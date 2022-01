DEBIOPHARM INVESTIT DANS VERISIM LIFE LORS D'UN TOUR DE TABLE DE SÉRIE A DE 15 M$ POUR PROGRESSER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS AU MOYEN DE L'AI





Un financement pour soutenir la plateforme informatique BIOiSIMtm afin de réduire le besoin d'expérimentation animale, en sélectionnant des composés prometteurs permettant de guérir une maladie avant la recherche chez les humains

LAUSANNE, Suisse et SAN FRANCISCO, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique suisse, a annoncé, ce jour, son co-investissement dans la start-up californienne VeriSIM Life lors d'un tour de table de série A de 15 m$ pour promouvoir sa mission d'accélérer le développement de médicaments via une technologie générée par l'intelligence artificielle (IA). La plateforme informatique de VeriSIM Life réduit la durée et le coût de développement des médicaments ainsi que le besoin d'expérimentation animale qui, dans la grande majorité des cas, ne se transpose pas correctement aux humains. Le co-investissement de Debiopharm dans VeriSIM, qui contribue au plan de croissance de la start-up, aidera à développer et à établir des partenariats transformationnels avec l'industrie et le milieu universitaire, en utilisant leur premier « moteur de développement de médicaments virtuels » BIOiSIMtm. L'investissement s'aligne sur l'objectif de Debiopharm d'investir dans des solutions de santé numériques qui améliorent le parcours des patients atteints de cancer, transforment la R&D pharmaceutique et orientent les soins de santé vers une approche plus centrée sur le patient.

Le tour de table mené par Morpheus Ventures permet à Debiopharm Innovation Fund de rejoindrede nouveaux investisseurs, notamment Colorcon Ventures, ainsi que les investisseurs existants tels que OCA Ventures, Intel Capital, Serra Ventures et Susa Ventures. Fondée en 2017 par Jo Varshney, DVM et PhD aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire de scientifiques du secteur pharmaceutique, d'ingénieurs logiciels et d'experts en IA / AM et en simulation, la start-up propose une gamme de solutions translationnelles, conçues sur mesure pour les programmes cliniques et précliniques.

« Nous entrons dans une période où la technologie basée sur l'IA jouera un rôle essentiel dans le développement de médicaments. Nous devons absolument réduire la durée, les coûts et les risques liés au développement de médicaments afin d'être plus efficaces et, justement, BIOiSIMtm a fait ses preuves en la matière », a déclaré Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation Fund. « L'intérêt d'utiliser cette plateforme basée sur l'IA est de potentiellement diminuer le besoin d'expérimentation animale et l'accélération de la phase préclinique et translationnelle, en aidant les sociétés de recherche pharmaceutique à sélectionner plus rapidement les médicaments à un stade précoce qui profiteront le plus aux patients et guériront leurs maladies. »

Plus de 90 % des médicaments testés sur les animaux ne parviennent pas à passer avec succès les essais cliniques chez l'homme, ce qui entraîne un retard de développement et des coûts élevés. La plateforme BIOiSIM de VeriSIM, pilotée par l'IA et l'apprentissage automatique (AM), atténue les risques liés aux décisions de R&D, en communiquant des informations significatives, bien plus tôt, au cours du processus de développement de médicaments, avec une précision et une évolutivité sans précédent. La plateforme de VeriSIM résout ce problème de transposabilité, vieux d'une décennie, au cours de la phase de développement de médicaments et garantit la réussite clinique des médicaments destinés à des besoins largement non satisfaits. La plateforme de première catégorie de VeriSIM permet aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de transformer la manière dont elles traitent les maladies les plus redoutables qui affectent l'humanité.

À propos de VeriSIM Life

VeriSIM Life a développé une plateforme informatique sophistiquée, qui s'appuie sur des techniques d'IA et d'AM avancées aux fins d'améliorer singulièrement la découverte et le développement de médicaments, en réduisant considérablement la durée et l'argent nécessaires à la mise sur le marché d'un médicament. BIOiSIM est un « moteur virtuel de développement de médicaments » de première catégorie, qui représente un intérêt sans précédent pour l'industrie du développement de médicaments, en réduisant le nombre de composés médicamenteux permettant l'optimisation escomptée du traitement ou de la guérison d'affections ou de maladies spécifiques. Le programme réduit non seulement la durée et le coût de la découverte et du développement de médicaments, mais il diminue également considérablement le besoin d'expérimentation animale qui, dans la grande majorité des cas, ne se transpose pas correctement aux humains (plus de 90 % des médicaments actuellement testés sur des animaux ne parviennent pas à passer avec succès les essais cliniques chez les humains). Pour de plus amples informations, consultez : www.verisimlife.com.

L'engagement de Debiopharm envers les patients

Debiopharm développe, fabrique et investit dans des thérapies et des technologies innovantes, qui répondent à des besoins médicaux élevés, non satisfaits, en oncologie et en infections bactériennes. Nous avons pour objectif de fournir aux entreprises un financement et des orientations stratégiques à l'aide de solutions de données intelligentes et de santé numérique visant à transformer la manière de développer les médicaments et de traiter les patients. Les réalisations croissantes de notre portefeuille de sociétés comprennent 18 autorisations FDA ou marques CE et 2 introductions en bourse. Depuis 2018, Debiopharm a investi plus de 120 millions de dollars, menant ainsi habituellement les tours de table de ses 16 sociétés en portefeuille.



Pour plus d'informations, veuillez consulter www.debiopharm.com.

Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews et @debiopharmfund.

Contact Debiopharm

Dawn Bonine

Responsable communication

dawn.bonine@debiopharm.com

+41 (0)21 321 01 11

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 09:50 et diffusé par :