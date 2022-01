Bittrex Global nomme Paul Grier au poste de directeur des ventes et du marketing





Bittrex Global, la première bourse d'actifs numériques, a annoncé la nomination de Paul Grier en tant que directeur des ventes et du marketing de l'entreprise. Son mandat a commencé le 1er janvier 2022.

Ayant précédemment occupé des postes de haute direction au sein de sociétés telles que NEX Group (anciennement ICAP), le CME Group, et plus récemment le London Stock Exchange Group (LSEG) où il a dirigé une série d'initiatives en communication et marketing résultant de la transaction avec Refinitiv, l'un des plus grands fournisseurs au monde de données et d'infrastructure sur les marchés financiers, M. Grier apporte à Bittrex Globalplus de 20 ans d'expérience en marketing et communications stratégiques.

« Paul est un gestionnaire leader aguerri en marketing dont la vaste expérience lui permettra de remplir son rôle chez Bittrex Global à la perfection », a déclaré Stephen Stonberg, PDG de Bittrex Global. « Bittrex Global est la bourse d'actifs numériques la meilleure de sa catégorie, conçue pour assurer une sûreté et sécurité efficaces. Nous entamons notre prochaine phase de croissance grâce au déploiement de nouvelles initiatives et de nouveaux produits ; à l'heure où les échanges de cryptomonnaies deviennent de plus en plus intégrées aux principales institutions financières, l'expérience de Paul en matière de services financiers va faciliter le lancement de produits prêts à être déployés en 2022 et au-delà. »

Dans son nouveau rôle chez Bittrex Global, M. Grier surveillera les directives internes et externes relatives à la commercialisation, coordonnera les activités liées à la notoriété et l'expansion de la marque, et sera chargé de gérer la communication du vaste portefeuille client de Bittrex Global. Il jouera également un rôle déterminant dans le développement de nouvelles initiatives stratégiques qui viendront compléter les principaux produits et produits phares.

« Je suis ravi de pouvoir rejoindre Bittrex Global afin de l'aider à continuer à ouvrir la voie en tant que leader et visionnaire au sein de l'espace des bourses d'actifs numériques », a ajouté Paul Grier. « Bittrex Global est le parfait exemple de la façon dont les échanges de cryptomonnaies peuvent être effectués d'une manière robuste et en toute sécurité, dans le respect des normes de contrôle les plus élevées, tout en faisant activement campagne pour une plus grande transparence en termes de réglementation. Les échanges de cryptomonnaies et la technologie de la blockchain vont avoir un impact croissant sur l'ensemble des pratiques commerciales, et je suis tres heureux de pouvoir faire partie de cette révolution et de contribuer à la poursuite du parcours extraordinaire et irréversible de Bittrex Global. »

À PROPOS DE BITTREX GLOBAL

Bourse d'actifs numériques la plus sécurisée au monde, Bittrex Global répond aux besoins des clients particuliers et institutionnels dans le monde entier. Engagée à aider ses utilisateurs à se constituer un patrimoine, Bittrex Global facilite l'achat et le commerce de plus de 250 tokens. Grâce à sa technologie de pointe, ses protocoles de sécurité perfectionnés et sa stratégie de portefeuille sophistiquée, élastique et à plusieurs étapes, la société offre une expérience de haut niveau à ses clients professionnels et novices. Bittrex Global joue un rôle central dans l'adoption généralisée de méthodes sécurisées et décentralisées visant à créer de la richesse, tout en restant conforme et en adhérant à un large éventail de mesures réglementaires à travers le monde. Pour en savoir plus : https://global.bittrex.com/

