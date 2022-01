L'organisateur Spielwarenmesse eG reprend les journées internationales du jeu SPIEL à Essen tout en conservant la même orientation





- Maintien de l'orientation du plus grand salon mondial destiné aux clients finaux de la branche

- Dominique Metzler conserve son poste de directrice générale

NUREMBERG, Allemagne, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Au 1er janvier 2022, l'organisateur Spielwarenmesse eG a repris le salon international du jeu de société SPIEL à Essen. L'organisateur de salons et prestataire de services marketings de Nuremberg devient ainsi le nouveau propriétaire du salon leader mondial grand public consacré aux jeux de société. SPIEL se tiendra toujours au parc des expositions d'Essen et sera organisé par Dominique Metzler (directrice générale de longue date) et son équipe expérimentée depuis Bonn. Florian Hess (membre du conseil d'administration de Spielwarenmesse eG) sera également nommé directeur du salon.

Une histoire longue de 40 ans pour le salon SPIEL : depuis sa première édition en 1983, le petit évènement s'adressant initialement aux joueurs s'illustre aujourd'hui comme le plus grand salon mondial de jeux de société, de cartes et de rôles pour le grand public. Les tendances nationales et internationales en matière de jeux sont présentées traditionnellement à un large public au parc des expositions d'Essen en automne. On compte chaque année pas moins de 200 000 visiteurs avec un chiffre constamment en hausse.

Dominique Metzler déclare « qu'il était important pour elle que le profil unique du salon SPIEL soit conservé à l'avenir » car ce dernier a développé et pérennisé avec succès son entreprise familiale avec Rosemarie Geu au cours des dernières décennies. « Avec l'organisateur Spielwarenmesse eG et son expérience des salons leaders mondiaux, je suis ravie d'avoir trouvé un partenaire qui continuera l'expérience et développera ce salon à succès dans la même direction au cours des prochaines décennies. Mon équipe et moi-même nous réjouissons beaucoup de cette collaboration. »

La pandémie a davantage accentué la popularité des jeux de société. En 2020, une croissance de 21% du secteur du jouet a été observée à elle seule sur le marché allemand. Cette tendance s'exprime également sur la Spielwarenmesse de Nuremberg dans le segment B2B. La convention internationale des inventeurs de jeux (Internationale Spieleerfindermesse ? Game Inventors Convention) sera intégrée à la Spielwarenmesse afin de venir renforcer la catégorie des jeux et jeux de société. Les organisateurs de Nuremberg promettent une planification tout aussi rodée pour le salon SPIEL, mais en tant que salon indépendant conservant sa forme traditionnelle.

En tant que coopérative, l'organisateur Spielwarenmesse eG agit déjà « du secteur pour le secteur ». Les entreprises membres regroupent de nombreux éditeurs de jeux. Christian Ulrich, porte-parole de la direction, souligne : « Nous avons deux concepts bien différents avec la Spielwarenmesse et les journées internationales du jeu SPIEL mais qui se rejoignent fortement sur le plan thématique et créent ainsi des synergies.

Nous élargissons nos responsabilités dans le domaine des jeux avec le salon SPIEL, sans pour autant modifier le caractère typique de ce salon ». La continuité est assurée : tester et jouer sera toujours possible pour les visiteurs à l'avenir au parc des expositions d'Essen.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG est l'organisatrice du salon et prestataire de services marketing pour l'industrie du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise basée à Nuremberg organise la Spielwarenmesse® à Nuremberg, le plus grand salon du jouet au monde, ainsi que Kids India à Mumbai et Insights-X à Nuremberg. L'offre de services de la coopérative comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie du jouet et le programme international de foires World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui réunit des fabricants qui participent conjointement à des foires commerciales en Asie, Russie et aux Etats-Unis. Spielwarenmesse eG est représentée mondialement dans plus de 90 pays grâce à des représentants locaux. En outre, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co, Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont respectivement responsables de la République populaire de Chine et de l'Inde. La coopérative détient une participation majoritaire dans Grand Expo, la société de gestion de foires commerciales qui organise Kids Russia à Moscou. La filiale Die roten Reiter GmbH, basée à Nuremberg, agit en tant qu'agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le profil complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.spielwarenmesse-eg.com.

Salon SPIEL

En 1983, le salon SPIEL a débuté sous la forme d'une rencontre entre lecteurs d'un magazine spécialisé dans les jeux de Bonn avec douze exposants contactés en exclusivité sous le titre de « Journées allemandes des joueurs » à l'université populaire d'Essen (Essener Volkshochschule). En 1984, l'évènement regroupait déjà 15.000 visiteurs et se déroula l'année suivante au parc des expositions d'Essen. Ce salon est rapidement reconnu comme le plus grand salon mondial des jeux de société, les jeux de cartes et les jeux de rôle destiné au grand public. Se rendent sur place les éditeurs de jeux du monde entier pour présenter les tendances et les derniers développements en la matière à un large public. Les visiteurs auront la possibilité d'essayer les nouveautés sur place et même de les acheter. Chaque année dans le cadre du salon SPIEL, le prix du public « Deutscher SpielePreis » ainsi que le prix « innoSPIEL » sont décernés pour récompenser une idée de jeu particulièrement innovante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1722197/Spielwarenmesse.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1722196/SPIEL_2022_Logo.jpg

