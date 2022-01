La nouvelle crème de nuit ETERNA de FEY Cosmetics voit le jour





LAVAL, QC, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Chez FEY, nous concentrons nos efforts à produire des soins de beauté efficaces à base d'extraits botaniques naturels et biologiques. Nous ne laissons aucun type de peau de côté et ne faisons aucun compromis sur nos ingrédients. Et notre toute nouvelle crème de nuit anti-âge ETERNA n'y fait pas exception. Hydratante et soyeuse, à la fois légère et confortable à l'application, une seule couche procure à la peau l'hydratation dont elle a besoin.

Une formule qui travaille pendant votre repos

La peau possède son propre système de régénération et de réparation, et ETERNA a été conçue pour lui venir en aide. Grâce à son action réparatrice nocturne, vous sentirez votre peau apaisée plus brillante et plus lisse dès les premières utilisations. Elle atténuera graduellement les signes de relâchement de la peau, de déshydratation et les rides profondes et aidera votre peau à retrouver sa fermeté, sa brillance et sa douceur naturelle.

Préparée avec 98.8 % d'ingrédients d'origine naturelle ou biologique, la crème de nuit ETERNA se démarque entre autres avec l'extrait de Sophora Japonica, une fleur rare qui recèle des propriétés antibactériennes, antioxydantes, anti-inflammatoires, hydratantes et matifiantes en plus de contribuer à la régénération des cellules. Elle contient aussi de la squalane d'origine naturelle, qui prévient la déshydratation de la peau, améliore son élasticité et aide à conserver l'intégrité de la barrière cutanée.

En combinaison avec l'extrait de fruits de rose musquée biologique, l'acide hyaluronique naturel et l'huile de verveine citronnée biologique, cette formule aide à nourrir la peau en profondeur pour un effet rajeuni, à rétablir sa fermeté, son élasticité et son tonus, à atténuer l'apparence des signes du vieillissement ainsi qu'à éclaircir et à uniformiser le teint.

Pour obtenir ces résultats, il suffit d'appliquer une couche uniforme de crème ETERNA à la toute dernière étape de sa routine beauté du soir et ce, de manière quotidienne.

À propos de FEY Cosmetics

FEY Cosmetics est une jeune entreprise québécoise, entièrement indépendante, basée à Laval. Nous formulons et fabriquons des cosmétiques avec les meilleurs ingrédients naturels et biologiques, ainsi que des méthodes respectueuses de l'environnement. Nos cosmétiques sont produits en petites quantités, ce qui nous permet de garantir qualité et fraîcheur.

