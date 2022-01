Adjuvance Technologies annonce l'obtention d'un brevet aux États-Unis pour ses saponines adjuvantes semi-synthétiques





Adjuvance Technologies Inc., société biopharmaceutique privée de stade clinique développant des saponines adjuvantes et des vaccins nouvelle génération pour les maladies infectieuses et l'immuno-oncologie, a annoncé ce jour que le United States Patent and Trademark Office (USPTO) lui a attribué le brevet américain n° 10 906 926. Ce brevet concerne des analogues de saponines triterpènes, plus spécifiquement le TQL-1055, la saponine adjuvante nouvelle génération d'Adjuvance, qui montre une meilleure activité adjuvante et une moindre toxicité par rapport à la QS-21.

Le brevet américain n°10 906 926 protège le TQL-1055 quant à sa composition, les compositions pharmaceutiques incluant du TQL-1055, les méthodes utilisant le TQL-1055 pour l'immunisation contre les infections, et les méthodes d'obtention du TQL-1055. Le brevet inclut 21 revendications et suit l'obtention de brevets similaires dans plusieurs autres pays.

Le brevet a été octroyé à Adjuvance et au Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, États-Unis), où la technologie avancée de saponine synthétique a été développée en premier. Adjuvance a obtenu une licence exclusive pour la technologie fondatrice du MSK en 2011, et a continué à innover depuis lors. Adjuvance cherche à utiliser le TQL-1055 dans des compositions de vaccin améliorées, y compris contre le zona, un vaccin qui devrait entamer sa phase de développement clinique courant 2022. Adjuvance continuera de développer sa technologie d'adjuvant vaccinal en créant, en développant et en fabriquant une famille d'adjuvants propriétaires nouvelle génération, qui sert de base à ses candidats vaccins ainsi qu'à d'autres projets via des accords de licence.

Déclaration du MSK : le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) possède des droits de propriété intellectuelle et présente des intérêts financiers associés en rapport avec Adjuvance Technologies en vertu d'accords de licence entre le MSK et Adjuvance Technologies.

À propos du TQL-1055 : le TQL-1055 est un analogue semi-synthétique de conception rationnelle de la saponine adjuvante QS-21, actuellement utilisé dans le vaccin contre le zona. Les saponines adjuvantes sont de puissants stimulants immunitaires et d'importants composants des vaccins sous licence cliniquement avancés actuellement commercialisés contre les maladies infectieuses. L'utilité des saponines adjuvantes est jusqu'à présent limitée par la tolérabilité limitant la dose et plusieurs problématiques de production. Conçu pour offrir une meilleure tolérabilité et fournir une forte réponse immunitaire identique à celle de la QS-21, le TQL-1055 a montré une tolérabilité favorable dans le cadre d'un essai clinique de phase 1. À partir du TQL-1055, Adjuvance conçoit de nouveaux adjuvants combinés dans le but de produire différents types de réponses immunitaires.

À propos du zona : le zona (également appelé herpès zoster) consiste en une éruption cutanée douloureuse qui apparaît souvent sur le visage ou sur le torse, et peut se compliquer (douleur persistant pendant plusieurs mois, voire plusieurs années). La vaccination contre le zona est recommandée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays chez les adultes âgés ou les personnes immunodéprimées, ce qui a représenté un marché de plus de 2,0 milliards de dollars en 2020. Les vaccins contre le zona déjà commercialisés contiennent la saponine adjuvante QS-21 et le monophosphoryl lipide A (MPL) agoniste du récepteur de type Toll (TLR) 4, communément appelés adjuvant AS01. Le vaccin adjuvanté contre le zona est très efficace, mais entraîne parfois des événements indésirables à court terme plus intenses que d'autres vaccins. Environ 1 personne sur 6 ayant reçu le vaccin contre le zona disponible sur le marché a présenté des effets indésirables l'ayant empêché de pratiquer ses activités régulières. Les symptômes disparaissent d'eux-mêmes au bout de 2 à 3 jours.

À propos d'Adjuvance Technologies : Adjuvance Technologies est une société pharmaceutique privée de stade clinique qui se consacre à améliorer les vaccins par des avancées fondamentales dans le domaine de la conception des adjuvants, et du développement et de la fabrication de vaccins. Adjuvance crée et fabrique des adjuvants exclusifs nouvelle génération, qui constituent la base de son portefeuille de vaccins. Ceux-ci sont également fournis à d'autres développeurs via l'octroi de licences. Notre principal candidat vaccin contre le zona vise à offrir une meilleure expérience patient, notamment une meilleure tolérabilité pour la personne vaccinée, tout en assurant une protection identique contre la maladie.

La société, dont le siège se trouve à Lincoln, dans le Nebraska, a obtenu une subvention du National Institute of Health (NIH) et finalisé un investissement de série A par Morningside Venture Investments. Pour en savoir plus, visitez le site www.adjuvancetechnologies.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

