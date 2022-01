Le ministre Rodriguez reporte le sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine





Déclaration de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, au sujet du report du sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine en raison des derniers développements liés à la pandémie de COVID-19

GATINEAU, QC, le 10 janv. 2022 /CNW/ - En raison des derniers développements liés à la pandémie de COVID-19, nous avons réorienté nos efforts vers les défis pressants auxquels font face les artistes et les travailleurs culturels canadiens.

Prévu les 31 janvier et 1er février 2022, le sommet est reporté et aura lieu dès que les mesures de santé publique permettront la tenue de rencontres en personne en toute sécurité. Le gouvernement du Canada continuera à aider les artistes, les travailleurs culturels et leur secteur à surmonter les défis auxquels ils font face. Il collaborera aussi avec eux afin de trouver des mesures opportunes pour surmonter ces défis pressants.

La pandémie a frappé les artistes et les travailleurs culturels canadiens plus durement que d'autres. Nous les avons soutenus dès le début de la crise et nous continuerons à le faire tant que cela sera nécessaire.

Nous continuerons à nous serrer les coudes et nous tiendrons le sommet des arts, de la culture et du patrimoine en personne, comme prévu, dès qu'il sera possible et sécuritaire de le faire. À ce moment, nous pourrons réfléchir ensemble à la relance post-COVID et la compétitivité à long terme du secteur canadien des arts et de la création. Nous discuterons notamment des solutions pour assurer une relance durable; du retour des visiteurs et de la création de nouveaux publics; du rôle des plateformes numériques; de la contribution des secteurs culturels à la réconciliation; de la lutte aux changements climatiques; et de la façon dont nous pouvons rendre notre société plus juste et plus inclusive.

Même si le sommet est reporté, le dialogue avec nos artistes et travailleurs culturels demeure ma priorité absolue. Au cours des prochaines semaines, je m'entretiendrai avec des artistes, des techniciens et des responsables de la production, des créateurs, des producteurs et des diffuseurs pour en apprendre plus sur leurs défis et déterminer comment le gouvernement du Canada peut continuer à les aider.

