Le Centre de Location GM annonce une alliance stratégique avec Stephenson's Rental Services





BOISBRIAND, QC, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/

Le Centre de Location GM inc. (« Location GM »), une entreprise québécoise de location d'outils et d'équipements connaissant une fulgurante croissance, est fière d'annoncer la conclusion d'une alliance stratégique avec Stephenson's Rental Services Inc. (« Stephenson's »). Alexandre Cantin et Jean-François Cantin, les dirigeants et actionnaires actuels, demeureront en poste et l'entreprise poursuivra ses activités au Québec sous la marque de commerce Location GM.

« Cette transaction nous permet de continuer à servir nos clients actuels tout en accélérant notre croissance partout au Québec en ayant accès à beaucoup plus de capital et à une technologie de pointe. Cela représente également une excellente occasion pour nos employés de faire partie de nos passionnants plans de croissance. Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec nos nouveaux collègues chez Stephenson's pour accroître significativement la présence de Location GM au Québec », ont déclaré Alexandre Cantin et Jean-François Cantin.

« L'investissement dans Location GM est une étape importante dans les plans d'expansion de Stephenson's au Québec. Il permet d'emblée un ancrage solide dans la belle province et représente une formidable plateforme pour étendre davantage nos activités au Québec. Après avoir rencontré Alexandre et Jean-François, nous avons vite compris qu'ils étaient les bons partenaires avec qui travailler au Québec. Sur une note personnelle, étant né et ayant grandi à Québec, j'ai le sentiment de revenir à la maison avec cet investissement. Nous accueillons tous les employés de Location GM et de Stephenson's dans notre grande famille élargie », a déclaré Guy Manuel, Président et Chef de la direction de Stephenson's.

L'union des forces de Location GM et de Stephenson's permet à chacune des unités d'affaires de conserver son propre ADN. Cela fait aussi en sorte qu'elles constituent la seule entité dans l'industrie de la location d'outils et d'équipement au Québec à posséder plus de 115 ans d'expertise combinée et à être contrôlée et gérée par des gens d'affaires d'ici.

À propos de Location GM inc.

Location GM, c'est une histoire de service personnalisé et d'efficacité qui se poursuit depuis bientôt 50 ans. L'entreprise n'a cessé de grandir et sert une clientèle dans le grand Montréal, la Rive-Nord ainsi que les Laurentides. Au fil des années, l'équipe de 4 est passée à plus de 125 collaborateurs. L'histoire ne s'arrête pas là, elle ne fait que débuter, comme en témoigne cette annonce.

À propos de Stephenson's Rental Services Inc.

Stephenson's est un fournisseur de services complets de location d'outils et d'équipements qui aide à bâtir le Canada depuis plus de 65 ans avec 43 succursales en Ontario et en Alberta. Fort de cette alliance, Stephenson's est honoré d'être maintenant présent au Québec.

