Un nouveau directeur pour le Conservatoire de musique de Québec





QUÉBEC, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) a procédé à la nomination de monsieur Jean-Fabien Schneider à titre de directeur du Conservatoire de musique de Québec, lors de sa séance du 21 décembre dernier. L'entrée en fonction de M. Schneider est prévue pour le 24 janvier prochain.

Jean-Fabien Schneider commence ses études pianistiques à l'âge de sept ans en France au Conservatoire de Toulouse. Dix ans plus tard, il entre à l'École Normale de Musique de Paris et y obtient une Licence de Concert avec félicitations du jury. Il complète ensuite sa formation en Russie, au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et obtient un diplôme de deuxième cycle avec la note maximale. Il poursuit finalement sa formation à l'Université de Montréal où il obtient un doctorat en piano et est inscrit sur la liste d'honneur du doyen.

Depuis 2015, M. Schneider était directeur du département de piano du Conservatoire de l'Université McGill. Il est également fondateur et directeur général des Saisons Russes de Montréal, un festival entièrement consacré à la musique classique russe et slave qui fêtera son 10e anniversaire en 2022.

Professeur de piano depuis plus de vingt ans, M. Schneider a également siégé comme juge pour plusieurs concours de musique au Québec. À l'international, il a mené une carrière musicale en Europe, en Russie, au Japon, en Chine, aux Caraïbes et au Canada.

M. Jean-François Latour, directeur général par intérim du CMADQ, est très fier d'accueillir M. Schneider au sein de l'équipe du Conservatoire à titre de directeur d'établissement. Son parcours professionnel varié et son dynamisme lui permettront de guider l'équipe en place et de poursuivre l'excellent travail accompli durant les dernières années.

M. Latour souhaite également remercier M. Louis Dallaire qui quitte ses fonctions de directeur du Conservatoire de musique Québec et souligner l'excellence de son travail depuis les douze dernières années. Le Conservatoire est heureux d'annoncer que M. Dallaire restera dans l'équipe du Conservatoire à titre de conseiller aux objectifs stratégiques pédagogiques à la direction des études.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 15:00 et diffusé par :