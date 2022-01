500 Global et la Société du Port d'Ashdod lancent un programme d'accélération pour moderniser l'industrie des technologies maritimes





La société mondiale de capital-risque 500 Global et la Société du Port d'Ashdod (« Le Port d'Ashdod »), un des principaux ports d'Israël, ont uni leurs forces pour le lancement du premier groupe de l'Accélérateur du Port d'Ashdod par 500 Global.

Le Port d'Ashdod et 500 Global sélectionneront jusqu'à 14 startups israéliennes pour le programme d'accélération, lequel aide les startups à tester et valider rapidement les opportunités de partenariat avec le Port d'Ashdod, grâce à une preuve de concept accélérée sur une période de cinq à six mois.

Pour ce premier groupe, le Port d'Ashdod sélectionne des startups proposant des solutions dans les domaines de l'énergie, des opérations portuaires, de la logistique et du transport maritime. Elles bénéficieront de 12 semaines de masterclasses et de coaching du réseau international de mentors de 500 Global, et recevront une gamme complète de soutien et de ressources du port, y compris un espace de test pour leurs produits.

« Contrairement aux programmes d'accélérateur traditionnels, qui se concentrent sur la mise à l'échelle et l'éducation à la croissance, chaque startup sélectionnée pour l'Accélérateur du Port d'Ashdod par 500 Global aura des opportunités tangibles de se lancer directement dans la preuve de concept et sera sur une voie rapide vers les essais, les partenariats et les opportunités d'intégration avec le port d'Ashdod. Nous sommes ravis de pouvoir aider les startups de l'espace maritime à se développer avec un partenaire innovant », a déclaré Ee Ling Lim, directrice exécutive des programmes mondiaux, 500 Global.

« L'année dernière a démontré que le monde de la navigation et des routes maritimes est important pour le bon fonctionnement de l'économie mondiale, alors qu'environ 90 % des marchandises sont transportées par voie maritime. Nous entrons dans un « océan bleu » qui semble désireux d'absorber la technologie et espérons pouvoir apporter la bonne nouvelle à d'autres ports du monde. Je félicite 500 Global pour leur victoire et je suis ravi de cette opportunité de travailler avec eux et de contribuer à stimuler l'innovation dans le monde maritime », a déclaré Shiko Zana, PDG du conseil d'administration du port d'Ashdod.

Les candidatures pour l'Accélérateur du Port d'Ashdod par 500 Global sont ouvertes du 10 janvier au 3 février 2022. Le programme et la preuve de concept devraient avoir lieu de mars à septembre 2022. Les startups intéressées peuvent obtenir plus d'informations et postuler via https://ecosystems.500.co/ashdod-port-accelerator

À propos de 500 Global

500 Global est une société de capital-risque avec 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion, qui investit tôt dans les fondateurs qui créent des entreprises technologiques à croissance rapide. Nous nous concentrons sur les marchés où la technologie, l'innovation et le capital peuvent libérer de la valeur à long terme et stimuler la croissance économique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les principales parties prenantes et conseillons les gouvernements et les entreprises sur la meilleure façon de soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux, afin que les startups puissent prospérer. 500 Global a soutenu plus de 6 000 fondateurs représentant plus de 2 500 entreprises opérant dans 77 pays. Notre portefeuille comprend 41 sociétés évaluées à plus d'un milliard de dollars et 125 sociétés évaluées à plus de 100 millions de dollars. Nos plus de 140 membres de l'équipe sont situés dans plus de 15 pays et apportent une expérience en tant qu'entrepreneurs, investisseurs et opérateurs de certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde.

À propos du port d'Ashdod

Le port d'Ashdod, port d'Israël, est le premier port maritime de l'État d'Israël avec un emplacement stratégiquement avantageux, à environ 40 km de Tel-Aviv et à proximité des principaux centres commerciaux et autoroutes du pays.

