La Société géographique royale du Canada et MEC lancent un programme de subvention de films d'exploration





Deux organisations canadiennes emblématiques s'associent pour financer les projets de courts métrages et de documentaires d'exploration de la prochaine génération de cinéastes

OTTAWA, ON, le 10 janv. 2022 /CNW/ - La Société géographique royale du Canada (SGRC) soutient l'exploration depuis sa création il y a plus de 90 ans. En 2021, Canadian Geographic Films, sa filiale de production, a présenté son premier long métrage documentaire intitulé Returning Home et réalisé par le cinéaste secwépemc Sean Stiller. Cette année, elle poursuit son parcours de découverte dans le monde de la cinématographie. Avec l'appui généreux de Mountain Equipment Company (MEC), la SGRC a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau Programme de subventions pour les films d'exploration.

Le Programme de subventions pour les films d'exploration, qui représente la première subvention de création de l'histoire récente de la Société, vise à soutenir les cinéastes visionnaires du Canada qui aspirent à informer et inspirer les gens, et à immortaliser et raconter un parcours personnel qui témoigne de leur relation avec les paysages grandioses du Canada. « Dans le cadre de ce programme de subventions, nous offrirons un tremplin de lancement pour de nouveaux cinéastes qui repensent la façon dont nous racontons des récits sur le Canada et le monde entier », soutient John Geiger, chef de la direction de la Société géographique royale du Canada et des Entreprises Canadian Geographic.

Le programme comprend deux types de subventions : le long métrage d'exploration et le court métrage d'exploration. Dans la catégorie « long métrage d'exploration », la subvention financera la création d'un film documentaire durant une expédition. La catégorie « court métrage d'exploration » soutiendra plutôt le processus de postproduction de courts métrages dont la postproduction a été entamée dans la deuxième moitié de 2021. Le programme de subventions accepte les candidatures de cinéastes, sociétés de production ou groupes indépendants.

« MEC et la Société géographique royale du Canada (SGRC) partagent un engagement de longue date envers l'exploration au Canada. Nous sommes ravi·e·s de participer à ce programme qui rend hommage à la communauté canadienne d'explorateur·rice·s et de cinéastes de plein air en leur offrant un espace pour partager leurs récits d'aventures et d'exploration, explique Caitlin Brown, directrice de la communauté de MEC. Le Programme de subventions pour les films d'exploration est un exemple de la façon dont nous pouvons, avec la SGRC, contribuer à mettre en lumière des enjeux importants à travers l'oeil de la caméra».

Par l'entremise de son magazine primé Canadian Geographic et de ses programmes de subvention renommés, la SGRC célèbre l'histoire et les récits diversifiés des peuples, des paysages et des cultures du Canada. Cette collaboration entre la SGRC et MEC encouragera la prochaine génération d'explorateurs et d'exploratrices à raconter leurs expériences vécues sur le terrain : des histoires d'aventure et de découverte scientifique, de diversité et d'inclusion, et de vérité et de réconciliation.

La période de demande de subvention est commencée et se poursuivra jusqu'au 25 février 2022 à 17 h (HE). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://rcgs.org/programmes/programme-de-subventions-pour-les-films-dexploration/

À PROPOS DE MEC

MEC est le détaillant canadien préféré pour trouver de l'équipement fiable, des conseils de spécialistes et de l'inspiration pour les aventures en plein air. En offrant des vêtements et de l'équipement de haute qualité combinés à une expertise développée sur le terrain, l'entreprise soutient un large éventail d'activités, notamment le camping, les sports d'hiver, les activités nautiques, le vélo, l'escalade, la randonnée, la course et les voyages. Fondée en 1971, MEC soutient également des initiatives communautaires et a versé 45 millions de dollars à ce jour à des organismes sans but lucratif qui appuient la pratique d'activités de plein air et la conservation de la nature.

Liens pour les médias sociaux : @mec_pleinair

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. Elle est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

Liens pour les médias sociaux : @RCGS_SGRC @CanGeo

SOURCE Société géographique royale du Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 16:08 et diffusé par :