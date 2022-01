Bris de services vétérinaires inévitables : les propriétaires d'animaux invités à se préparer





SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les médecins vétérinaires du Québec sont à bout de souffle et les services vétérinaires sont actuellement compromis partout dans la province. Tel est le constat que l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec peut dresser en ce début d'année marquée par une recrudescence de la pandémie de COVID-19.

« Nous recevons chaque jour, des courriels et des lettres de médecins vétérinaires au bout du rouleau qui n'arrivent pas à prendre le dessus. Le personnel manque, les rendez-vous doivent être reportés de plusieurs semaines et la clientèle est en colère devant cette incapacité à obtenir des soins pour ses animaux », relate le Dr Gaston Rioux, président de l'Ordre. L'Ordre est extrêmement préoccupé, tant par la santé physique et mentale de ses membres que par les grands problèmes d'accessibilité aux services vétérinaires qui ont cours partout dans la province.

En effet, la situation est difficile pour les médecins vétérinaires, mais aussi pour les propriétaires d'animaux qui peinent à accéder tant à des soins de base qu'à des soins d'urgence. L'Ordre craint que les impacts se multiplient sur la santé et le bien-être des animaux, mais aussi en matière de santé publique. « Quand les médecins vétérinaires ne suffisent pas à la tâche, ils doivent relayer au second rang les traitements préventifs comme les vaccins. Le risque d'observer une augmentation de maladies animales dans les prochains mois est bien réel. Certaines de ces maladies sont transmissibles aux humains, les propriétaires d'animaux doivent être vigilants », prévient le Dr Rioux.

Consignes pour les propriétaires d'animaux

Afin d'éviter que la situation ne se détériore dans le temps, l'Ordre des médecins vétérinaires invite les propriétaires d'animaux à la patience, à la compréhension et au calme. De plus, l'Ordre émet les recommandations suivantes :

Évitez les contacts entre vos animaux et ceux des autres, surtout si votre animal n'est pas à jour dans sa vaccination et s'il présente des symptômes.

Évitez les endroits publics et les parcs à chiens.

Vérifiez l'accessibilité aux soins vétérinaires dans votre région et connaissez vos options en cas d'urgence.

Demeurez à l'affût de la santé de votre animal, n'attendez pas que la situation soit critique pour contacter votre médecin vétérinaire.

Soyez au fait des obligations des médecins vétérinaires en cas d'urgence, mais aussi de vos responsabilités en tant que propriétaire d'animal.

Davantage d'explications sur la situation ainsi que des conseils pour les propriétaires d'animaux sont disponibles sur le site de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec au www.omvq.qc.ca. L'Ordre invite le public à s'y référer.

Une problématique multifactorielle

Le problème d'accès aux soins vétérinaires préoccupe l'Ordre et la profession vétérinaire depuis de nombreuses années. « L'Ordre l'a identifié comme un de ses cinq enjeux prioritaires dans sa planification stratégique 2019-2022. Avec la pandémie, la problématique s'est positionnée au-dessus de la liste des priorités. Nous travaillons avec tous les acteurs du milieu pour résoudre cet enjeu et nous agissons dans toutes les sphères où nous pouvons avoir un impact », précise le Dr Rioux. De nombreuses révisions réglementaires sont en cours, notamment en matière d'admission et de délégation d'actes.

À propos de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec

L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un organisme, constitué en vertu du Code des professions du Québec et de la Loi sur les médecins vétérinaires, qui regroupe plus de 2 675 médecins vétérinaires au Québec. Son mandat est d'assurer la protection du public en faisant la promotion d'une médecine vétérinaire de qualité qui vise l'amélioration du bien-être des animaux et le maintien de la santé publique.

