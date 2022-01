Assent Compliance annonce un investissement de 350 millions de dollars américains pour étendre son empreinte mondiale dans le secteur des solutions durables de gestion de la chaîne d'approvisionnement; la société a obtenu le statut de licorne





Un nouvel investissement de Vista Equity Partners et la poursuite du partenariat avec Warburg Pincus renforcent le leadership d'Assent sur le marché de solutions logicielles durables de gestion de la chaîne d'approvisionnement et soutiendront la croissance rapide de l'entreprise dans le vaste marché des solutions ESG pour la chaîne d'approvisionnement

ONTARIO, 7 janvier 2022 /CNW/ - Assent Compliance Inc. (Assent), chef de file en matière de gestion durable des données de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui qu'elle a recueilli 350 millions de dollars américains en financement, sous la direction de Vista Equity Partners (Vista), une société mondiale d'investissement de premier plan dont les activités sont centrées exclusivement sur les logiciels d'entreprise et les entreprises axées sur les données et la technologie. Il s'agit de l'une des plus importantes campagnes de financement réalisées par une entreprise canadienne de logiciels, qui permet ainsi à Assent d'atteindre le statut de licorne, car elle maintenant évaluée à plus d'un milliard de dollars.

Le cycle de financement fait suite à une année de croissance extraordinaire pour Assent, qui a augmenté son effectif mondial de 35 % et ses revenus annuels récurrents de plus de 50 % au cours des 12 derniers mois. Assent propose des solutions logicielles de gestion durable de la chaîne d'approvisionnement pour l'ensemble de l'entreprise dans les domaines de la conformité des produits, de la conformité commerciale et des facteurs ESG. Assent concentre exclusivement ses activités sur le secteur de la fabrication complexe; elle possède le plus vaste réseau de renseignements sur les fournisseurs du secteur. La plateforme des solutions logicielles en tant que service (SaaS) de l'entreprise, ses spécialistes en matière de réglementation et son équipe de prestation de services professionnels établissent continuellement une carte détaillée des chaînes d'approvisionnement pour chaque partie de chaque produit. Assent aide les fabricants de produits complexes à repérer et à gérer les risques de façon proactive, à accélérer leur accès au marché et à stimuler leur croissance, tout en faisant la promotion de la réputation de leur marque.

« La complexité et l'ampleur croissantes de la réglementation et des différentes exigences à l'échelle mondiale, combinées à l'importance accrue accordée aux facteurs ESG, présentent des défis pour les entreprises de tous les secteurs, en particulier pour les fabricants, a déclaré Andrew Waitman, chef de la direction d'Assent. Assent permet une compréhension approfondie et accroît la transparence des produits pour contribuer à garantir que les produits sont fabriqués selon les normes environnementales et celles des droits de la personne pour assurer la compétitivité de l'entreprise et lui permettre de s'imposer sur les marchés de demain. »

Ce financement permettra à Assent de faire progresser sa plateforme SaaS unique dans le secteur. Il soutiendra également les capacités de la société en matière de durabilité et de facteurs ESG, contribuera à concrétiser ses plans de croissance en Europe, à accroître son empreinte mondiale et à augmenter de 40 % son équipe. En effet, plusieurs postes-clés seront à pourvoir notamment dans les domaines des ventes, des services, de l'ingénierie, du succès du client et du marketing.

« Nous sommes depuis toujours résolus à offrir une solution qui aide les fabricants à prendre des décisions éclairées concernant l'approvisionnement de leurs produits et les entreprises avec lesquelles ils font affaire. Ce financement, ainsi que notre partenariat avec Vista et Warburg Pincus, nous permet de tirer parti de cet engagement, de prendre de l'expansion tout en conservant notre objectif et d'ajouter des talents exceptionnels à notre équipe déjà remarquable. Les gens souhaitent dans le cadre de leur emploi, accomplir un travail qui a une incidence significative sur le monde, et ils souhaitent aussi travailler au sein d'une entreprise dotée d'une culture inclusive et exceptionnelle. Assent incarne ces valeurs », poursuit M. Waitman.

Le Vista Foundation Fund, qui investit dans des sociétés du marché intermédiaire cherchant à prendre de l'expansion et à accélérer leur trajectoire de croissance, a piloté l'investissement. Patrick Severson, codirecteur du Vista Foundation Fund, et Jake Hodgman, directeur général du Foundation Fund, se joindront au conseil d'administration d'Assent.

« Andrew et son équipe à Assent sont à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de résoudre les défis associés à la chaîne d'approvisionnement des entreprises grâce à la technologie, a déclaré Patrick Severson. Les entreprises du monde entier sont soumises à des pressions croissantes exigeant un approvisionnement éthique et responsable des composantes et des matières premières. Ces pressions leur sont imposées par les organismes de réglementation gouvernementaux qui les supervisent, ou encore par leurs clients et leurs partenaires qui établissent des critères les obligeant à respecter des normes plus élevées. La solution d'Assent permet aux entreprises de réduire les risques associés à leur marque et à leur réputation, et de devenir de meilleures entreprises citoyennes. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Assent et d'offrir cette proposition de valeur importante sur le marché. »

« En tant que leader du marché dans le domaine des logiciels de conformité des produits, Assent est bien placée pour tirer parti des possibilités qui s'offrent à elles sur le vaste marché des solutions logicielles de gestion de la chaîne d'approvisionnement en fonction des facteurs ESG et de la production de rapports connexe. Au cours des trois dernières années de notre partenariat, Assent s'est rapidement adaptée aux nouvelles exigences réglementaires pour les clients, elle a adopté une cadence impressionnante pour accélérer sa croissance et mis sur pied une équipe de gestion solide et expérimentée. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée et de collaborer avec Vista au cours de la prochaine phase de croissance d'Assent », a déclaré Justin Sadrian, directeur général de Warburg Pincus. Warburg Pincus a investi dans Assent en 2018 et est le plus important actionnaire de l'entreprise.

« Warburg Pincus a continué de mettre davantage l'accent sur la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la gouvernance d'entreprise efficace. Nous avons également investi stratégiquement dans un certain nombre d'entreprises qui contribuent à faire progresser les facteurs ESG. Assent en est un merveilleux exemple, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Andrew Waitman et l'équipe d'Assent », a ajouté Sam Lipsick, directeur principal de Warburg Pincus.

Volition Capital, First Ascent Ventures et StepStone Group demeurent des investisseurs dans la société. Les fondateurs et l'équipe de direction d'Assent conservent une participation dans l'entreprise.

Stikeman Elliott et Kelly Santini ont agi à titre de conseillers juridiques auprès d'Assent. E&Y a agi comme conseiller financier auprès de Vista, tandis que Kirkland & Ellis McCarthy Tétrault ont agi à titre de conseiller juridique.

À propos d'Assent Compliance

Assent propose une solution de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement qui aide les fabricants de produits complexes à offrir des produits responsables à travers le monde. Se fondant sur l'avis d'experts en réglementation et de clients, Assent fournit le maillon manquant pour assurer la durabilité dans l'ensemble de l'entreprise. Assent dévoile ce qui est caché, valide ce qui est bon et aide à éviter les surprises indésirables afin que les entreprises manufacturières complexes avant-gardistes du monde puissent prospérer aujourd'hui et à l'avenir. Établie à Ottawa, Assent est l'une des entreprises dont la croissance est la plus rapide au Canada et un chef de file en gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus, visitez le www.assentcompliance.com ou joignez-vous à nous en vous consultant la page sur les carrières d'Assent.

À propos de Vista Equity Partners

Vista est une société d'investissement de premier plan à l'échelle mondiale. Au 30 septembre 2021, ses fonds en actifs gérés s'élevaient à plus de 86 milliards de dollars. L'entreprise investit exclusivement dans les logiciels d'entreprise et entreprises axées sur les technologies et les données dans le cadre de stratégies de capital-investissement, de capital permanent, de crédit et d'actions publiques. Cela lui permet d'adopter une approche favorisant la création d'une valeur marchande durable au profit de son écosystème mondial d'investisseurs, d'entreprises, de clients et d'employés. Les investissements de Vista reposent sur une assise financière à long terme considérable et une expérience de la structuration de transactions axées sur la technologie, ainsi que sur des techniques de gestion souples et éprouvées qui stimulent une croissance durable. Vista croit que le pouvoir de transformation de la technologie est la clé d'un avenir encore meilleur. Celle-ci crée une planète plus saine, une économie plus intelligente et une communauté diversifiée et inclusive, et ouvre la voie à la prospérité. Pour en savoir plus, consultez le vistaequitypartners.com. Suivez Vista sur LinkedIn @Vista Equity Partners, et sur Twitter @Vista_Equity.

À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est un important investisseur mondial orienté vers la croissance. La société dispose de 67 milliards de dollars d'actifs de capital-investissement sous gestion. Son portefeuille actif composé de plus de 215 sociétés est très diversifié par étape, secteur et région géographique. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté pour les équipes de direction qui cherchent à bâtir des entreprises durables à valeur durable. Warburg Pincus possède de solides antécédents en matière d'investissement dans des entreprises déterminées à promouvoir les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») au sein de tous les secteurs à l'échelle mondiale. Parmi les investissements notables axés sur les facteurs ESG, mentionnons ceux dans FlexXray, Fortius, Gradiant, Monolith, PTSG, Scale Microgrid Solutions et Sunnywell New Materials. Fondée en 1966, Warburg Pincus a créé 20 fonds de capital investissement qui ont investi plus de 97 milliards de dollars dans quelque 960 entreprises provenant de plus de 40 pays. Le siège social de l'entreprise est situé à New York, et elle a des bureaux à Amsterdam, Beijing, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Mumbai, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour, ainsi qu'au Luxembourg et à Maurice. Pour en savoir plus, consultez le site Web de www.warburgpincus.com. Suivez Warburg Pincus sur LinkedIn.

