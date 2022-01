Gala Célébration 2022 - Mario Moniqui, de Salaberry-de-Valleyfield, remporte 1 000 000 $!





MONTRÉAL, le 9 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Mario Moniqui, un résident de Salaberry-de-Valleyfield, a mis la main sur 1 000 000 $ au gala télévisé Célébration 2022, diffusé ce dimanche soir sur les ondes de TVA.

La chance a tourné en faveur de M. Moniqui lors des tirages éliminatoires, qui regroupaient 44 finalistes provenant de plusieurs régions du Québec. Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur Marie-Rose du 200, rue Marie-Rose, à Salaberry-de-Valleyfield.

« Je suis très heureux! On va en profiter en famille et diminuer les heures de travail un petit peu. On aimerait bien trouver un endroit au bord de l'eau », a déclaré le chanceux après avoir remporté le gros lot.

Pour sa part, Wendy Larose, une résidente de Cantley, a remporté la somme de 100 000 $, tout comme Isabelle Le Siege et Benoit St-Ours, un couple de Saint-Lin-Laurentides.

Rappelons que cette année, les gagnants d'une participation télé vivaient la fébrilité du tirage en virtuel, dans le confort de leur foyer.

Julie Ringuette et Pascal Morrissette, l'un des couples chouchous des Québécois, ont eu le plaisir d'animer cette nouvelle édition du gala Célébration en compagnie de Sébastien Benoit au Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau. Il s'agissait d'un spectacle empreint d'humanité sur le thème Une histoire de coeur, mettant en vedette Brigitte Boisjoli, Queenie, Dashny, Michèle Richard, Vincent Vallières, Jay Scott, Marjo, Alicia Moffet, Geneviève Leclerc et le duo d'acrobates Les Poline.

Plusieurs lots ont aussi été tirés pour les détenteurs de billets à la maison, dont un gros lot de 5 000 000 $ et cinq lots de 1 000 000 $. Tous les numéros gagnants se trouvent sur le site loteries.lotoquebec.com.

