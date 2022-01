La Garde côtière canadienne commence ses opérations de déglaçage annuelles sur les Grands Lacs





SARNIA, ON, le 10 janv. 2022 /CNW/ - La saison annuelle de déglaçage de la Garde côtière canadienne (GCC) sur les Grands Lacs, qui vise à appuyer l'industrie du transport maritime, est en cours. La Garde côtière canadienne, en collaboration avec le 9e district de la Garde côtière américaine (USCG), a déployé deux brise-glaces sur les Grands Lacs pour toute la saison hivernale ? .le NGCC Griffon et le NGCC Samuel Risley. Ces navires sont appuyés au besoin par d'autres navires de la GCC après la réouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent, en mars 2022.

Les demandes de déglaçage sont coordonnées par le Bureau des glaces de la GCC à Montréal. Les représentants de la GCC et de la USCG tiennent des conférences téléphoniques opérationnelles quotidiennes avec les représentants de l'industrie, afin de fournir des mises à jour sur l'étendue, la concentration et l'épaisseur de la glace. Environnement et Changement climatique Canada fait des mises à jour régulières sur l'état des glaces grâce aux images satellites et aux vols de reconnaissance des glaces, effectués à la fois par des hélicoptères de la GCC et de la USCG.

Alors que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, la GCC travaille en étroite collaboration avec les organisations et les gouvernements, l'industrie et d'autres partenaires pour prendre des décisions fondées sur les meilleures directives disponibles auprès des autorités sanitaires fédérales, provinciales et municipales. La sécurité de notre personnel est notre priorité absolue, et nos politiques et procédures sont flexibles et adaptées à l'évolution de la situation de COVID-19.

Les Services de communications et de trafic maritimes de Sarnia et de Prescott, en Ontario, sont en contact avec les navigateurs 24 heures sur 24 pour leur fournir des renseignements, gérer le trafic maritime et répondre aux appels d'aide. Les opérations hivernales de recherche et de sauvetage maritimes sont coordonnées par le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton (Ontario). Les brise-glaces de la GCC et d'autres navires peuvent être appelés à l'aide. Des aéronefs du ministère de la Défense nationale et de la USCG participent également à des opérations maritimes de recherche et de sauvetage, le cas échéant.

En plus du déglaçage à l'appui de l'industrie du transport maritime, les deux Gardes côtières travaillent en vue de prévenir la formation d'embâcles et les inondations dans les collectivités. Les problèmes surviennent lorsque la glace s'accumule et bloque le bon écoulement d'une rivière. Cette obstruction, connue sous le nom d'embâcle ou de bouchon de glace, peut causer une inondation lorsque l'eau s'accumule et déborde sur les berges. Les navires de la Garde côtière sont également prêts à intervenir en cas d'incidents environnementaux ou d'autres situations humanitaires ou urgentes.

Tous les utilisateurs de la surface glacée doivent planifier soigneusement leurs activités sur la glace, faire preuve de prudence sur la glace, et éviter les voies de navigation et les opérations de déglaçage. Il se peut que les pistes de glace brisée et fragmentée que laissent derrière eux les brise-glaces ou les navires commerciaux ne gèlent pas immédiatement. Cela peut entraîner des conditions dangereuses pour les utilisateurs de la glace. De plus, la neige fraîchement tombée camouflera les traces laissées par les navires. Des conditions de glace dangereuses peuvent persister longtemps après le départ des brise-glaces.

Citations



« Année après année, la Garde côtière canadienne fournit ses services essentiels de déglaçage; une contribution directe à l'économie et au commerce maritime du Canada. Avec la Garde côtière des États-Unis, nos services de déglaçage soutiennent et permettent aux deux économies de continuer à croître, en garantissant que la navigation maritime sur les Grands Lacs puisse se faire de manière efficace et en toute sécurité. La Garde côtière canadienne est fière de soutenir l'industrie et les collectivités, et de jouer un rôle essentiel dans la sécurité sur les Grands Lacs. »



Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne



Les faits en bref

Bien que la Voie maritime du Saint-Laurent , le canal Welland et les écluses de Sault Ste. Marie soient fermés pour l'hiver, le transport maritime demeure actif dans les Grands Lacs et les voies interlacustres, y compris le lac Érié, la rivière Détroit, le lac Sainte-Claire , la rivière Sainte-Claire , le lac Huron, la rivière St. Marys et la baie Georgienne.

, le canal et les écluses de soient fermés pour l'hiver, le transport maritime demeure actif dans les Grands Lacs et les voies interlacustres, y compris le lac Érié, la rivière Détroit, le lac , la rivière , le lac Huron, la rivière et la baie Georgienne. En 2020-2021, la Garde côtière canadienne a répondu à 195 demandes de déglaçage dans la région du Centre, y compris les Grands Lacs.

En 2020-2021, les deux gardes côtières ont directement porté assistance à 156 transits de navires sur les Grands Lacs.

Entre le 21 décembre 2020 et le 4 avril 2021 (dernier jour de déglaçage), le NGCC Griffon et le NGCC Samuel Risley ont parcouru 13 740 milles marins pour escorter des navires commerciaux à travers les glaces, ouvrir des routes maritimes et déglacer les ports des Grands Lacs.

