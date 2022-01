Lettre d'Hawkmoon 2022 aux parties prenantes





Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a le plaisir de fournir la lettre suivante aux parties prenantes de son PDG et fondateur, Branden Haynes :

Chères parties prenantes,

2021 a été une année charnière pour l'entreprise, une année qui ne s'est pas faite sans défis mais grâce au travail assidu de notre équipe talentueuse, il est satisfaisant de voir tout ce que nous avons accompli.

La Société a réalisé un premier appel public à l'épargne (PAPE) et a commencé à négocier le 19 avril 2021 à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole boursier « HM ». Hawkmoon a suivi l'introduction en bourse avec une entente d'option pour acquérir 100 % du projet aurifère Wilson de Ressources Cartier (TSX.V : ECR). La propriété Wilson comprend un groupe de sept indices aurifères et est située dans la prolifique ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec.

En juillet 2021, la Société a commencé le forage au diamant sur le projet aurifère Wilson. 5 031 mètres ont été complétés couvrant 28 trous. En octobre 2021, les résultats d'analyse ont montré des résultats de 4,0 mètres à 17,31 grammes par tonne (« g/t ») (DDH HMW 21-01). Les valeurs aurifères les plus élevées étaient de 58,8 g/t dans le trou HMW 21-01 (jumeau) et de 38,00 g/t dans le trou HMW 21-09. Des analyses supplémentaires étaient de 3,0 mètres à 11,25 g/t d'or avec des teneurs allant jusqu'à 30,9 g/t (DDH HMW 21-08 (jumeau)) et en décembre 2021, d'autres résultats de 1,0 m de 10 g/t Au t (DDH HMW 21 -24) ont été publiés qui ont démontré que plusieurs trous avaient recoupé au moins une zone altérée et minéralisée.

En novembre 2021, la Société a complété un programme de forage de 10 trous totalisant 1 005 mètres sur sa propriété aurifère Lava de 48 claims (2 449 hectares) également située dans la province de Québec près de la ville de Belleterre. Le programme de forage a recoupé avec succès une vaste zone aurifère prometteuse dans les dix trous de forage.

Le 25 novembre 2021, la Société a acquis un intérêt de 100 % dans la propriété Wilson Est composée de 6 claims totalisant ~ 338 ha contigus à l'est de la propriété Wilson. L'accord a étendu l'intérêt foncier existant de la Société à environ 2 000 ha dans une zone potentielle.

Au cours de l'année, Hawkmoon a pu entreprendre une saison complète de travaux au Québec, la majorité ayant eu lieu dans les indices Toussaint et Midrim sur le projet aurifère Wilson. La propriété Wilson a fourni des résultats de forage exceptionnels étendant les zones en profondeur et le long de la tendance, faisant croître ce qui était déjà des zones aurifères couvrant plusieurs formations rocheuses. Les zones restent ouvertes pour une extension ultérieure. D'autres résultats d'analyses sont attendus prochainement pour les propriétés Wilson et Lava.

Du côté corporatif, Hawkmoon a pu compléter son équipe avec l'embauche de Clémence Bertrand à titre de vice-présidente aux relations avec les investisseurs et la nomination d'Éric Lemieux, P. Geo à titre de conseiller stratégique. Ils apportent déjà des contributions importantes et nous sommes ravis d'avoir leur expertise pour guider Hawkmoon dans le futur.

Depuis avril 2021, la Société a levé 3,4 M$ CAD dans le cadre de trois placements privés principalement pour financer des travaux d'exploration sur le projet aurifère Wilson et la propriété aurifère Lava. Hawkmoon est bien financé pour 2022 et a prévu 5 000 mètres supplémentaires de forage sur sa propriété clé, Wilson. De plus, la société a obtenu son premier choix d'entrepreneur qui, en raison de la forte demande, risque d'être en pénurie cette année.

De l'avis d'Hawkmoon, la performance de la Société sur le marché n'a pas reflété ses succès techniques et commerciaux sur les projets Wilson et Lava. Hawkmoon a accompli beaucoup de choses en moins d'un an en tant que Société publique et continuera de tirer les leçons de l'année dernière grâce à son dévouement et à sa pensée dynamique et créative. La direction de la société continuera de guider Hawkmoon à travers une planification et une exécution minutieuses, reconnaissant que nous devons toujours nous adapter pour trouver de nouvelles et meilleures façons d'ajouter de la valeur.

En terminant, je tiens à remercier nos talentueuses équipes techniques et corporatives pour leur diligence et leur travail acharné, et tous nos actionnaires, nouveaux et anciens, pour leur confiance et leur soutien.

Nous sommes impatients de vous tenir au courant de nos progrès dans les semaines et les mois à venir.

Branden Haynes, PDG et fondateur.

À propos d'Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets sont situés dans l'une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l'un de l'autre à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d'Or.

Pour plus d'informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les renseignements de nature technique présents dans ce communiqué ont été révisés et approuvés par M. Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une personne qualifiée au sens du Règlement NI 43-101 et un directeur et le vice-président de l'exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Branden Haynes"

Branden Haynes, CEO

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot « attendu », « projeté », « poursuivre », « plans » et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant : les résultats d'analyse des propriétés Wilson et Lava ; les contributions attendues de Mme Bertrand et de M. Lemieux à l'avenir; les orientations de gestion de la Société à l'avenir ; l'intention de la Société de tenir les actionnaires informés des progrès de la Société. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 07:35 et diffusé par :