Carebook et LifeLabs collaborent pour fournir des données numériques personnalisées sur les soins de santé





L'outil d'évaluation CoreHealth de Carebook s'intègre à MyCareCompass de LifeLabs pour soutenir plus de six millions de clients

MONTRÉAL, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « Société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle travaillera avec LifeLabs, le plus grand réseau de laboratoires médicaux communautaires du Canada, afin de fournir des données précieuses aux utilisateurs de MyCareCompass de LifeLabs, grâce à l'intégration de l'outil d'évaluation CoreHealth de Carebook. Ce contrat de licence pluriannuel apportera une valeur ajoutée encore plus grande aux clients de LifeLabs, en leur permettant de gérer facilement leurs soins de santé grâce à MyCareCompass.

L'outil d'évaluation CoreHealth est une solution novatrice qui peut s'intégrer aux systèmes numériques existants pour permettre une meilleure compréhension des besoins immédiats et à long terme des utilisateurs en matière de soins de santé. Grâce à son intégration au portail gratuit et sécurisé MyCareCompass de LifeLabs, plus de six millions d'utilisateurs auront accès aux données personnalisées de la solution CoreHealth. Ces données facilement accessibles sont essentielles pour améliorer les résultats des clients en matière de soins de santé.

« Nous sommes très heureux d'établir une relation avec LifeLabs, un pilier essentiel de la communauté des soins de santé au Canada, a déclaré Michael Peters, directeur général de Carebook. Nos deux entreprises sont déterminées à donner aux particuliers les moyens de prendre leur santé en main. Cet accord confirme l'incroyable valeur que nous apportons aux organisations qui aident leurs consommateurs à cerner leurs problèmes de santé et de mieux-être sous-jacents. Il faut en premier lieu évaluer correctement les problèmes sous-jacents que vivent les particuliers pour leur fournir une aide spécifique ciblée et répondre à leurs besoins, en leur permettant de faire de meilleurs choix en matière de soins de santé. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Carebook pour offrir un meilleur accès à des données personnalisées sur les soins de santé par l'entremise de notre solution numérique fiable MyCareCompass, a déclaré Charles Brown, président et directeur général de LifeLabs. Nous sommes engagés dans ces partenariats qui utilisent des données personnalisées pour améliorer les résultats de nos clients en matière de soins de santé. Nous sommes impatients de continuer à améliorer nos solutions de soins de santé numériques afin de donner à nos clients les moyens de vivre la meilleure vie possible. »

À propos de Carebook Technologies Inc.

La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 3,5 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc., un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc., propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF » ainsi qu'à la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».

À propos de LifeLabs

LifeLabs est le chef de file canadien de l'information sur le diagnostic en laboratoire et des solutions de connectivité en matière de santé, tirant parti d'outils numériques novateurs et personnalisés qui permettent aux clients de vivre la meilleure vie possible. Chaque année, notre équipe dévouée et talentueuse de 6 000 employés prend en charge 20 millions de visites en laboratoire et effectue plus de 100 millions d'essais en laboratoire.

LifeLabs appartient entièrement à l'entreprise canadienne OMERS Infrastructure, le gestionnaire des investissements en infrastructure de l'un des plus grands régimes de retraite à prestations définies du Canada. Pour en savoir plus : www.lifelabs.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et décrits à la rubrique 21 - Risk Factors dans la demande d'inscription de la société datée du 28 septembre 2020; ces documents peuvent être consultés sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Carebook Technologies Inc.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 08:00 et diffusé par :