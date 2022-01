Upland Software fait l'acquisition d'Objectif Lune





Upland Software, Inc. (Nasdaq : UPLD) annonce avoir fait l'acquisition d'Obectif Lune Inc., un leader des solutions logicielles pour entreprises dans le domaine de la composition de documents et de l'automatisation des communications d'affaires. En ajoutant Objectif Lune à sa gamme de produits de gestion documentaire, Upland bonifie celle-ci grâce à la capacité de moderniser le traitement de documents complexes pour impression à grand volume et diffusion automatisée sur des plateformes web, courriel et mobile.

«?Nous investissons depuis longtemps dans le secteur du traitement des documents et, avec Objectif Lune, nous pouvons assurer la prise en charge pour nos clients d'une part encore plus importante du cycle de vie des documents?», a déclaré Jack McDonald, PDG d'Upland. «?Cela signifie que nous pouvons aider les entreprises à produire des documents papier plus sophistiqués, s'ils sont encore requis, à remplacer le format papier par le numérique lorsqu'elles le souhaitent, et à permettre la transformation numérique des documents sans modifier leur infrastructure informatique.?»

Alors qu'une part croissante du monde des affaires adopte le numérique, de nombreuses entreprises internationales doivent encore produire des documents papier, soit en raison de la demande des clients, soit pour satisfaire à des exigences réglementaires. Nombre d'entre elles parviennent difficilement à composer, automatiser et échanger des documents conçus à partir de leurs systèmes en place pour produire des communications d'affaires interactives, tout en assurant la conformité et en réduisant les coûts de production.

«?Objectif Lune est née de la nécessité de trouver un meilleur moyen de prendre en charge les communications d'affaires sur papier du monde moderne, tout en préservant le support des systèmes d'entreprise existants?», a déclaré Didier Gombert, son PDG et cofondateur. «?Upland ne se contente pas de soutenir notre mission, elle l'accélère grâce à l'ampleur de son offre de produits de traitement documentaire, à son expérience dans la diffusion de documents par infonuagique et à la valeur apportée par ses partenaires.?»

Les produits de traitement de documents d'Upland ? notamment AccuRoute, FileBound, InterFAX, et Upland Intelligent Capture ? améliorent la productivité et réduisent les coûts en permettant la transformation numérique des entreprises de toute taille dans des secteurs tels que la santé, les services financiers, juridiques, gouvernementaux et éducatifs.

Perspectives d'affaires

Upland a acquis Objectif Lune et ses entités affiliées (y compris les actifs d'un revendeur américain) au prix de 29 millions de dollars en espèces à la clôture (déduction faite des liquidités acquises), payés à partir de l'encaisse et d'une retenue en espèces de 5,3 millions de dollars payable dans douze mois (sous réserve de demandes d'indemnisation). Upland s'attend à ce que l'acquisition génère des revenus annuels d'au moins 13 millions de dollars, dont au moins 12 millions de dollars de revenus récurrents, et à ce qu'elle soit soumise à des réductions pour l'escompte des revenus différés en raison de la comptabilisation d'achat PCGR (GAAP É.-U.) actuellement estimée à 4 millions de dollars pour le reste de 2022, et à 1 millions de dollars pour 2023. Le prix d'acquisition correspond à la fourchette cible d'Upland de 5 à 8 fois le BAIIDA ajusté pro forma, et on estime qu'Objectif Lune générera au moins 5,2 millions de dollars de BAIIDA ajusté par an, une fois complétement intégrée. L'acquisition aura un effet positif immédiat sur le BAIIDA ajusté par action d'Upland, en contribuant à hauteur d'au moins 0,3 millions de dollars au BAIIDA ajusté au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2022, et à hauteur d'au moins 2,6 millions de dollars au BAIIDA ajusté pour l'ensemble de l'année 2022, avec une augmentation trimestrielle liée à l'intégration d'Objectif Lune dans notre modèle au cours de l'année.

À propos d'Upland

Upland aide les entreprises internationales à accélérer leur transformation numérique grâce à une importante bibliothèque de logiciels infonuagiques offrant choix, flexibilité et valeur accrue. Notre vaste éventail de produits offre des rapports et des flux de travail propres aux tâches que les principales plateformes infonuagiques et les systèmes maison ne fournissent pas, et des modules d'extension de finition qui vous portent au fil d'arrivée. Nous visons des défis commerciaux précis et soutenons tous les rouages de l'organisation, en fonction de sa taille et en apportant un retour sur investissement rapide à plus de 1700 entreprises. Pour en savoir plus, consultez le www.uplandsoftware.com.

À propos d'Objectif Lune

Depuis 1995, Objectif Lune a pour mission d'aider les organisations à travailler intelligemment, en s'appuyant sur la technologie, pour concevoir, automatiser et échanger des communications d'affaires personnalisées et interactives. Que ce soit par impression, sur le web, par courriel ou sur mobile, les solutions logicielles flexibles d'Objectif Lune s'intègrent de manière transparente aux systèmes existants et permettent aux entreprises de tisser des liens étroits avec leur clientèle. À la fine pointe du progrès et repoussant sans cesse les limites, les solutions d'Objectif Lune évoluent en intégrant l'IA et les technologies infonuagiques. Grâce à des plateformes évolutives, Objectif Lune accompagne aujourd'hui les entreprises de toute taille à mesure que leurs activités se développent. Pour en savoir plus, consultez le https://www.objectiflune.com/fr/.

Notes et déclarations prospectives

Les revenus annualisés excluent l'effet de l'escompte sur les revenus reportés associé à la comptabilisation d'achat PCGR. Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, qui sont sujettes à des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs correspondent à toute déclaration qui ne se rapporte pas directement à un fait historique ou actuel et comprennent souvent des termes tels que «?cible?», «?croire?», «?s'attendre à?», «?anticiper?», «?avoir l'intention?», «?planifier?», «?estimer?», «?chercher?», «?sera?», «?peut?» ou des expressions similaires. Les résultats réels peuvent différer nettement de ceux qu'indiquent ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment : notre performance financière et notre capacité à atteindre, à maintenir ou à augmenter la rentabilité ou à prédire les résultats financiers?; notre capacité à attirer et à fidéliser les clients?; notre capacité à fournir un service client de haute qualité?; le manque de croissance de la demande pour les applications de gestion du travail en entreprise?; notre capacité à gérer efficacement notre croissance?; notre capacité à consommer et à intégrer les acquisitions et les fusions?; notre capacité à conserver nos cadres supérieurs et notre personnel clé?; notre capacité à maintenir et à développer notre organisation de vente directe?; la performance de nos revendeurs?; notre capacité à nous adapter à l'évolution des conditions du marché et à la concurrence?; notre capacité à pénétrer avec succès de nouveaux marchés et à gérer notre expansion internationale?; les fluctuations des taux de change?; l'exploitation et la fiabilité de nos centres de données tiers et d'autres fournisseurs de services?; et les facteurs susceptibles d'affecter les activités et les résultats financiers décrits dans les documents qu'a déposés Upland auprès de la Securities and Exchange Commission (la «?SEC?»), y compris le dernier rapport annuel d'Upland sur un Formulaire 10-K déposé auprès de la SEC. Dans ses futurs rapports trimestriels, Upland fournira des informations supplémentaires quant aux Formulaires 10-Q, aux rapports annuels, au Formulaire 10-K et aux autres documents qu'elle a déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent le point de vue d'Upland en date du présent communiqué de presse et ce point de vue peut changer. Toutefois, bien qu'Upland puisse décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, elle décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant le point de vue d'Upland à toute date ultérieure à la date du présent communiqué de presse.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Pour compléter nos états financiers consolidés, qui sont préparés et présentés conformément aux PCGR, nous utilisons des mesures financières non conformes aux PCGR, dont le BAIIDA ajusté.

Nous utilisons des mesures financières non conformes aux PCGR pour la prise de décisions financières et opérationnelles et comme moyen d'évaluer les comparaisons d'une période à l'autre. Notre direction estime que ces mesures non conformes aux PCGR fournissent des informations supplémentaires significatives en ce qui concerne notre performance et nos liquidités grâce à l'exclusion de certaines dépenses et charges qui peuvent ne pas être représentatives des résultats d'exploitation récurrents de nos activités principales, comme nos revenus à l'exclusion de l'effet des fluctuations des devises étrangères, ou notre performance d'exploitation en-dehors non seulement des charges sans effet sur la trésorerie, mais aussi des dépenses discrétionnaires en espèces, peu fréquentes. Nous pensons que la direction et les investisseurs ont tout intérêt à se référer à des mesures financières non conformes aux PCGR pour évaluer notre performance et pour planifier, prévoir et analyser les prochains exercices. Les mesures financières non PCRG facilitent aussi les comparaisons internes de la direction en rapport à nos performances historiques et aux liquidités, et aux résultats d'exploitation de nos concurrents. Nous pensons que les mesures financières non conformes aux PCGR sont utiles aux investisseurs, car elles permettent une plus grande transparence quant aux paramètres clés utilisés par la direction dans sa prise de décisions financières et opérationnelles. Nos investisseurs institutionnels et une communauté d'analystes les utilisent afin d'analyser la santé de notre entreprise.

Upland définit le BAIIDA ajusté comme le bénéfice net (la perte nette), calculé(e) conformément aux PCGR, plus le bénéfice net (la perte nette) des activités abandonnées, les charges d'amortissement, les charges d'intérêts, nettes, les autres charges (produits), nettes, la provision pour impôts sur le revenu, les charges de rémunération à base d'actions, les coûts relatifs aux acquisitions, les charges non récurrentes liées au règlement de litiges et les ajustements comptables d'acquisition pour les revenus reportés.

Pour connaître les mesures financières non conformes aux PCGR les plus directement comparables aux mesures financières conformes aux PCGR, veuillez consulter les communiqués de presse sur les résultats d'Upland déposés via les Formulaires 8-K auprès de la SEC et dans la section Relations avec les investisseurs (Investor Relations) du site web d'Upland à l'adresse investor.uplandsoftware.com. Nous ne pouvons pas arrimer les mesures financières prévisionnelles non PCGR aux mesures financières PCGR les plus directement comparables, car à l'heure actuelle il serait trop ardu d'obtenir les informations nécessaires à un tel rapprochement.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 09:10 et diffusé par :