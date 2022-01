Le racisme n'a pas sa place dans le hockey : Budweiser Canada et l'Alliance pour la diversité dans le hockey (ADH) lancent la campagne #ÉradiquerLaHaine





? Ce lancement de partenariat officiel défend la mission de l'Alliance pour la diversité dans le hockey (ADH) d'éliminer le racisme dans le hockey, avec un appel à l'action simple et précis pour #ÉradiquerLaHaine.

? Les Canadiens peuvent se joindre au mouvement en utilisant le mot-clic, en partageant la vidéo de la campagne ou en achetant un rouleau de ruban de hockey #ÉradiquerLaHaine de hockey. 1 $ de chaque rouleau soutient directement l'ADH.

VIDEO: Budweiser et ADH présentent: #ÉradiquerLaHaine.

TORONTO, le 10 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Budweiser Canada et l'Alliance pour la diversité dans le hockey (ADH) ont annoncé un partenariat officiel avec le lancement d'#ÉradiquerLaHaine, une campagne percutante en soutien à la mission continue de l'ADH qui consiste à éliminer le racisme dans le hockey - à la fois sur glace et hors glace - avec un appel à l'action simple et précis pour #ÉradiquerLaHaine.

La campagne #ÉradiquerLaHaine a été inspirée par les expériences collectives et personnelles des membres de l'ADH pour composer avec les différentes ethnies, et le rôle qu'elles continuent de jouer dans le hockey. Dans une puissante vidéo de deux minutes, #ÉradiquerLaHaine vise à rassembler les partisans de ce sport - et les Canadiens en général - pour être solidaires et se joindre au mouvement selon lequel le racisme n'a pas sa place dans ce sport.

« Budweiser soutient le hockey depuis longtemps, et en tant que marque qui croit que ce sport est pour nous tous, nous reconnaissons l'obligation que nous avons de continuer à apprendre et à évoluer avec ce sport pour le rendre meilleur pour les générations à venir », a déclaré Mike D'Agostini, directeur principal du marketing, Budweiser Canada. « Le but d'#ÉradiquerLaHaine est de renseigner, de sensibiliser et de susciter des conversations constructives sur l'intolérance dans le sport, et d'encourager les Canadiens à devenir collectivement des alliés de l'évolution de la culture du hockey.

Pour favoriser la visibilité du mouvement et encourager l'action au-delà de la conversation sur les médiaux sociaux, Budweiser et l'ADH ont conçu un rouleau de ruban de hockey qui présente des mots de soutien et de solidarité de la part des partisans et des joueurs. Un dollar de chaque rouleau de ruban de hockey #ÉradiquerLaHaine sera versé à l'ADH et à sa mission d'éliminer le racisme dans le hockey. En raison d'une forte demande, les rubans de hockey disponibles sur shopbeergear.ca ont été tous vendus dans les six heures qui ont suivi le lancement de la campagne. Nous travaillons activement à réapprovisionner shopbeergear.ca avant que le ruban de hockey #ÉradiquerLaHaine ne soit disponible partout au pays chez Canadian Tire à partir du 22 janvier 2022.

« J'avais dix ans lorsque le parent d'un membre de l'équipe adverse m'a lancé une insulte raciale sur la glace pour la première fois », a déclaré Akim Aliu, membre fondateur de l'ADH et ancien joueur de la LNH. « Ce mois-ci marque le 64e anniversaire de l'arrivée du premier joueur de hockey professionnel noir - Willie O'Ree - dans la LNH, et pourtant, les actes de racisme envers les joueurs noirs demeurent répandus à tous les niveaux de ce sport. En présentant une partie des expériences réelles et vécues du racisme auxquelles la communauté PANDC est confrontée lorsqu'elle tente de pratiquer un sport que nous aimons, nous espérons inspirer une vague de changement, parce que le racisme n'a pas sa place dans le hockey. »

« Nous sommes peu nombreux à pratiquer ce sport. Nous avons donc besoin d'alliés pour nous exprimer en notre nom », a déclaré Anthony Duclair, joueur actuel de la LNH. Qu'il s'agisse d'autres joueurs, de marques ou des amateurs de sport, peu importe la nature, nous avons besoin du soutien des autres pour en faire un mouvement. Le silence n'est donc pas une option. Plus de diversité dans le hockey contribuera simplement à améliorer le sport. »

C'est la dure réalité de l'inégalité raciale dans la société, mise en lumière par le meurtre de George Floyd en mai 2020, qui a conduit à la formation de l'ADH. Depuis sa formation en 2020, l'ADH travaille sans relâche pour faire la lumière sur la dure réalité de la discrimination et des inégalités raciales qui existent dans la culture du hockey. Budweiser Canada a reconnu l'importance de ne pas fuir des conversations attendues depuis longtemps, et l'obligation d'en apprendre davantage sur la façon de devenir un allié pour la communauté PANDC.

« En tant que marque de bière qui réunit les amis lors des matchs, nous reconnaissons - aujourd'hui plus que jamais - le rôle que notre plateforme peut jouer dans la conduite d'un changement déterminé », a poursuivi M. D'Agostini. Nous avons encore un long chemin à parcourir, et beaucoup plus à apprendre, mais en nous associant à l'ADH, nous faisons avancer notre engagement inébranlable à défendre la diversité dans un sport que nous aimons. »

En plus de la commandite officielle de l'ADH et de la vente du ruban de hockey #ÉradiquerLaHaine, Budweiser Canada s'engage à amplifier continuellement la mission de l'ADH au moyen de la campagne #ÉradiquerLaHaine, et ce, de plusieurs façons, notamment :

encourager les Canadiens à soutenir le mouvement #ÉradiquerLaHaine en partageant la vidéo de la campagne et/ou en utilisant le mot-clic sur les médias sociaux;

exploiter les plateformes de marketing, de partenariats, d'achat de médias et de réseaux sociaux de Budweiser pour amplifier les messages de l'ADH et la campagne #ÉradiquerLaHaine;

exploiter la présence de Budweiser en tant que l'un des spécialistes du marketing sportif les plus influents au monde pour encourager d'autres marques et commanditaires à lutter contre le racisme dans le sport et à y faire face.

Pour en savoir plus, visitez Budweiser.ca/EradiquerLaHaine.

N'oubliez pas de suivre le mouvement sur Instagram et sur Twitter, et de participer à la conversation avec le hashtag #ÉradiquerLaHaine.

À propos de Budweiser Canada

Budweiser - l'indétrônable - est brassée depuis 1876 dans le respect de normes de qualité rigoureuses. Brassée au Canada par Labatt depuis plus de 35 ans, Budweiser n'utilise que des ingrédients de qualité supérieure, sans ingrédients artificiels, additifs ou agents de conservation. Produite à partir d'un procédé exclusif de vieillissement avec du bois de hêtre, la Budweiser présente une douceur et une saveur que l'on ne retrouve dans aucune autre bière.

À propos de l'Alliance pour la diversité dans le hockey (ADH)

L'Alliance pour la diversité dans le hockey (ADH) a été formée par des joueurs de couleur de la LNH qui ont constaté un besoin immédiat d'organiser et de créer une plateforme pour mettre fin au racisme et à l'intolérance au hockey. Inspirés et choqués par des actions partout en Amérique du Nord à la suite de la mort de George Floyd, et s'appuyant sur leur propre expérience, ces joueurs ont rapidement déterminé qu'ils pouvaient s'organiser et attirer l'attention et les ressources pour aider à éliminer le racisme et l'intolérance qu'ils ont dû affronter tout au long de leur vie et de leur carrière.

Déterminée à inspirer une nouvelle génération diversifiée de joueurs et de partisans de hockey, l'ADH s'efforce d'améliorer l'accessibilité au niveau communautaire tout en renseignant, ainsi qu'en encourageant la responsabilité des ligues et des dirigeants par la sensibilisation au racisme et à la discrimination inconsciente.

Assurez-vous de nous suivre sur Instagram et Twitter, et joignez-vous à la conversation en utilisant le mot-clic #ÉradiquerLaHaine.

SOURCE Budweiser Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :