TORONTO, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et le Producers Group annoncent le lancement du Programme RetailCare du CCCD un nouveau programme d'assurance-maladie spécialement conçu pour les détaillants canadiens.

Grâce au Programme RetailCare du CCCD, les détaillants peuvent maintenant offrir aisément à leurs employés des services de santé et de bien-être de première qualité (médicaments sur ordonnance, soins dentaires, soins de santé améliorés, soins de la vue, services paramédicaux, etc.).

Le Conseil canadien du commerce de détail lance le premier - et le seul - régime d'assurance-maladie conçu spécialement pour les détaillants

Les détaillants ont ainsi droit à une meilleure couverture et à plus de conseils personnalisés et de consultations de spécialistes, et ce, à des taux préférentiels



Ce régime collectif est particulièrement intéressant pour les détaillants parce qu'il profite du pouvoir d'achat du réseau canadien de détaillants du CCCD, a une portée nationale et peut être offert aux employés permanents à temps partiel qui travaillent au moins 20 heures par semaine. Cela permet à ce programme d'offrir aux détaillants de toutes tailles des taux préférentiels et une souplesse de service habituellement réservée aux opérateurs plus importants.

Le programme RetailCare du CCCD est administré par l'Assurance Collective AgileMC, qui dispose d'une plateforme technologique de produits d'assurance des plus modernes. Il s'agit de la plateforme choisie par le Producers Group pour assurer l'administration du programme d'assurance-maladie et la gestion des demandes. Employeurs et employés auront un accès complet au programme d'avantages sociaux par le biais d'une application mobile simple d'utilisation.

« Nos membres cherchent depuis un certain temps un régime d'assurance-maladie qui soit à la fois abordable, souple, simple d'accès ; et nous sommes heureux de leur proposer le programme que le CCCD a élaboré avec le Producers Group, se réjouit Santo Ligotti, vice-président des Services aux membres du CCCD. Pouvoir offrir aux employés du secteur du détail un programme complet d'avantages sociaux est un progrès important dans la protection de leur santé et de celle de leur famille, tout en étant un excellent outil pour attirer les talents. »

« Le Producers Group se réjouit de pouvoir mettre sa vaste expérience des régimes d'assurance-maladie au service des détaillants canadiens, dont plusieurs traversent l'une des périodes les plus difficiles que nous ayons jamais connues, déclare pour sa part Mark Ber, le président du Producers Group. Ce que nous sommes parvenus à créer avec le Programme RetailCare du CCCD, c'est un programme qui offre aussi aux détaillants de plus petite taille un régime abordable leur donnant accès à tout ce dont profitent les multinationales. Cela comprend des services haut de gamme, dont des ressources bien-être, la télémédecine et un accès au réseau Best Doctors, un fournisseur de soins médicaux proposant un deuxième avis. Comme nous savons que les détaillants du pays ont tous des exigences particulières, nos programmes ont la souplesse nécessaire pour proposer des plans personnalisés offrant de façon abordable à chaque membre exactement ce dont il a besoin. »

Le Programme RetailCare est l'un des programmes d'économies dont peuvent profiter les membres du Conseil canadien du commerce de détail dès qu'ils adhèrent à la plus puissante association de défense des intérêts des détaillants au Canada.

En savoir plus sur le Programme RetailCare du CCCD.

À propos du Producers Group

Le Producers Group conçoit des produits d'assurance spécialisés ainsi que des régimes d'assurance-maladie auxquels les professionnels se fient pour protéger leur famille, leurs employés, leurs entreprises et leurs intérêts financiers. www.producersgroup.ca

À propos de l'Assurance Collective AgileMC

L'Assurance Collective AgileMC est un portail numérique d'administration des avantages sociaux destiné aux employeurs, aux employés et aux compagnies d'assurance. Elle dispose également d'un portail Web et d'une application mobile offrant un accès intuitif en temps réel à toutes les ressources du régime d'avantages sociaux. https://agilebenefits.ca/fr/

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est le plus important employeur du secteur privé au Canada. Elle emploie près de 2 millions de Canadiens et génère annuellement plus de 78 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 400 G$ en 2020. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par l'industrie du détail et défend les intérêts des petites, moyennes et grandes entreprises de ce secteur à travers le pays. En tant que la Voix des détaillants MC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

