEO d'Agendia. « Nous pensons que notre test MammaPrint actuel, autorisé par la FDA et généralement remboursé, assure une excellente base pour s'intégrer à la plateforme MiSeqDx d'Illumina. Ensemble, nous prévoyons d'élargir ce qui est possible en matière de soins aux patientes atteintes d'un cancer du sein et veiller à ce que les connaissances essentielles issues des tests génomiques soient fournies aux patientes du monde entier ».

La solide gamme de produits de SNG de diagnostic d'Illumina, notamment la plateforme MiSeqtmDx, couvre un large éventail d'applications cliniques conçues pour divers milieux de laboratoire clinique. Alors que les tests de SNG s'intègrent de plus en plus aux soins de routine des patients, Illumina s'engage à fournir des solutions cliniques, par le biais de produits et de partenariats, permettant le diagnostic et la gestion des maladies humaines.

Les solutions de test exclusives d'Agendia permettent aux médecins de diagnostiquer avec plus de précision les facteurs de la maladie et de prévoir la progression du cancer du sein chez une femme. L'approche scientifique de la société offre une vision holistique de la biologie sous-jacente du cancer du sein d'une patiente, permettant aux médecins de personnaliser le traitement. La société estime que le test SGN décentralisé MammaPrint, développé sur la plateforme Illumina MiSeqtmDx, permettra aux grands hôpitaux cliniques du monde entier d'offrir l'efficacité et les avantages cliniques de MammaPrint à leurs médecins et leurs patientes en interne. En outre, le test SGN MammaPrint s'appuiera sur près de deux décennies de preuves cliniques issues de 30 études cliniques ayant recruté plus de 30 000 patientes atteintes d'un cancer du sein, ainsi que sur 15 années d'autorisation de la FDA, d'inclusion dans les lignes directrices des sociétés médicales de premier plan, et de codes CPT uniques et renommés permettant généralement un remboursement.

« Nous sommes heureux de nous associer à Agendia qui possède une profonde expertise dans le domaine des tests génomiques du cancer du sein, afin d'élargir la portée des tests génomiques basés sur le SNG dans les soins du cancer », a déclaré Joydeep Goswami, directeur de la stratégie et du développement d'entreprise chez Illumina. « Nous pensons que le fait de permettre des tests cliniques en interne renforcera les connaissances du réseau de soins de santé, réduira les délais d'exécution et, en fin de compte, permettra de mieux prendre en charge un plus grand nombre de patientes grâce à des conseils améliorés sur les parcours de soins ».

À propos d'Agendia

Agendia est une société commerciale motivée par une mission ayant comme objectif de permettre une prise de décision ultramoderne en fournissant aux médecins des solutions de diagnostic et d'information de nouvelle génération qu'ils peuvent utiliser pour améliorer les résultats des patientes atteintes d'un cancer du sein dans le monde entier. La société propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce qui permettent aux chirurgiens, aux oncologues et aux pathologistes de personnaliser le traitement des femmes à des points d'intervention critiques tout au long de leur parcours.

MammaPrint® est un test pronostique fondé sur 70 gènes qui, avec d'autres facteurs clinicopathologiques, détermine le risque de récidive du cancer du sein d'une patiente spécifique. BluePrint® est un test de sous-typage moléculaire fondé sur 80 gènes qui identifie la biologie sous-jacente du cancer du sein d'une patiente afin de fournir des informations sur son comportement, son pronostic à long terme et sa réponse potentielle à un traitement systémique. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® offrent une vision holistique du cancer du sein d'une patiente, permettant aux médecins de choisir objectivement le meilleur plan de traitement.

Pour de plus amples informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, veuillez consulter le site à l'adresse www.agendia.com.

