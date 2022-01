Takeda en passe d'acquérir Adaptate Biotherapeutics pour développer de nouvelles thérapies associées aux engageurs de cellules T Gamma Delta (??) ciblant les tumeurs solides





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») annonce l'exercice de son option d'acquisition d'Adaptate Biotherapeutics, (« Adaptate »), une société britannique orientée sur le développement de thérapies à base d'anticorps pour la modulation des cellules T delta 1 (V?1) gamma delta (??) variables. Grâce à cette acquisition, Takeda obtiendra la plateforme d'engageurs de cellules T ?? à base d'anticorps d'Adaptate, notamment les programmes précliniques de candidats et de découverte en cours de développement. Les engageurs de cellules T ?? d'Adaptate sont conçus pour moduler spécifiquement les réponses immunitaires médiées par les cellules T ?? dans les sites tumoraux tout en épargnant les cellules saines.

L'acquisition prévue d'Adaptate fait suite à l'option récemment exercée par Takeda pour acquérir GammaDelta Therapeutics (« GammaDelta ») et vise à accélérer le développement de thérapies innovantes à base de cellules T ??. La combinaison de la plateforme de GammaDelta basée sur les thérapies cellulaires et de la plateforme d'Adaptate basée sur les anticorps associés aux engageurs de cellules T ??, bénéficiant de la solide organisation de R&D de Takeda, positionne Takeda à l'avant-garde du déploiement du plein potentiel des cellules T ?? pour lutter contre le cancer. L'acquisition prévue complète les efforts en cours de Takeda en R&D d'engageurs de cellules s'appliquant aux tumeurs solides, efforts soutenus par la nouvelle plateforme COBRA d'engageurs de cellules T, rachetée à Maverick Therapeutics dans le cadre d'une autre collaboration fructueuse de type « build-to-buy ».

« Le partenariat avec des innovateurs en phase de démarrage pour accéder à des plateformes de pointe en matière de lutte contre le cancer est au centre de notre stratégie de R&D », déclare Christopher Arendt, Ph.D., responsable de l'unité de thérapie cellulaire et du domaine thérapeutique en oncologie de Takeda. « La plateforme d'engageurs de cellules T ?? d'Adaptate et la profonde compréhension de la biologie des cellules T ?? de notre équipe nous donnent la possibilité de développer une nouvelle classe de thérapies qui exploitent de puissants mécanismes immunitaires innés. L'acquisition prévue consolidera nos efforts de R&D en immuno-oncologie dans le cadre de notre recherche permanente de médicaments transformant la vie des patients atteints de cancer ».

Issu de GammaDelta, Adaptate a été créé en 2019 grâce à un investissement d'Abingworth LLP et de Takeda, pour lequel Takeda a bénéficié d'un droit exclusif pour racheter Adaptate moyennant un paiement initial prénégocié. Les acquisitions d'Adaptate et de GammaDelta devraient être finalisées au premier trimestre de l'exercice 2022 de Takeda, dans l'attente des conclusions de l'examen en vertu des lois antitrust en vigueur, notamment le Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act de 1976 aux États-Unis.

« Notre rachat par Takeda est une reconnaissance de l'énorme travail fourni au cours des deux dernières années par l'équipe incroyablement talentueuse d'Adaptate », déclare Dre Natalie Mount, PDG d'Adaptate. « Nous avons rapidement démontré, dans des modèles précliniques, le potentiel thérapeutique de nos nouveaux anticorps ciblant les cellules V?1, et cette démarche nous rapproche un peu plus d'une étape passionnante visant à réaliser pleinement le potentiel des thérapies ciblées sur les cellules T V?1 et améliorer ainsi les résultats des traitements des patients atteints de cancer ».

Tim Haines, président du conseil et associé directeur d'Abingworth : « Ayant joué un rôle déterminant dans la création d'Adaptate, nous sommes très heureux de constater les formidables développements de son portefeuille d'anticorps thérapeutiques à cellules T ?? réalisés à ce jour, sous la direction de Natalie Mount. Nous sommes impatients de voir Takeda faire progresser les anticorps thérapeutiques très prometteurs d'Adaptate en phase clinique ».

Le pipeline oncologique de Takeda se concentre sur de nouvelles stratégies qui exploitent la puissance du système immunitaire, en mettant l'accent sur l'immunité innée. Les réponses immunitaires innées servent de premier mécanisme de défense de l'organisme contre les maladies et impliquent l'orchestration d'un riche arsenal de mécanismes et de types de cellules, notamment les cellules T ?? et les cellules tueuses naturelles (NK), qui peuvent aider à surmonter la capacité du cancer à échapper à la reconnaissance immunitaire. Adaptate a découvert un ensemble unique d'anticorps qui modulent de manière sélective l'activité des cellules T ?? dans le microenvironnement tumoral. Les anticorps fournissent un signal ciblé au système immunitaire de manière très précise, offrant ainsi la possibilité d'une efficacité et d'une innocuité supérieures aux approches immuno-oncologiques conventionnelles dans les tumeurs solides.

L'engagement de Takeda en faveur de l'oncologie

Notre mission essentielle en matière de R&D est de fournir de nouveaux médicaments aux patients atteints de cancer dans le monde entier grâce à notre engagement envers la science, l'innovation de pointe et notre passion pour améliorer la vie des patients. Qu'il s'agisse de nos thérapies hématologiques, de notre solide pipeline ou de nos médicaments contre les tumeurs solides, nous faisons en sorte de rester à la fois innovants et compétitifs pour offrir aux patients les traitements dont ils ont besoin. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.takedaoncology.com

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est une société leader biopharmaceutique mondiale, fondée sur des valeurs et orientée R&D. Basée au Japon, elle s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui transforment la vie, guidée par son engagement envers les patients, son personnel et la planète. Takeda dirige ses efforts de R&D vers quatre domaines thérapeutiques : oncologie, génétique rare et hématologie, neuroscience et gastro-entérologie. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous sommes orientés vers le développement de médicaments très innovants qui contribuent à améliorer la vie des gens en repoussant les frontières des nouvelles options de traitement et en exploitant notre moteur et nos capacités de R&D collaborative améliorés pour créer un pipeline robuste et diversifié. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires du secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout document écrit ou oral commenté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») concernant le présent communiqué. Ce communiqué de presse (notamment toute présentation orale et toute séance de questions-réponses en rapport avec celui-ci) n'est pas destiné à, ni ne constitue, ne représente ou ne fait partie d'aucune offre, invitation ou sollicitation d'une offre d'achat, d'une autre acquisition, d'une souscription, d'un échange, d'une vente ou d'une autre cession de titres ou de la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une quelconque juridiction. Aucune action ou autre titre n'est offert au public par le biais de ce communiqué de presse. Aucune offre de titres ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cadre d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, ou d'une exemption de celui-ci. Ce communiqué de presse est remis (ainsi que toute autre information qui pourrait être fournie au destinataire) à la condition qu'il soit utilisé par le destinataire à des fins d'information uniquement (et non pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom « Takeda » est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont également utilisées lorsque l'identification de telle(s) société(s) ne sert aucun but utile.

Énoncés prospectifs de Takeda

Ce communiqué de presse et tout matériel distribué en relation avec ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, des croyances ou des opinions concernant les activités futures de Takeda, sa position future et ses résultats d'exploitation, notamment des estimations, des prévisions, des cibles et des plans pour Takeda. Sans limitation, les déclarations prospectives comprennent souvent des mots tels que « cibles », « plans », « croit », « espère », « continue », « s'attend », « vise », « a l'intention », « assure », « sera », « peut », « devrait », « pourrait », « anticipe », « estime » ou des expressions similaires ou leur version négative. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, notamment ceux énumérés ci-dessous, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives : les circonstances économiques entourant l'activité mondiale de Takeda, notamment les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et les développements concurrentiels ; les modifications des lois et réglementations applicables, notamment les réformes mondiales des soins de santé ; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l'incertitude du succès clinique et des décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; l'incertitude du succès commercial des produits nouveaux et existants ; les difficultés ou les retards de fabrication ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les réclamations ou les préoccupations concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l'impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus, sur Takeda et ses clients et fournisseurs, notamment les gouvernements étrangers dans les pays où Takeda exerce ses activités, ou sur d'autres facettes de ses activités ; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion des sociétés acquises ; la capacité de céder des actifs qui ne sont pas essentiels aux activités de Takeda et le calendrier de ces cessions ; et d'autres facteurs identifiés dans le dernier rapport annuel de Takeda sur le formulaire 20-F et les autres rapports de Takeda déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, disponibles sur le site web de Takeda aux adresses suivantes : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou www.sec.gov. Takeda ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou toute autre déclaration prospective ultérieure, sauf si la loi ou les règles boursières l'exigent. Les performances antérieures ne sont pas garantes des résultats futurs et les résultats ou les déclarations de Takeda indiqués dans ce communiqué de presse peuvent ne pas être représentatifs et ne constituent ni une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats prévus de Takeda.

À propos d'Adaptate Biotherapeutics

Adaptate Biotherapeutics est une société d'immunothérapie qui développe un portefeuille innovant d'anticorps thérapeutiques conçus pour moduler l'activité des cellules T gamma delta cytotoxiques d'un patient in situ. Notre approche magnifiquement ciblée offre la possibilité de résoudre de manière sûre et efficace les problèmes souvent rencontrés par les immunothérapies actuelles contre le cancer.

Adaptate Biotherapeutics s'est séparée de GammaDelta Therapeutics fin 2019. La société a reçu des investissements d'Abingworth LLP et de Takeda Pharmaceutical Company Limited, avec le soutien du King's College London, du Francis Crick Institute et du Cancer Research Technology.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 15:25 et diffusé par :