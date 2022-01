Transfert des ainés dans les CHSLD - Les erreurs de la première vague ne doivent pas être répétées

La députée de Duplessis et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés, Lorraine Richard, s'indigne que les leçons de la première vague n'aient pas été retenues, et que l'on s'apprête encore à répéter les mêmes erreurs en surchargeant les CHSLD en...

Mary Kay Inc., société mondiale de développement de l'entrepreneuriat, et défenseure de la responsabilité sociale et de la durabilité des entreprises, a publié aujourd'hui ses évènements marquants de fin d'année. En 2021, Mary Kay Inc. a poursuivi...