Gainsight acquiert inSided, leader des logiciels communautaires





Cette acquisition crée la seule solution permettant de tirer parti de la croissance de la communauté et du produit pour favoriser la rétention du revenu net à l'échelle

SAN FRANCISCO, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Gainsight , la société spécialisée dans la réussite auprès des clients , a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir inSided , une société privée basée à Amsterdam.

InSided est une plateforme communautaire de succès client de premier plan, conçue uniquement pour tirer parti du pouvoir des communautés afin de stimuler l'engagement et l'adoption des produits, d'augmenter la rétention et de construire des relations durables avec les clients. La plateforme est utilisée par des centaines d'entreprises dont Gainsight, Gong, Productboard, Hopin, Sprout Social et Zapier.

L'ajout d'inSided au portefeuille de produits existant de Gainsight crée une solution leader sur le marché qui peut connecter les produits numériques d'une entreprise, les équipes en contact avec la clientèle et les communautés de clients ensemble tout au long du parcours client.

« Toutes les entreprises technologiques veulent augmenter la rétention du revenu net, le facteur n° 1 de la valeur des actionnaires et de l'entreprise », a déclaré Nick Mehta, PDG de Gainsight. « Mais y parvenir de manière évolutive est le défi numéro 1 auquel les dirigeants sont confrontés. Dans le cadre de nos recherches auprès de nos clients, la principale stratégie qu'ils utilisent pour évoluer est de tirer parti des communautés afin d'intégrer directement les utilisateurs dans le processus de réussite des clients et de mettre les clients en contact avec leurs pairs. Nous sommes ravis que l'ajout d'inSided à notre portefeuille permette maintenant aux clients de Gainsight d'intensifier leurs efforts en matière de succès client numérique à travers des initiatives de croissance dirigées par la communauté, par le produit et par le client. »

« La prochaine décennie verra l'émergence d'une nouvelle pile technologique conçue pour faire croître la rétention du revenu net », a déclaré Robin van Lieshout, fondateur et PDG d'inSided. « InSided a ré-imaginé les communautés pour l'ère de la réussite des clients. En joignant nos forces à celles de Gainsight, nous nous sommes mis dans la meilleure position pour aider les entreprises du monde entier à tirer parti de la technologie numérique pour piloter tous les aspects du parcours client et influencer positivement la rétention de revenu net à l'échelle. »

Une approche holistique pour mettre à l'échelle numériquement la rétention du revenu net

Depuis 2013, les équipes de réussite client utilisent Gainsight CS pour traiter de manière proactive et évolutive les risques et les opportunités liés aux clients qui, à leur tour, stimulent la rétention et l'expansion de la clientèle.

En 2018, Gainsight a étendu son portefeuille avec Gainsight PX , qui permet aux équipes de produits et de clients d'utiliser l'analyse des produits et l'engagement personnalisé des clients « in-app » pour stimuler la croissance axée sur les produits.

Avec cette dernière acquisition, les clients de Gainsight auront l'avantage unique d'étendre la suite existante avec un hub de communauté client, qui centralise tout le contenu et l'engagement des utilisateurs finaux sur une seule et même plateforme.

Les communautés comme multiplicateur de force pour les résultats des clients et des entreprises

Selon le « 2021 Gartner Market Guide for B2B Community Platforms 1 », les communautés en ligne sont devenues un investissement à part entière, et non plus facultatif, en raison de l'évolution vers des modèles d'abonnement et de la nécessité pour les entreprises d'accélérer l'adoption par les clients. Les communautés sont de plus en plus considérées non pas comme un canal d'assistance mais comme une plateforme d'engagement des clients, ce qui laisse présager une croissance importante de ce marché.

Connu sous le nom de « croissance axée sur les communautés », ce concept a été largement adopté par les entreprises comme un multiplicateur des modèles existants, tels que la croissance axée sur les clients et les produits.

« Nos clients ont utilisé inSided pour personnaliser l'expérience des communautés en ligne et augmenter le NPS, la rétention et les taux d'expansion », a déclaré van Lieshout. « Nous sommes ravis de rejoindre le leader du marché de la réussite client et d'intégrer davantage les communautés de clients et les voix des clients dans les flux de travail de réussite client et d'adoption de produits. La combinaison de Gainsight et d'inSided rend possible une croissance évolutive de la rétention du revenu net pour chaque entreprise dans le monde. »

Les entreprises auront désormais la possibilité de tirer parti de la croissance communautaire en tant que multiplicateur de force afin d'offrir de meilleurs résultats aux clients et d'augmenter la rétention du revenu net :

En simplifiant la manière dont les clients entrent en contact avec les entreprises à toutes les étapes de leur parcours.

En mobilisant tous les clients sans augmenter de façon exponentielle les coûts de la réussite client.

En combinant l'activité de la communauté, l'utilisation du produit et les données du CSM pour prévoir les renouvellements.

En combinant les e-mails, les communications « in-app », la sensibilisation du CSM et l'interaction avec la communauté.

En permettant la collaboration sur les plans de succès, les playbooks et plus encore via un hub client.

« Chez Gong, notre clientèle a connu une croissance exponentielle au cours des trois dernières années », a déclaré Eran Aloni, directeur de la clientèle de Gong. « Pendant cette phase de forte croissance, Gainsight CS et la plateforme communautaire d'inSided ont joué un rôle déterminant en nous permettant de fournir des interactions client de haute qualité à l'échelle et d'optimiser la rétention du revenu net dans notre base de clients. Nous sommes ravis de voir ces deux sociétés unir leurs forces pour offrir une valeur commune encore plus grande aux clients. »

À PROPOS DE GAINSIGHT

La technologie innovante de Gainsight aide les entreprises à accroître l'adoption des produits et à prévenir les désabonnements en identifiant les clients à risque, en créant des processus systématiques pour atténuer les problèmes et en intensifiant efficacement les efforts d'engagement. La plateforme de Gainsight offre un ensemble puissant de solutions axées sur la réussite du client, l'expérience du produit et l'engagement de la communauté qui, ensemble, permettent aux entreprises de placer le client au centre de tout ce qu'elles font. Découvrez comment des entreprises de premier plan telles que GE Digital, SAP Concur et Box utilisent Gainsight sur www.gainsight.com .

À PROPOS D'INSIDED

InSided est la seule plateforme communautaire de réussite client pour les entreprises de type logiciel en tant que service et par abonnement. Cette plateforme est utilisée par des centaines d'entreprises pour favoriser l'adoption des produits, augmenter la fidélisation et créer une adhésion durable des clients. Grâce à une combinaison de fonctionnalités de communauté de clients, de base de connaissances et de commentaires sur les produits, inSided facilite l'engagement des clients, les discussions et la génération d'idées. Avec des intégrations telles que Zendesk, Skilljar, Salesforce, Mixpanel et Gainsight, vous pouvez connecter inSided au reste de votre suite technologique et obtenir un aperçu complet de votre client. Fondée en 2010, inSided a son siège social à Amsterdam et un bureau à New York, au service de clients tels que Gong, Gainsight et Zapier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur insided.com .

1 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DE GARTNER

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

