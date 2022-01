Fermeture des commerces le dimanche : encore une fausse bonne idée de la CAQ!

Aptorum Group Limited (« Aptorum Group » ou « Aptorum »), une société biopharmaceutique de phase clinique, annonce le lancement de sa plateforme de découverte et développement en oncologie et affections autoimmunes avec une priorité initiale...

La CAQ fait clairement fausse route en imposant la fermeture des commerces le dimanche, selon le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation, M. Monsef Derraji. En termes...