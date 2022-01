Immune Biosolutions annonce que son principal produit immunothérapeutique, IBIO123, neutralise 100 % des variants préoccupants du SRAS-CoV-2, y compris Omicron





SHERBROOKE, QC, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Immune Biosolutions Inc., une société au stade des essais cliniques, est heureuse d'annoncer que son principal médicament biologique candidat conserve une activité puissante dans les tests de neutralisation. Des résultats récents ont confirmé que ce médicament, IBIO123, est capable de neutraliser le SRAS-CoV-2 (COVID-19) et tous ses variants préoccupants qui sont apparus depuis le début de la pandémie, y compris le plus récent, Omicron. IBIO123 est une immunothérapie inhalée à base d'anticorps qui fait l'objet d'un programme clinique multisite de phase 1 et 2 pour le traitement des patients symptomatiques atteints du SRAS-CoV-2.

IBIO123 est un produit combiné contenant 3 anticorps monoclonaux humains recombinants qui se lient spécifiquement à des régions distinctes de la protéine de spicule du SRAS-CoV-2 (COVID-19). Les données ont démontré une neutralisation in vitro très efficace de tous les variants préoccupants du SRAS-CoV-2 testés, y compris les variants D614G, Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron. Plus important encore, l'activité neutralisante d'IBIO123 s'est bien maintenue contre le variant Omicron par rapport aux médicaments commerciaux actuellement disponibles qui, pour la plupart, subissent une perte majeure de leur activité in vitro contre ce variant.

Outre son profil d'activité favorable, IBIO123 est formulé pour être administré par inhalation, ce qui constitue une méthode d'administration efficace, rapide et non invasive dans les poumons par l'intermédiaire des voies respiratoires. Ce mode d'administration contribue également à son profil thérapeutique et d'innocuité favorable, ainsi qu'à sa facilité d'utilisation générale. Le Dr Bruno Maranda, chef de la direction médicale d'Immune Biosolutions, a indiqué : « Il ne faut pas sous-estimer les avantages thérapeutiques et commerciaux apportés par une solution thérapeutique autoadministrée et délivrée efficacement aux poumons pour combattre les infections respiratoires, comme la COVID-19 ».

Les essais cliniques de phase 1 et 2 en cours sont des études multisites à doses croissantes qui évaluent l'innocuité et l'efficacité de l'immunothérapie avec IBIO123 administrée par inhalation à des patients infectés présentant des symptômes légers à modérés. Une étude similaire chez les patients présentant une présentation sévère de la maladie (cas hospitalisés) devrait débuter au premier trimestre de 2022 dans plusieurs pays. Les résultats de la phase 1 sont attendus à la fin du premier trimestre de 2022 et seront utilisés pour étendre l'étude à plusieurs sites. L'essai clinique de phase 2 permettra d'évaluer objectivement les avantages thérapeutiques d'IBIO123 en fonction de la charge virale et de l'élimination du SRAS-CoV-2 tout en suivant l'état clinique et la progression de la maladie, y compris le soulagement des symptômes. Les résultats de la phase 2 devraient être disponibles au troisième trimestre de 2022.

« Nous sommes très enthousiastes quant au profil hautement efficace de notre principal médicament candidat IBIO123 et extrêmement optimistes qu'il pourrait devenir la solution thérapeutique idéale pour traiter les patients symptomatiques et prévenir les complications à long terme des infections par le SRAS-CoV-2 », a indiqué Luc Paquet, président d'Immune Biosolutions.

Immune Biosolutions cherche activement à établir un partenariat stratégique pour faire avancer le développement de son immunothérapie innovante contre le SRAS-CoV-2 et établir une stratégie de commercialisation mondiale.

À propos d'Immune Biosolutions

Immune Biosolutions est une société axée sur une plateforme de découverte de nouveaux produits biologiques en s'appuyant sur sa technologie exclusive d'anticorps recombinants. La société se concentre actuellement sur les immunothérapies ciblant l'oncologie et les maladies infectieuses associées au système respiratoire. Grâce à son approche d'immunisation multidimensionnelle de pointe, Immune Biosolutions exploite les systèmes immunitaires aviaire et mammalien pour générer des anticorps uniques, modifiables et robustes, capables de reconnaître des cibles autrement inaccessibles. Ces caractéristiques ont été exploitées pour établir avec succès des partenariats externes et faire progresser de multiples programmes de développement interne.

SOURCE Immune Biosolutions inc.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :