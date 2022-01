À pleine vitesse! La stratégie mondiale de promotion des nouvelles énergies de GWM progresse rapidement





BAODING, Chine, 7 janvier 2022 /CNW/ - En 2021, GWM a proposé d'atteindre son objectif de carboneutralité au cours des prochaines années et a lancé divers nouveaux produits sur le marché extérieur afin d'accélérer son déploiement.

Grâce à l'industrie et au marché des véhicules alimentés aux nouvelles énergies, GWM a été un pionnier dans la conception de véhicules hybrides électriques, notamment avec le lancement des modèles HAVAL H6 HEV et HAVAL JOLION HEV en Thaïlande. Soutenus par la technologie hybride électrique, ces deux véhicules peuvent maintenir une faible consommation de carburant dans différentes conditions routières. Dans le contexte d'un embouteillage, ce type de modèle peut passer directement du moteur à essence au moteur électrique, ce qui permet une économie en carburant de 35 à 50 %.

Selon le rapport officiel, le HAVAL H6 HEV a été classé parmi les deux premiers dans la catégorie des VUS de classe C en Thaïlande pendant cinq mois consécutifs, alors que le JOLION était louangé par ses utilisateurs pour ses performances exceptionnelles.

Visant à pénétrer le compétitif marché européen, GWM a également lancé des modèles hybrides électriques rechargeables et strictement à batteries. On pense au VUS haut de gamme WEY COFFEE 01 PHEV, présenté lors du salon international Automobil-Ausstellung 2021 à Munich, en Allemagne. Combinant puissance et souplesse, ce modèle exploite rapidement le potentiel énergétique combiné du carburant et de l'électricité, notamment pour assurer la sécurité des utilisateurs lors des manoeuvres de dépassement à haute vitesse.

GWM considère toujours l'innovation technologique comme un élément central du développement des nouvelles énergies. Après cinq ans de préparation et un investissement de 20 milliards de CNY, l'entreprise a lancé son système d'entraînement dédié pour les motorisations hybrides : le L.E.M.O.N. DHT. Le système peut être installé sur les véhicules hybrides électriques et hybrides rechargeables (incluant ceux de configuration « P4 »), mais également sur d'autres modèles à motorisation puissante - un aspect technique digne d'intérêt pour l'ensemble de l'industrie.

En ce qui concerne la recherche et le développement des nouvelles énergies, GWM a exploré d'autres voies technologiques, notamment celles des véhicules électriques à batteries et des piles à hydrogène. À l'heure actuelle, l'entreprise a déjà adopté la technologie de l'hydrogène et terminé, en août 2021, son projet de 100 camions lourds de 49 tonnes alimentés à l'hydrogène - les tout premiers du genre au monde.

Comme l'indique le bilan commercial de GWM pour 2021, les ventes de véhicules alimentés aux nouvelles énergies cumulent à 136 953 unités, ce qui représente 10,7 % de ses ventes totales (1,28 million). Au cours des quatre prochaines années, l'entreprise continuera d'élargir son offre de véhicules alimentés aux nouvelles énergies et de déployer les efforts stratégiques requis pour que ceux-ci représentent 80 % de ses ventes mondiales.

« Au cours des cinq prochaines années, GWM s'attend à investir jusqu'à 100 milliards de CNY en R et D, en particulier dans les domaines des nouvelles énergies et de l'intelligence, afin de maintenir sa position de leader technique et d'accélérer la réalisation de son objectif de carboneutralité », a déclaré Mu Feng, président tournant de GWM, lors de la présentation mondiale de la stratégie 2025 de l'entreprise.

