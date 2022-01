Ouverture des candidatures pour quatre prix En-Tête et Mindset qui soulignent l'excellence de reportages portant sur la santé mentale





LONDON, ON, le 10 janv. 2022 /CNW/ - Il est désormais possible de déposer sa candidature pour les deux prix En-Tête et les deux prix Mindset, qui soulignent l'excellence de reportages portant sur la santé mentale, publiés au Canada en 2021. Quatre prix principaux de 1000$ sont offerts, dans deux concours parallèles, un en français et l'autre en anglais. Les jurys peuvent également décider d'attribuer des prix supplémentaires.

Dans chacune des deux langues, deux catégories sont ouvertes: une portant sur le reportage en santé mentale au travail, et l'autre sur la santé mentale des jeunes, dont il s'agit de la première édition, depuis que notre famille de prix s'est agrandie. Il n'y a pas de frais d'inscription et les candidatures peuvent être déposées par des journalistes, ou encore par une organisation médiatique.

Le prix En-Tête est remis à un reportage publié en français, sur tout type de support, alors que le prix Mindset est remis à un reportage publié en anglais. Ces prix sont associés à deux guides de rédaction uniques en leur genre, écrits par des journalistes et destinés à des journalistes; En-Tête: reportage et santé mentale et Mindset: Reporting on Mental Health. Ces guides en sont à leur troisième édition, avec plus de 13 000 exemplaires en circulation.

Les bourses associées aux prix En-Tête et Mindset sont offertes par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, un organisme de bienfaisance responsable de la publication des guides de rédaction, grâce au soutien de la Commission de la santé mentale du Canada. Les prix seront attribués par des jurys indépendants.

Le prix portant sur la santé mentale au travail est financé par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale de la Canada Vie, alors que le prix portant sur la santé mentale des jeunes est financé par l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

«Les enjeux de santé mentale n'auront jamais été autant d'actualité que depuis le début de la pandémie de COVID-19, estime Cliff Lonsdale, le président du Forum. On ne peut plus se permettre de penser que seuls quelques malchanceux auront à faire face à de tels enjeux dans leur vie. La maladie mentale a toujours été plus «démocratique» qu'on ne le pense, et la pandémie nous l'a encore une fois démontré. J'espère sincèrement que cela nous incitera, en tant que journaliste, à traiter ces problèmes de façon plus ouverte, et abordant les causes à la fois immédiates et systémiques. Il s'agit là de sujets importants qui doivent être traités avec le plus grand respect et le plus grand professionnalisme par les journalistes qui s'y intéressent.»

Mary Ann Baynton, directrice, Collaboration et stratégies à Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, estime de son devoir d'aider les gens à se libérer, à surmonter leurs problèmes, à retrouver leur productivité et à améliorer leur vie professionnelle. «Un journalisme consciencieux face aux enjeux de santé mentale peut également aider les gens à atteindre ces objectifs. Je suis très impressionnée par la qualité et la pertinence des reportages que ces prix célèbrent.»

De son côté, Margaret Eaton, directrice de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), qui parraine les nouveaux prix pour les reportages en santé mentale chez les jeunes, a déclaré: «Nous savons à quel point les mots utilisés sont importants lorsqu'il s'agit de parler de santé mentale. Nous croyons que le travail journalistique responsable peut faire progresser l'acceptation et la compréhension des problèmes de santé mentale par la société en général. Nous sommes donc fiers de récompenser l'excellence de reportages portant sur ces enjeux.»

Les détails concernant le dépôt des candidatures et les règlements des prix sont disponibles en français et en anglais sur le site internet du Forum. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 11 février 2022. Les noms des finalistes pour les quatre prix seront dévoilés à la fin mars, et la remise des prix aura lieu en mai, selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions Radio-Canada, le Globe and Mail, et CBC News pour leur soutien.

Nous remercions Cision pour la publication de ce communiqué.

Pour plus d'informations, au sujet des prix ou du Forum, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca

SOURCE Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :