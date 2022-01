Hyundai Mobis présente les futurs concepts de véhicules et la praticité du métavers au CES®





En point d'orgue des salles d'exposition du CES, les participants ont l'occasion de découvrir un environnement métavers et la vision du fournisseur mondial de technologies automobiles pour l'avenir de la mobilité.

LAS VEGAS, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le CES est connu pour offrir un aperçu de la technologie des véhicules et des solutions de mobilité du futur. L'année 2022 poursuit cette tradition avec des dévoilements de véhicules d'équipementiers et des démonstrations par les fournisseurs de technologies automobiles d'innovations de systèmes et de modules qui apporteront une mobilité plus sûre, plus propre et plus efficace à l'échelle mondiale.

Hyundai Mobis (KRX: 012330), l'un des plus grands innovateurs et fournisseurs de technologies automobiles au monde, a attiré un grand nombre de visiteurs au salon lors de la journée d'ouverture officielle des expositions du CES en présentant le M.Vision POP EV, et les véhicules-concept de mobilité partagée M.Vision 2GO à pile à combustible à hydrogène. Hyundai Mobis est affiliée à Hyundai Motor Group et s'associe à de nombreux équipementiers ; elle réalise de grands progrès pour exploiter sa puissance.

En s'alignant sur la plateforme « hybride » virtuelle et en direct du CES 2022, les visiteurs de l'exposition Hyundai Mobis peuvent voir le système de modules e-corner du leader de la technologie automobile, avec une rotation à 90 degrés des quatre roues, ainsi que ses systèmes d'éclairage de communication et ses innovations en matière de stockage de marchandises, à la fois en direct et dans une salle d'exposition virtuelle pour ceux qui vivent le CES à distance.

L'un des principaux attraits de l'exposition Hyundai Mobis est son expérience du métavers, nommée JOYTOWN, qui offre aux visiteurs une expérience interactive « d'essai routier » avec les véhicules-concept M.Vision POP et M.Vision 2GO en situation réelle.

Le métavers est devenu un mot à la mode populaire au CES 2022. Cela dit, le métavers et son application sont encore difficiles à comprendre pour beaucoup. Les exposants du CES, dont Hyundai Mobis, aident à faciliter la compréhension du métavers d'une manière interactive, pratique et amusante en tirant parti de la technologie mobile familière à la société.

« C'est excitant de voir les visages de ceux qui visitent notre stand s'illuminer en voyant leurs avatars entrer dans un M.Vision POP ou M.Vision 2GO et naviguer dans notre métavers JOYTOWN », a déclaré Jin-ho Park, vice-président de la communication chez Hyundai Mobis. « Les technologies automobiles que nous présentons au CES aideront nos équipementiers et nos partenaires technologiques à atteindre leurs objectifs de mobilité futurs, et c'est un honneur de jouer un rôle clé dans ce processus. »

À propos de Hyundai MOBIS

Hyundai Mobis est le numéro 7 du secteur automobile mondial, avec un chiffre d'affaires annuel de près de 30 milliards de dollars US. La société a été fondée en 1977 et a son siège à Séoul, en Corée.

Hyundai Mobis vise à devenir un partenaire technologique à vie pour les véhicules et les personnes. La société possède une expertise exceptionnelle dans les capteurs, la fusion de capteurs dans les calculateurs et le développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile.

Hyundai Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes dans le monde. Avec son siège de R&D en Corée, Mobis exploite 4 centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

