Dans l'ère de « L'après-4 trillions (Post-4-Trillion) », Suzhou accélère la construction de pôles d'innovation industrielle à l'ère de l'économie numérique





SUZHOU, Chine, 8 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La « première réunion de la nouvelle année » s'est tenue à Suzhou, en Chine, le 5 janvier, annonçant que le PIB régional de 2,2 trillions de yuans devrait être achevé d'ici 2021. La valeur de la production industrielle brute a historiquement atteint le cap des 4 trillions de yuans. « 4 trillions » est un chiffre en position dominante dans le pays et même dans le monde.

Suzhou a une position importante et des performances exceptionnelles dans l'histoire de la politique de « réforme et d'ouverture », selon le département de la publicité du gouvernement populaire municipal de Suzhou.

Cao Lubao, membre du Comité permanent du PCC de la province du Jiangsu et secrétaire du Comité municipal de Suzhou du PCC, a déclaré : « L'ancienne caractéristique de Suzhou tout au long de ses 2 500 ans d'histoire est la culture de la région du Jiangnan, et plus de 40 ans de réforme et d'ouverture est l'attitude d'embrasser le monde, et entrer dans une nouvelle ère est l'esprit d'innovation. Le développement de l'économie numérique est non seulement la tendance générale d'un nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de réforme industrielle, mais aussi un moyen important de promouvoir le développement de haute qualité de Suzhou. »

La proposition claire de Suzhou de « cultiver et renforcer les pôles d'innovation industrielle à l'ère de l'économie numérique » est de contribuer davantage à la situation générale du développement de la Chine.

Au cours de la période du 14e plan quinquennal, Suzhou investira de manière dynamique plus de 100 milliards de yuans dans des fonds spéciaux pour soutenir les pôles d'innovation industrielle. 30 millions de yuans seront récompensés pour ceux qui figurent pour la première fois dans le classement Fortune 500 mondial, et 10 millions de yuans pour ceux qui figurent pour la première fois dans le classement Fortune 500 chinois.

Suzhou a l'avantage de pouvoir construire des pôles d'innovation. À l'heure actuelle, elle a formé des industries de matériaux avancés, d'informations électroniques et de fabrication d'équipements d'une valeur de 3 trillions de dollars. Cao Lubao a déclaré : « Sous la planification et la coordination globales du gouvernement, toutes sortes de parcs fournissent le sol, les finances fournissent l'eau, les politiques sont comme le soleil, et l'opinion publique est comme l'air, formant une communauté de vie partagée qui converge en une force motrice inépuisable pour un développement de haute qualité et un symbole distinct de la ville ».

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=412382

Légende : Conférence de presse de la réunion

Communiqué envoyé le 8 janvier 2022 à 10:32 et diffusé par :