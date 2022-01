LE GROUPE REALTY ONE EST LE FRANCHISEUR IMMOBILIER NO. 1 SUR LA LISTE ENTREPRENEUR FRANCHISE 500® 2022





Un des franchiseurs à la croissance la plus rapide du pays, dépasse tous les autres pour revendiquer la première place dans le secteur de l'immobilier dans ce prestigieux classement des franchises

LAS VEGAS, 8 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, a obtenu la première place parmi les franchiseurs immobiliers sur la liste très compétitive liste Franchise 500® 2022 d'Entrepreneur. C'est la sixième année consécutive que l'entreprise figure sur la liste, mais c'est la première fois qu'elle se hisse au rang de n° 1 dans l'immobilier.

Le franchiseur mondial basé à Las Vegas a réalisé 118 000 transactions immobilières et payé plus de 1,1 milliard de dollars de commissions sur 47 milliards de dollars de maisons vendues, soit une augmentation de 46 % d'une année sur l'autre. En 2022, Realty ONE Group cherche à atteindre les 20 000 professionnels dans 11 pays, tout en ayant un impact sur un demi-million de vies dans le monde par le biais de dons à la communauté et de la philanthropie.

« Nous avons connu plusieurs années de croissance exceptionnelle, ce qui n'est qu'UNE des raisons pour lesquelles nous sommes désormais le franchiseur immobilier numéro 1 de cette liste impressionnante, » a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Mais ce sont nos fans enthousiastes du monde entier qui aiment et adoptent notre COOLTURE et continuent à recruter davantage de professionnels pour nous rejoindre dans de nouveaux bureaux passionnants partout dans le monde. »

Entrepreneur a nommé Realty ONE Group International sur la liste pour ses performances exceptionnelles en matière de franchises vendues, de solidité et de stabilité financières, et de puissance de la marque. L'entreprise a fortement investi dans son infrastructure afin de fournir un service et un soutien extraordinaires aux propriétaires de franchise actuels et futurs. Cette organisation à croissance rapide fait évoluer tous les aspects de son activité, y compris sa technologie exclusive et ses plateformes de coaching « zONE » et « ONE University », afin de se préparer à soutenir les succès de plus de 100 000 professionnels de l'immobilier dans le monde entier, alors que l'entreprise continue de peindre le globe en or.

UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte plus de 17 000 professionnels de l'immobilier au sein de plus de 400 bureaux répartis dans 45 états, à Washington D.C. et au Canada et va ouvrir de nouveaux bureaux à Singapour, en Espagne et au Costa Rica, en plus du territoire américain de Porto Rico.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un disrupteur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa « coolture » amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnu par le magazine Entrepreneur comme l'une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste Inc. 500 des entreprises à la croissance la plus rapide pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchise. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

