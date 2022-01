UN GÉANT DES MÉDIAS ET DU DIVERTISSEMENT ÉTEND CONSIDÉRABLEMENT LA COUVERTURE DARKTRACE À L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITÉS





CAMBRIDGE, Angleterre, 8 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Darktrace, un leader mondial de l'IA en matière de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que l'un des plus grands conglomérats médiatiques d'Europe a étendu la couverture de l'IA auto-apprenante de Darktrace pour défendre l'entreprise contre les cybermenaces sophistiquées et perturbatrices.

La société, qui dessert des dizaines de millions de consommateurs et d'entreprises en Europe, a décidé de renforcer sa cyberdéfense en étendant la couverture de Darktrace à l'ensemble de son entreprise numérique et a signé avec Darktrace un accord de plusieurs millions de dollars portant sur plusieurs contrats. Elle a déployé l'Entreprise Immune System de Darktrace pour interrompre les nouvelles menaces dès qu'elles apparaissent, que ce soit dans le nuage ou sur le réseau de l'entreprise, en apprenant l'ADN numérique de l'entreprise.

Le secteur des médias et du divertissement a été la cible d'attaquants qui cherchent à voler et à monétiser des actifs précieux tels que la propriété intellectuelle par le biais de l'extorsion. Que les hackers cherchent à obtenir un gain financier ou à promouvoir une cause idéologique, l'industrie est mûre pour les menaces paralysantes telles que les ransomwares. L'IA de Darktrace peut stopper les ransomwares en quelques secondes, et arrête une attaque quelque part dans le monde chaque minute.

« Les sources fiables et dignes de confiance de médias et d'informations jouent un rôle essentiel dans notre société, et la radiodiffusion en particulier s'est avérée être un service essentiel alors que le monde a navigué dans la pandémie », a déclaré Poppy Gustafsson OBE, PDG de Darktrace. « Je suis ravie que Darktrace étende sa portée sur un client aussi important dans cet espace, afin que notre technologie d'IA puisse repérer et arrêter les menaces avant que les stations d'information ne soient mises hors service ou que des données confidentielles ne soient volées. »

À propos de Darktrace

Darktrace (DARK.L), un leader mondial de l'IA en matière de cybersécurité, fournit une technologie de classe mondiale qui protège près de 6 000 clients dans le monde entier contre les menaces avancées, notamment les ransomware, et les attaques de cloud et de SaaS. L'approche fondamentalement différente de l'entreprise applique l'IA en apprentissage automatique pour permettre aux machines de comprendre l'entreprise afin de la défendre de manière autonome. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, l'entreprise compte 1 600 employés et plus de 30 bureaux dans le monde. Darktrace a été désignée comme l'une des « entreprises les plus influentes » du magazine TIME pour 2021.

