Les leaders de l'industrie minière devancent le Future Minerals Forum en annonçant le potentiel d'une « super-région » sous-explorée qui s'étend de l'Afrique à l'Asie.





Le Forum réunit des gouvernements, des responsables de l'industrie minière, des investisseurs et d'autres intervenants essentiels pour façonner l'avenir de l'exploitation minière mondiale

RIYADH, Arabie saoudite, 8 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Alors que l'Arabie saoudite se prépare à accueillir l'un des nouveaux événements les plus importants au monde, le Future Minerals Forum, un certain nombre d'experts miniers parmi les plus influents au monde ont parlé de leur enthousiasme à l'égard des occasions de discussion qui se présenteront à eux.

- Selon Robert Friedland, fondateur et coprésident exécutif de Ivanhoe Mines au Canada : « L'industrie minière est un pilier central de la transition mondiale visant à un avenir plus durable, et les régions minières émergentes ont un rôle vital à jouer dans cette transition, en contribuant à assurer la sécurité et la diversification de l'approvisionnement en minéraux et en métaux. »

- Michael Naylor, PDG d'EV Metals Group : « Un Forum basé sur les minéraux de l'avenir est un choix judicieux et déterminant pour la région, qui s'aligne pleinement sur le plan Vision 2030 alors qu'elle passe du statut d'un leader mondial de l'énergie basée sur les combustibles fossiles à un leader mondial de l'énergie basée sur les énergies renouvelables. En tant que premiers acteurs au Royaume-Uni, nous accélérons le développement et le traitement de produits chimiques de batteries de haute pureté afin de contribuer à un avenir énergétique propre soutenu par des ministères clés. Nous avons hâte de faire part de ce projet stratégique aux autres participants qui seront présents au FMF. »

- Brian Hosking, directeur général de Gold & Minerals Company : « Le bouclier arabo-nubien est en train de devenir rapidement une importante province minière accueillant des projets miniers de calibre mondial. Comme c'est le cas de la ceinture minérale Téthyan-Eurasie, cette région, est maintenant reconnue comme ayant le potentiel de répondre à une grande partie de la demande mondiale croissante de métaux et de minéraux. Nous pensons que des événements comme le Future Minerals Forum génèrent une attention indispensable à l'importance et au vaste potentiel des régions de l'Eurasie et de l'Afrique du Nord dans leur ensemble. »

- Selon Christopher Ecclestone, stratège minier chez Hallgarten & Company : « Sans de nouveaux métaux technologiques, le changement ne se produira pas. Les responsables de l'industrie minière mondiaux et régionaux ont besoin d'un climat d'affaires favorable pour tirer le meilleur parti de ces ressources, et un événement comme celui-ci constitue une excellente occasion pour discuter de la façon de bâtir ce même climat. »

- Selon Warren Irwin, directeur des investissements chez, Rosseau Asset Management : « La transition énergétique mondiale nécessitera des milliards d'investissements dans la production de nouveaux métaux et minéraux. Le Forum offre aux producteurs et aux investisseurs un point de rencontre indispensable pour rechercher des moyens mutuellement avantageux de développer la vaste richesse minérale inexploitée des économies émergentes en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. »

- Selon Douglas Kirwin, géologue de renom et membre de la Society of Economic Geologists : « Les ressources minérales et en métaux constituent des éléments essentiels de la transition énergétique mondiale, mais la diversification de l'approvisionnement l'est tout autant. Grâce à leurs ressources naturelles, les nations en développement sont à l'avant-garde de cette transition, et le Future Minerals Forum constitue une excellente occasion au cours de laquelle l'industrie et les gouvernements de ces pays peuvent se rencontrer et discuter de la meilleure façon d'exploiter ces ressources de façon responsable. »

La vision du Forum, organisé et accueilli par le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, en collaboration avec de nombreuses parties prenantes gouvernementales, est ambitieuse : façonner l'avenir de l'exploitation minière et connecter les décideurs politiques mondiaux avec les investisseurs, les financiers et les chefs d'entreprise de toute la chaîne de valeur minière et de ses industries connexes Son objectif est de susciter une véritable conversation à l'échelle mondiale sur le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie et sur les objectifs collectifs de la région en matière d'industrie minière.

