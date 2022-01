COVID-19 : Impacts anticipés sur les opérations d'Exo





MONTRÉAL, le 9 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Exo anticipe que l'augmentation rapide des cas positifs de COVID-19 aura un impact sur sa capacité à effectuer l'ensemble des départs planifiés d'autobus, de trains et de transport adapté dans les prochaines semaines. Exo incite donc ses usagers à planifier leurs déplacements en vérifiant régulièrement l'état du service via les outils numériques disponibles.

Exo fera tout en son pouvoir pour assurer l'ensemble des services prévus à l'horaire régulier, annoncé en décembre dernier et qui entrera en vigueur le lundi 10 janvier 2022. Toutefois, en fonction du personnel disponible pour assurer les services d'autobus, de trains et de transport adapté, certains horaires pourraient être révisés à courte échéance. Chacun des secteurs pourrait être affecté différemment.

Le service de transport adapté est maintenu autant en journée qu'en soirée, malgré le couvre-feu. Toutefois, seuls les déplacements pour le travail et des raisons médicales seront maintenus entre 22 h et 5 h. Avant d'effectuer toute réservation, les clients doivent s'assurer que les lieux vers lesquels ils se dirigent sont bel et bien ouverts.

Les dernières semaines ont démontré que la pandémie de COVID-19 n'est toujours pas terminée et que la situation risque d'être fort changeante dans les semaines et les mois à venir. Il devient donc essentiel de bien planifier ses déplacements et de se familiariser avec les outils d'information. L'application Chrono mobile, qui permet notamment d'activer des alertes concernant les perturbations de service, le site internet et les médias sociaux d'exo seront mis à jour régulièrement. Le service à la clientèle d'exo sera également disponible pour répondre aux questions à propos des services disponibles.

Exo suit la situation pandémique de près et s'adapte en conséquence. Exo continuera d'assurer le transport des travailleurs essentiels, comme il l'a fait tout au long de la pandémie. La santé et sécurité de notre clientèle ainsi que de nos équipes est notre priorité.

Exo rappelle également que de nouveaux horaires seront en vigueur à compter du 10 janvier 2022.

