Hotwav lance le téléphone robuste Cyber 9 Pro offrant une solution abordable pour la vie en plein air





SHENZHEN, Chine, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le fournisseur chinois de smartphones Hotwav a récemment annoncé le lancement du dernier modèle de sa collection de téléphones et de smartphones robustes, le Cyber 9 Pro, qui ne manquera pas de surprendre les clients par ses excellentes performances et qui constitue une excellente option pour profiter d'une communication pratique, de jeux et autres usages sans se soucier des dommages causés par l'eau, la poussière et les coups.

Le Cyber 9 Pro est équipé du processeur octa-core MediaTek Helio P60 alimenté par la technologie de processus 12 nanomètres, ainsi que de 8 Go de RAM Samsung, 128 Go de ROM, une batterie d'une capacité de 7 500 mAh et un écran HD+ de 6,3 pouces.

Ce téléphone robuste est doté d'une coque arrière à la fois solide mais élégante, qui donne une impression de brillance au toucher. Les quatre coins sont enveloppés de caoutchouc, ce qui lui confère une protection supplémentaire contre les collisions inattendues et il est également soutenu par un cadre métallique des deux côtés. Le trio de caméras arrière avec flash LED est recouvert d'un panneau en verre trempé qui assure un équilibre entre clarté et sécurité. Le bouton de déverrouillage tactile sur le côté droit permet de reconnaître les empreintes digitales.

Caractéristiques complètes de Cyber 9 Pro :

Processeur octa-core MediaTek Helio P60 (MT6771) alimenté par la technologie du processus de 12 nanomètres Écran HD+ 6,3 pouces (720 * 1520) Batterie de 7 500 mAh 8 Go de RAM (Samsung UFS 2.1) + 128 Go de ROM Caméras arrière : 48 MP (Samsung) + 5 MP + 2 MP

Caméras avant : 16 MP Android 11 Prend en charge NFC, OTG

L'écran de 6,3 pouces a une résolution FHD + (720 * 1520), ce qui permet de visualiser des contenus intéressants de manière beaucoup plus confortable. La conception de l'encoche en goutte d'eau maximise la surface d'affichage réelle tout en économisant de l'espace pour la caméra frontale.

En plus de répondre à toutes les normes communes des smartphones habituels, cet appareil résiste aux intrusions, à la poussière, aux chocs accidentels et à l'eau au niveau IP69K, ce qui le rend adapté à la fois à une utilisation intérieure et extérieure.

Découvrez toutes les fonctionnalités du Cyber 9 Pro sur la boutique Hotwav AliExpress officielle où, du 10 au 16 janvier, il est proposé au prix attractif de 139,99 USD avec un bon de 10 USD disponible pour chacun des 500 premiers articles de ce modèle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.hotwav.com/ .

Contact pour les médias : Rocky Zhu, +86-13530132705, marketing@hotwav.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1721917/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 16:29 et diffusé par :