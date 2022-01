Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 7 janvier 2022





La pandémie de COVID?19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux membres de la population canadienne, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OTTAWA, ON, le 7 janv. 2022 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue de surveiller les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 pour rapidement déceler, comprendre et communiquer les enjeux émergents et préoccupants. Voici un résumé des dernières données et tendances à l'échelle nationale.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 2 437 822 cas de COVID-19, dont 30 584 décès. Ces chiffres cumulatifs représentent le fardeau qu'est la COVID-19 jusqu'à présent, et le nombre de cas présents, qui se situe maintenant à 376 670. Les moyennes mobiles sur sept jours indiquent l'évolution de la maladie et les tendances liées à la gravité. Désormais, étant donné que les taux d'infection très élevés mettent à l'épreuve ou surpassent la capacité de dépistage, le nombre quotidien de nouveaux cas et de cas actifs sera une sous-estimation du nombre réel d'infections actuelles. Par conséquent, une série d'autres indicateurs, allant de la positivité des tests de laboratoire à la surveillance continue du nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs, continueront d'être importants pour surveiller l'activité et la gravité de la maladie.

À l'heure actuelle, l'activité épidémique de la COVID-19 s'accélère rapidement alors que la croissance exponentielle du variant Omicron, qui est maintenant la souche prédominante, se poursuit dans tout le Canada. Durant la plus récente période de sept jours (du 30 décembre au 5 janvier), 41 743 nouveaux cas ont été signalés en moyenne chaque jour au Canada, ce qui représente une augmentation de 65 % par rapport à la semaine précédente. Les laboratoires dans l'ensemble du Canada continuent d'effectuer de nombreuses analyses. Durant la plus récente période de sept jours (du 29 décembre au 4 janvier), le taux de positivité des tests de laboratoire était de 29 %, ce qui indique une transmission communautaire généralisée. Même si la situation n'est pas la même partout, le variant Omicron se propage extrêmement rapidement et le nombre de personnes infectées et malades peut grimper très vite. Une vigilance accrue est donc nécessaire dans tout le Canada, maintenant et dans les semaines à venir.

Bien que les données probantes issues de la surveillance continue et des études récentes indiquent que le risque d'hospitalisation est plus faible pour le variant Omicron que pour le variant Delta, l'accélération soudaine d'Omicron et l'énorme volume de cas devraient exercer une pression supplémentaire sur le système santé. Cette situation est attribuable à la fois à l'augmentation du nombre d'hospitalisations et au nombre élevé de maladies et d'absentéismes parmi les travailleurs de la santé, ce qui devrait avoir des répercussions sur de nombreuses régions du pays au cours des prochaines semaines. Les dernières données provinciales et territoriales montrent qu'en moyenne, 3 646 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées chaque jour dans des milieux hospitaliers au cours des sept derniers jours (du 30 décembre au 5 janvier), ce qui représente une hausse de 91 % par rapport à la semaine précédente. Cela comprend notamment une moyenne de 594 personnes aux soins intensifs, une hausse de 25 % par rapport à la semaine précédente, et une moyenne de 39 décès signalés chaque jour, du 30 décembre au 5 janvier. Au cours des semaines à venir, il demeure crucial de maintenir un faible taux d'infection pour limiter le plus possible la hausse des tendances liées aux maladies graves.

La vaccination de tous ceux qui y sont admissibles, mais qui n'ont pas encore reçu leur série primaire, demeure une priorité absolue. Bien que des incertitudes subsistent, les preuves suggèrent que si deux doses de vaccin n'offrent pas une bonne protection contre l'infection, une série primaire à deux doses offre néanmoins une bonne protection contre l'hospitalisation. Fait encourageant, les dernières données indiquent qu'une troisième dose améliore la protection à la fois contre l'infection et l'hospitalisation dues au variant Omicron.

En date du 6 janvier 2022, les provinces et les territoires ont administré plus de 69 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 . Selon les dernières données provinciales et territoriales, plus de 83 % de l'ensemble de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 77 % est entièrement vaccinée. D'après les données sur la couverture vaccinale par âge en date du 1 janvier 2022, plus de 90 % des personnes âgées de 40 ans ou plus ont reçu au moins une dose et plus de 87 % sont complètement vaccinées, tandis que plus de 87 % des jeunes adultes âgés de 18 à 39 ans ont reçu au moins une dose et 83 %-84 % sont pleinement vaccinés. Chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, 46 % ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Néanmoins, près de 7 millions de Canadiens admissibles ont besoin d'une première ou d'une deuxième dose de leur série primaire. De plus, beaucoup d'autres sont admissibles à une dose de rappel pour aider à rétablir la protection qui a pu s'affaiblir depuis leur deuxième dose. Par ailleurs, de plus en plus de preuves montrent qu'une dose de rappel confère une meilleure protection contre les maladies graves, y compris contre le variant Omicron qui semble présenter un degré plus élevé d'évasion immunitaire.

Les doses de rappel sont particulièrement importantes pour certains groupes , comme les travailleurs de la santé et les personnes les plus à risque de contracter une maladie grave causée par la COVID-19, notamment les adultes plus âgés, les personnes souffrant de pathologies à haut risque et les personnes vivant dans des communautés autochtones ou issues de celles-ci. Les vaccins à ARNm Pfizer-BioNTech Comirnaty ou Moderna Spikevax COVID-19 sont efficaces comme rappel, alors ayez confiance en le vaccin qui vous est proposé. Les programmes de vaccination de rappel se poursuivent dans tout le Canada. En date du 6 janvier, plus de 9,0 millions de troisièmes doses ont été administrées à ce jour. Les données nationales en date du 1 janvier 2022 indiquent que 62 %-67 % des personnes âgées de 70 ans et plus et 28 %-41 % des personnes âgées de 50 à 69 ans ont reçu une dose supplémentaire.

Alors que la COVID-19 circule encore au Canada et ailleurs dans le monde, l'approche « vaccins plus » reste essentielle dans la réponse à la pandémie au Canada. Il s'agit notamment de combiner la vaccination à des mesures de santé publique ciblées et programmées et à des pratiques de protection individuelles telles que rester à la maison et vous isoler si vous avez des symptômes ; vous faire tester si vous avez des symptômes ou sur recommandation ; vous renseignez sur les risques associés à divers milieux ; suivre les conseils des autorités de santé publique locales et toujours prendre des mesures de protection individuelles. Le port d'un masque bien conçu et bien ajusté dans les lieux publics ou en compagnie de personnes ne faisant pas partie de votre ménage immédiat , notamment, ainsi que l' évitement des regroupements et l' amélioration de la ventilation intérieure peuvent fournir une couche de protection supplémentaire et réduire le niveau de risque, peu importe le contexte. De plus, étant donné les risques et les incertitudes considérables associés à la propagation rapide du variant Omicron, il est conseillé aux Canadiens d' éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada pour le moment; si vous devez voyager, soyez conscient des exigences actuelles et qui évoluent rapidement pour visiter d'autres pays et pour revenir au Canada.

En plus d' être complètement vaccinés avec les vaccins contre la COVID-19 et d' obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 selon les recommandations, nous pouvons également rester en meilleure santé pendant la saison des infections respiratoires hivernales en mettant à jour nos vaccins recommandés , comme le vaccin contre la grippe et d'autres vaccins de routine pour les enfants et les adultes . Pour de plus amples renseignements sur la vaccination dans votre région, communiquez avec l' autorité locale en santé publique , votre médecin, ou toute autre source crédible de renseignements, tels que Canada.ca et Immunize.ca . Vous pouvez accéder à un vaste éventail de renseignements sur Canada.ca pour en savoir plus sur les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19 .

Les membres de la population canadienne peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités . Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 , ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19 .

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

