QUANTA Dialysis Technologies intègre Meghan Fitzgerald et Leslie Norwalk à son conseil d'administration

QUANTA Dialysis Technologies Ltd (« QUANTA » ou « la société »), une société de technologie médicale qui se consacre à rendre la dialyse plus accessible grâce à son système d'hémodialyse SC+, a annoncé ce jour que Meghan Fitzgerald et Leslie Norwalk ont été nommées au sein de son comité d'administration, avec effet immédiat. Ces expertes du domaine de la santé au parcours impressionnant apporteront leurs conseils à QUANTA pour l'amélioration de l'accès des patients à la dialyse, ainsi qu'en matière de parcours de soins et de rentabilité.

« Nous sommes ravis d'accueillir Meghan et Leslie, deux spécialistes très expérimentées de ce secteur, au sein du conseil d'administration de QUANTA », a déclaré Johan de Ruiter, président de QUANTA Dialysis Technologies. « La pandémie a mis en évidence à quel point il était important pour les patients et les médecins d'avoir accès à une solution de dialyse flexible et efficace. L'expertise et la grande expérience que Meghan et Leslie apporteront à QUANTA seront des plus profitables à notre conseil dans la poursuite de nos efforts vers la fourniture directe de SC+ à tous les patients, quel que soit le contexte des soins. »

Meghan Fitzgerald est spécialiste mondiale en stratégie et en investissement dans le secteur des soins de santé, ainsi qu'universitaire et autrice. Experte très respectée, elle a travaillé dans tous les domaines des soins de santé, sur le terrain comme au sein de sociétés du classement Fortune 500, tout en enseignant à l'université de Columbia. Actuellement, Mme Fitzgerald agit en qualité d'investisseur de fonds privés et conseille plusieurs sociétés, notamment Goldman Sachs et Wellspring Capital. Auparavant, Mme Fitzgerald a été PDG et associée principale du premier fonds de santé de LetterOne, où elle a géré environ 4 milliards de dollars en trois ans dans les secteurs des services pharmaceutiques et de la santé animale. Mme Fitzgerald a passé près de vingt ans à des postes opérationnels et stratégiques au sein de nombreuses sociétés de soins de santé de premier plan, notamment Merck, Pfizer et Medco. Elle a également été vice-présidente exécutive de la stratégie, des fusions et acquisitions et de la politique de santé au sein de Cardinal Health, et membre de son comité exécutif. En plus de sa nomination au conseil d'administration de QUANTA, Mme Fitzgerald est membre du conseil d'administration de Tenet Healthcare.

Leslie Norwalk est conseillère stratégique auprès d'Epstein Becker Green, P.C., d'EBG Advisors et de National Health Advisors. Elle intervient en qualité de conseillère auprès de sociétés d'investissement privé et, en plus de QUANTA, siège au conseil d'administration de Neurocrine Biosciences, d'Arvinas, de NuVasive, de ModivCare, de Magellan Health, et de plusieurs autres sociétés privées du secteur de la santé. À son précédent poste au sein de l'administration Bush, Mme Norwalk a été administratrice des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), où elle était en charge de la gestion des opérations quotidiennes des CMS, des programmes d'État d'assurance-maladie infantile, de l'inspection et de la certification des établissements de santé et d'autres initiatives de santé fédérales. En outre, Mme Norwalk a été administratrice adjointe de l'agence, en charge de la mise en place de centaines de mesures de changement en vertu du Medicare Modernization Act (loi de modernisation de Medicare), y compris concernant la couverture Medicare des médicaments délivrés sur ordonnance.

À propos de QUANTA et de SC+

QUANTA Dialysis Technologies s'est donné pour mission de rendre la dialyse accessible à tous les patients quelles que soient les conditions grâce à son système d'hémodialyse SC+. Ce dispositif portable, dont la performance est comparable aux équipements classiques plus grands, est une solution modulaire puissante qui fournit la polyvalence clinique nécessaire pour réaliser une dialyse quelles que soient les conditions. Avec son interface intuitive et facile à utiliser, SC+ est conçu pour un large éventail d'opérateurs afin d'apporter la dialyse au chevet des patients.

SC+ est commercialisé au Royaume-Uni pour un usage à domicile comme en établissement de santé, ainsi qu'aux États-Unis avec l'approbation de la FDA (K210661) pour une utilisation dans les services de soins intensifs et de soins continus.

Pour de plus amples informations, visitez le site : www.quantadt.com

