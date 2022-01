REALTY ONE GROUP : FRANCHISEUR IMMOBILIER EN TÊTE DU PALMARÈS FRANCHISE 500® DE 2022 D'ENTREPRENEUR





L'UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide au pays se démarque dans le secteur immobilier en se classant au sommet d'un palmarès prestigieux de franchises

LAS VEGAS, 7 janvier 2022 /CNW/ - Cette année, Realty ONE Group - une marque moderne axée sur le style de vie et l'UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide au monde - s'est démarquée de ses homologues dans le secteur immobilier en se classant en première place du palmarès hautement convoité Franchise 500 ® du magazine Entrepreneur. Il s'agit de la sixième année consécutive que l'entreprise se qualifie au classement, mais la première fois qu'elle occupe le premier rang dans son industrie.

Le franchiseur mondial établi à Las Vegas a effectué 118 000 transactions immobilières et a versé plus de 1,1 milliard de dollars en commissions sur les maisons qu'il a vendues, dont la valeur collective s'élève à 47 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 46 % par rapport à l'année précédente. En 2022, Realty ONE Group espère que le nombre de professionnels à son emploi totalisera 20 000 personnes dans 11 pays et que ses dons communautaires et ses activités philanthropiques continueront d'avoir une incidence sur un demi-million de vies à l'international.

« Nous avons connu plusieurs années de croissance exceptionnelle, ce qui ne constitue qu'UNE des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le franchiseur immobilier en tête de ce palmarès impressionnant, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Nous n'aurions pas pu y arriver sans nos admirateurs enthousiastes du monde entier. Ils adorent et adoptent notre "COOLTURE" et continuent de recruter des professionnels qui se joignent à nos rangs dans nos nouveaux bureaux dynamiques partout sur la planète. »

Le magazine Entrepreneur a inclus Realty ONE Group International dans son palmarès en raison de la performance exceptionnelle de l'entreprise sur le plan des franchises vendues, ainsi qu'en raison de sa solidité et sa stabilité financières, et de son pouvoir de marque. L'entreprise a beaucoup investi dans son infrastructure pour pouvoir offrir un service et un soutien extraordinaires aux propriétaires actuels et futurs de franchises. Étant en plein essor, elle fait évoluer tous les aspects de ses activités, y compris sa technologie brevetée et ses plateformes d'encadrement « zONE » et « ONE University ». Ce faisant, l'organisation vise à se préparer à soutenir les réussites de plus de 100 000 professionnels du secteur immobilier à l'échelle internationale, alors qu'elle continue de « peindre le globe en or ».

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte maintenant plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États, à Washington D.C. et au Canada. L'entreprise ouvrira en outre des bureaux à Singapour, en Espagne et au Costa Rica, en plus de son bureau sur le territoire américain de Porto Rico.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme l'une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com.

