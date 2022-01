PIZZA HUT® ET BEYOND MEAT® RENFORCENT LEUR PARTENARIAT AVEC L'ARRIVÉE DES MORCEAUX DE SAUCISSE ITALIENNE BEYOND MEAT MC DANS TOUS LES RESTAURANTS DU PAYS





À la suite d'un essai réussi, Pizza Hut Canada ajoute les morceaux de saucisse italienne Beyond Meat au menu de façon permanente afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des protéines végétales.

Pour célébrer ce lancement élargi, les deux marques offrent aux Canadiens de partout une chance de gagner une pizza Le grand ''Beyond'' lorsqu'ils partagent leurs petites victoires quotidiennes sur Instagram.

TORONTO, le 10 janv. 2022 /CNW/ - Pizza Hut® and Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) annonce aujourd'hui le lancement des morceaux de saucisse italienne Beyond Meattm à base de plantes comme item permanent dans les restaurants Pizza Hut Canada à l'échelle nationale. Disponibles dans trois irrésistibles plats Beyond Meat, les morceaux de saucisse italienne sont conçus pour offrir la texture charnue et le goût savoureux et appétissant que les consommateurs aiment de la saucisse de porc italienne traditionnelle de Pizza Hut. Ces nouveaux plats sont exclusifs à Pizza Hut et sont de retour à la demande générale après un essai réussi à Toronto et à Edmonton l'été dernier.

« Après avoir constaté un grand enthousiasme de la part des consommateurs de Pizza Hut à Tonroto et à Edmonton l'été dernier, nous sommes plus que ravis de donner aux Canadiens de partout au pays l'occasion d'essayer et de tomber amoureux des items Beyond Meat au menu », a déclaré Amy Rozinsky, chef du marketing consommateur chez Pizza Hut Canada. « Pizza Hut et Beyond Meat ont une vision commune pour l'innovation de nouveaux produits qui raviront nos consommateurs. Les morceaux de saucisse italienne Beyond Meat sont une délicieuse variante à base de plantes de notre saucisse de porc classique. Vous devez y goûter pour y croire. »

Comme de plus en plus de Canadiens adoptent des régimes alimentaires flexibles , les deux marques rendent plus largement accessible des options protéinées délicieuses, nutritives et durables tout au long de l'année. Les trois appétissants repas Beyond Meat de Pizza Hut sont:

Le Grand ''Beyond'' : Une pizza élaborée avec de savoureux morceaux de saucisse italienne Beyond Meat et agrémentée d'une délicieuse garniture végétarienne fraîche comprenant des oignons rouges tranchés et des poivrons bananes acidulés, le tout servi sur la croûte Pizza Hut de votre choix.

: Une pizza élaborée avec de savoureux morceaux de saucisse italienne Beyond Meat et agrémentée d'une délicieuse garniture végétarienne fraîche comprenant des oignons rouges tranchés et des poivrons bananes acidulés, le tout servi sur la croûte Pizza Hut de votre choix. Pain plat Beyond Saucisse Italienne Alfredo : Un pain plat croustillant garni de savoureux morceaux de saucisse italienne Beyond Meat, de poivrons rouges grillés, de sauce Alfredo crémeuse et de fromage mozzarella.

: Un pain plat croustillant garni de savoureux morceaux de saucisse italienne Beyond Meat, de poivrons rouges grillés, de sauce Alfredo crémeuse et de fromage mozzarella. Beyond Alfredo Crémeux : Un savoureux plat de pâtes alfredo crémeuses recouvert de morceaux de saucisse italienne Beyond Meat, d'oignons, de champignons et de fromage mozzarella.

Pour ceux qui aiment personnaliser leurs commandes, les morceaux de saucisse italienne Beyond Meat peuvent également être ajoutés comme garniture à toute autre pizza existante, quelle que soit sa taille. Fabriqués à partir d'ingrédients simples dérivés de pois à base de plantes, sans OGM, soja ou gluten, les morceaux de saucisse italienne Beyond Meat contiennent 20 g de protéine dérivée de pois par portion.

« Grâce à la force combinée de nos marques, nous continuons d'accroître l'accessibilité des protéines d'origine végétale pour tous les Canadiens », a déclaré Deanna Jurgens, directrice de la croissance chez Beyond Meat. « Chez Beyond Meat, nous croyons que de petits changements dans l'alimentation, comme choisir des protéines d'origine végétale sur votre pizza préférée, peuvent avoir un impact positif sur la santé humaine et planétaire. »

Pour donner le coup d'envoi de ce lancement national et de la nouvelle année, Pizza Hut et Beyond Meat veulent reconnaître les petites victoires de la vie - comme enfin trouver la chaussette perdue au fond du tiroir, réussir à se stationner en parallèle en une seule tentative ou essayer les protéines végétales pour un régime plus flexible. Au lieu de prendre de grandes et trop ambitieuses résolutions du Nouvel An pour les abandonner rapidement, Pizza Hut et Beyond Meat célèbrent cette année les petites victoires de tous les jours en offrant aux consommateurs la chance de gagner une pizza ''Le Grand Beyond'' moyenne gratuite. À partir du 10 janvier, les Canadiens peuvent participer en visitant le @PizzaHutCanada sur Instagram, en publiant un commentaire avec leur petite victoire et en identifiant deux amis1.

Les délicieux plats du menu Beyond Meat sont exclusifs à Pizza Hut sur pizzahut.ca , sur l'application Pizza Hut ou en restaurants. Du 10 au 30 janvier, la populaire offre ''Achetez en une, obtenez et une gratuitement'' de Pizza Hut permettra aux Canadiens d'essayer des pizzas de morceaux de saucisse italienne Beyond Meat sans frais supplémentaires à l'achat d'une pizza moyenne ou grande à prix régulier2. Pendant six semaines à compter du 31 janvier, l'offre 5$ 5$ 5$ de Pizza Hut permettra aux amateurs de pizza de commander une pizza (ou trois!) avec des morceaux de saucisse italienne Beyond Meat pour seulement 5$ à l'achat d'une grande pizza à prix régulier.

Ce lancement national s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique mondial plus large entre Yum ! Brands, la société mère de Pizza Hut, et Beyond Meat pour créer de menus délicieux et innovants à base de protéines végétales qui répondent à la demande croissante des consommateurs pour des options protéinées plus variées. Le Canada est le deuxième marché à offrir de façon permanente des articles du menu Beyond Meat à l'échelle nationale. Après un essai réussi des pizzas Beyond Meat au Royaume-Uni l'année dernière, Pizza Hut les a ajoutées au menu permanent dans tous les restaurants Pizza Hut du Royaume-Uni en juillet 2021.

À propos de Pizza Hut

Pizza Hut est fière d'être l'une des plus grandes chaînes de pizzerias au Canada avec plus de 450 établissements à l'échelle nationale. À l'échelle mondiale, Pizza Hut est la plus grande entreprise de pizzérias au monde avec plus de 18 000 restaurants dans plus de 100 pays. Peu importe où vous trouvez un Pizza Hut, ils s'assurent que chaque repas que les clients savourent est sécuritaire, délicieux et sans équivoque Pizza Hut.

Pizza Hut, Inc. est une filiale de Yum ! Brands, Inc. (NYSE: YUM). Pour en savoir plus, consultez : www.pizzahut.ca , www.facebook.com/PizzaHutCanada , www.twitter.com/pizzahutcanada et/ou www.instagram.com/pizzahutcanada .

À propos de Beyond Meat

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) est l'une des entreprises alimentaires cotées en bourse qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. Elle propose un portefeuille de protéines végétales révolutionnaires fabriquées à partir d'ingrédients simples, sans OGM, sans ingrédients issus de biotechnologie, sans hormones, sans antibiotiques et sans cholestérol. Fondée en 2009, les produits Beyond Meat sont conçus pour avoir le même goût et la même texture que la viande d'origine animale tout en étant meilleurs pour les gens et la planète. L'engagement de la marque Beyond Meat, Eat What You Lovetm, représente la ferme conviction qu'il existe une meilleure façon de nourrir notre avenir et que les choix positifs que nous faisons tous, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un grand impact sur notre santé personnelle et la santé de notre planète. En passant de la viande d'origine animale aux protéines d'origine végétale, nous pouvons avoir un impact positif sur quatre problèmes mondiaux croissants : la santé humaine, le changement climatique, les contraintes sur les ressources naturelles et le bien-être animal. En septembre 2021, Beyond Meat avait des produits disponibles dans environ 128 000 points de vente au détail et de restauration dans plus de 85 pays dans le monde. Visitez www.BeyondMeat.com et suivez @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

Déclarations prospectives de Beyond Meat

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent « des déclarations prospectives ». Ces déclarations sont fondées sur des options, attentes, croyances, objectifs, hypothèses ou projections actuels de la direction concernant des événements futurs ou des résultats futurs. Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions, et non des faits historiques, et impliquent certains risques, incertitudes, ainsi que des hypothèses. Les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances, les réalisations et les événements peuvent différer sensiblement de ceux qui sont énoncés, anticipés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Bien que Beyond Meat estime que ces hypothèses soient raisonnables, il est très difficile de prévoir l'impact de facteurs connus et, bien entendu, et il est impossible d'anticiper tous les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives formulées dans le présent document, y compris les risques abordés sous le titre « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Beyond Meat sous le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 déposé auprès du U.S. Securities and Exchange Commission (''SEC'') le 1er mars 2021, et le rapport trimestriel de Beyond Meat sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 2 octobre 2021 déposé auprès de la SEC le 12 novembre 2021, ainsi que d'autres facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Beyond Meat auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives sont faites uniquement à la date du présent communiqué. Beyond Meat ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Si nous mettons à jour une ou plusieurs déclarations prospectives, il ne faut pas en déduire que nous ferons d'autres mises à jour concernant ces déclarations ou d'autres déclarations prospectives.

_____________________________ 1 Le concours se déroule du 10 au 24 janvier, ou jusqu'à épuisement des stocks. Le concours est ouvert à tous les résidents canadiens, à l'exception du Québec. Au total, 1 500 pizzas sont à gagner. 2 La deuxième pizza doit être de valeur égale ou inférieure.

