La SGDN nomme son directeur des opérations et son vice-président/ingénieur en chef





TORONTO, le 10 janv. 2022 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a annoncé deux nouvelles promotions au sein de son équipe de direction. Ces nominations permettront à l'organisation d'exploiter plus avant l'orientation qu'elle a prise et l'élan qu'elle s'est donné, ainsi que de préparer la réussite de la prochaine phase de son travail de mise en oeuvre du plan pour la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié canadien.

Derek Wilson, anciennement ingénieur en chef et vice-président responsable de la construction et des projets, a été promu au nouveau poste de directeur des opérations, et l'ancien directeur de l'ingénierie, Chris Boyle, assumera le rôle de vice-président et ingénieur en chef.

«?Une fois que la SGDN aura confirmé en 2023 l'emplacement du dépôt canadien de combustible nucléaire irradié, nous devrons être prêts à lancer le processus décisionnel réglementaire et à commencer à mobiliser les travaux sur le site, tout en continuant à fonctionner de manière efficace et efficiente?», a indiqué Laurie Swami, présidente et chef de la direction à la SGDN. «?Grâce à ces changements au sein de notre équipe de direction, nous serons en excellente position pour mener à bien notre projet pour plusieurs années à venir.?»

Dans son nouveau rôle, M. Wilson aura comme principale tâche de préparer l'organisation en vue des phases de travail qui devront s'amorcer après la sélection du site. Parmi ses nombreuses responsabilités, il dirigera notamment la transition organisationnelle, la gestion des contrats et des projets, la mobilisation du site, les affaires réglementaires et l'évaluation environnementale.

«?Je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée d'aider d'une nouvelle façon notre organisation à atteindre les jalons qu'elle s'est fixés concernant la sélection d'un site, tout en développant les capacités, les systèmes et les processus organisationnels essentiels à la prochaine phase de notre travail?», a déclaré M. Wilson. «?Notre travail au cours des prochaines années consistera à faire en sorte que l'organisation soit prête à passer sans heurts à la phase de prise de décision réglementaire, à mobiliser ses ressources sur le site choisi et à entreprendre les activités de construction.?»

Dans son nouveau rôle, M. Boyle aura comme principale mission d'assurer les travaux techniques nécessaires pour soutenir les programmes de réglementation et de conception de la SGDN, qui touchent, entre autres, aux aspects de la sûreté, de la recherche technique, de l'ingénierie, des géosciences, ainsi que de la conception et de l'innovation.

«?Je suis ravi et honoré d'avoir la chance de diriger la collaboration sur les programmes de travail critiques que notre équipe technique exceptionnelle et passionnée entreprend. En même temps, nous reconnaissons la nécessité de nous adapter continuellement à ce qui se fait de nouveau dans l'industrie, en proposant rapidement des solutions innovantes et en augmentant nos capacités en vue de la phase de construction?», a indiqué M. Boyle. «?L'équipe est prête à relever le défi.?»

À propos de la SGDN

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif qui met en oeuvre le plan canadien de confinement et d'isolement sûrs du combustible nucléaire irradié dans un dépôt géologique en profondeur, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.

Le plan canadien n'avancera que dans une région avec des hôtes informés et consentants, où la municipalité, les collectivités des Premières Nations et métisses et les autres de la région travaillent ensemble pour sa mise en oeuvre. La SGDN prévoit choisir un site en 2023 et deux régions participent toujours à notre processus de sélection d'un site?: la région d'Ignace et South Bruce, toutes deux en Ontario.

Notices biographiques

Derek Wilson, directeur des opérations

M. Wilson travaille à la SGDN depuis plus de 12 ans. Dans son précédent rôle de vice-président responsable de la construction et des projets à la SGDN, M. Wilson a supervisé les programmes d'évaluations techniques et d'évaluations sur le terrain pour la Gestion adaptative progressive (GAP) et a joué un rôle déterminant dans les travaux antérieurs de la SGDN visant à soutenir les efforts d'Ontario Power Generation (OPG) pour obtenir l'approbation réglementaire d'un projet de dépôt géologique en profondeur pour le stockage de ses déchets de faible et moyenne activité.

M. Wilson est un ingénieur minier qui possède plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de l'exploitation minière et de la construction lourde, principalement dans des fonctions de gestion de projet et des opérations. Avant de se joindre à la SGDN, il a travaillé pour la division minière d'AMEC et pour Holcim Canada.

Chris Boyle, vice-président et ingénieur en chef

M. Boyle s'est joint à la SGDN en 2011, à titre d'ingénieur en conception mécanique et a occupé depuis divers rôles au niveau de responsabilité croissant au sein du service d'ingénierie, dont plus récemment celui de directeur de l'ingénierie et ingénieur en chef.

Avant de se joindre à la SGDN, M. Boyle a oeuvré dans les domaines de la fabrication automobile, de la biomécanique ainsi que de la recherche-développement en sciences de la défense, ayant comme principaux axes de travail l'innovation et l'optimisation de la conception. M. Boyle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise ès sciences appliquées en génie mécanique et des matériaux de l'Université Queen's.

Pour plus d'informations, contactez

