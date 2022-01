Zuddl lève 13,35 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A dirigé par Alpha Wave Incubation et Qualcomm Ventures





- La collecte de fonds aidera Zuddl à accélérer le développement et l'expansion des produits à l'échelle mondiale

BOSTON et BANGALORE, Inde, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Zuddl , la plateforme tout-en-un pour les événements virtuels et hybrides, a annoncé aujourd'hui la levée de 13,35 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A, dirigé par Alpha Wave Incubation (AWI) et Qualcomm Ventures LLC, avec le soutien de DisruptAD, la plateforme de capital-risque d'ADQ. La gestion était assurée par Falcon Edge Capital. Le cycle a également vu la participation des investisseurs existants GrowX et Waveform Ventures. Le fonds collecté servira à accélérer le développement et l'expansion des produits à l'échelle mondiale, avec un accent particulier sur le marché américain.

Née pendant la pandémie, Zuddl a été fondée par Bharath Varma et https://www.linkedin.com/in/vedharaju/ Vedha Sayyaparaju en mai 2020. Le cycle de financement actuel servira à l'expansion géographique, au renforcement de son équipe technique et à l'enrichissement de son offre. Depuis sa création, Zuddl a connu une croissance remarquable, multipliant ses activités par plus de 30, et dispose aujourd'hui d'une liste enviable de clients, dont Fortune 100 et d'autres entreprises à croissance rapide, telles que Kellogg's, Microsoft, Dicks Sporting Goods, BYJU'S, Grant Thornton et NASSCOM, entre autres.

« La croissance de Zuddl peut être attribuée au besoin des entreprises qui souhaitent améliorer la personnalisation et le contrôle de leurs événements virtuels et hybrides. La plupart de nos clients sont des entreprises mondiales avec des équipes à distance, qui sont confrontées à des cas d'utilisation complexes que nous aidons à résoudre facilement, tout en étant conforme à l'image de la marque », a déclaré Bharath Varma, PDG et co-fondateur de Zuddl. « L'engagement des participants est un pilier essentiel de tout événement - en présentiel ou en virtuel. Avec Zuddl, nous tirons parti de notre expérience dans l'organisation d'événements en présentiel et l'utilisation de la technologie pour résoudre les problèmes d'engagement et de retour sur investissement des événements. Tandis que le monde revient lentement à la normale, Zuddl aide les entreprises à éliminer la complexité des événements virtuels et hybrides et à se concentrer sur leur noyau. »

Selon la firme de recherche Grand View Research, le marché des événements virtuels devrait croître selon un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-events-market 24 % (GACR) au cours des prochaines années. Selon les recherches de LinkedIn, les spécialistes du marketing d'événements prévoient que plus de https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/resources/pdfs/virtual-events-a-new-reality-v4.pdf 65 % des événements seront, dans un proche avenir, soit virtuels soit hybrides.

Zuddl a su faire la différence grâce à sa capacité à offrir un haut niveau de personnalisation des événements et un engagement solide des participants. Les organisateurs d'événements peuvent personnaliser rapidement chaque détail de leur événement et ce, par eux-mêmes. Zuddl résout le problème de l'engagement des participants en utilisant la technologie pour alimenter les réseaux axés sur les intérêts et mettre en oeuvre la ludification basée sur les actions des utilisateurs.

« Après avoir été obligées d'adopter les événements virtuels pendant la pandémie, les entreprises découvrent désormais les avantages des événements hybrides. Zuddl, par l'entremise de son premier modèle hybride, s'attaque à un ensemble unique de problèmes pour les événements d'entreprise et permet d'y répondre en apportant la personnalisation, le contrôle et l'engagement aux événements virtuels et hybrides, sans que le processus ne soit compliqué pour les organisateurs d'événements. Zuddl peut s'appuyer sur sa connaissance fine de l'industrie événementielle, dont elle est issue. Ses équipes ne comprennent que trop bien les réalités du terrain », a déclaré Anirudh Singh, directeur général chez Alpha Wave Incubation.

« La plateforme de Zuddl, conçue pour les événements hybrides, aide les entreprises à personnaliser et à gérer facilement les événements avec un plus grand engagement », a déclaré Varsha Tagare, directeur senior chez Qualcomm Technologies, Inc. et directeur général de Qualcomm Ventures. « Nous nous réjouissons à la perspective de soutenir leur parcours pour permettre l'utilisation de nouvelles applications et la découvertes d'expériences immersives pour le secteur événementiel en utilisant la réalité étendue (XR), l'IA et la 5G. »

« Nous avons été enthousiasmés par la vision, la forte expertise et la rapidité d'exécution de l'équipe fondatrice de Zuddl. Bharath Varma et Vedha Sayyaparaju constituent une équipe fondatrice équilibrée et exceptionnellement talentueuse. Leur compréhension approfondie des besoins des organisateurs d'événements, des orateurs, des promoteurs et surtout des participants, couplée à leur première réflexion sur les produits, a fait de Zuddl une offre remarquable dans un espace hautement surchargé », a ajouté Manu Rikhye, partenaire, GrowX Venture.

À propos de Zuddl

Zuddl est une plateforme d'événements virtuels et hybrides tout compris qui aide les entreprises à concevoir des expériences de marque immersives. De grandes organisations à travers le monde comme Google, Dicks Sporting Goods, Microsoft, Kellogg's et Grant Thornton font confiance à Zuddl pour accueillir leurs événements virtuels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.zuddl.com .

À propos d'Alpha Wave Incubation

Alpha Wave Incubation (AWI) est un fonds de capital-risque de 300 millions de dollars, soutenu par DisruptAD, la plateforme de risque d'ADQ, et géré par Falcon Edge Capital. AWI dispose d'une équipe dédiée à Londres, Bangalore et Abu Dhabi. Le fonds investit dans des entreprises en démarrage, dotées de technologies disruptives, situées en Inde et en Asie du Sud-Est. En plus de fournir à des fondateurs exceptionnels des capitaux de démarrage, AWI offre un accès à un ensemble inégalé de mécanismes de soutien pour la création d'entreprises, tout en aidant les entreprises à se développer à l'échelle mondiale et à ouvrir de nouveaux marchés dans la région CCG/MENA et au-delà.

À propos de DisruptAD

DisruptAD, la plateforme de capital-risque d'ADQ, a été lancée pour accélérer l'avenir de l'innovation. La plateforme offre des opportunités d'incubation, d'investissement et d'expansion commerciale productives pour les start-up technologiques dans une infrastructure de pointe pour une ère numérique. DisruptAD vise à faire progresser la R&D et à libérer le potentiel de l'écosystème innovant et entrepreneurial des EAU grâce à des talents technologiques hautement qualifiés.

DisruptAD attire et crée une communauté florissante de fondateurs, de gestionnaires de fonds, d'incubateurs et d'accélérateurs pour construire, soutenir et faire évoluer les technologies disruptives d'Abu Dhabi à l'échelle mondiale.

À propos de Falcon Edge Capital

Falcon Edge Capital est un gestionnaire mondial diversifié d'actifs alternatifs cofondé en 2012 par Rick Gerson, Navroz D. Udwadia et Ryan Khoury. Falcon Edge gère environ 4 milliards de dollars d'actifs sur les marchés publics et privés. Falcon Edge a des bureaux à New York, Londres et Bangalore. L'entreprise offre une variété de produits et de stratégies de placement qui couvrent un certain nombre de catégories d'actifs, de thèmes et de régions.

À propos de Qualcomm Ventures

Depuis 2000, Qualcomm Ventures, par l'intermédiaire de Qualcomm Ventures LLC ou de ses entités affiliées, réalise des investissements stratégiques dans des entreprises technologiques qui ont le potentiel de transformer radicalement notre monde. En tant qu'investisseur mondial, notre objectif est d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises révolutionnaires qui refaçonnent le monde qui nous entoure. Pour plus d'informations, consultez le site www.qualcommventures.com .

