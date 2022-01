TCL remporte de prestigieux prix en matière d'innovation lors du CES 2022





HONG KONG, 7 janvier 2022 /CNW/ - TCL Electronics (1070.HK), une marque de produits électroniques grand public de premier plan, a été reconnue par TWICE, Asia Digital Group et Europe Digital Group pour ses réalisations technologiques présentées au kiosque no 17017 dans le hall central du Centre des congrès de Las Vegas, du 5 au 7 janvier 2022.

TCL a remporté le prix « Innovation Award of Mini LED Display Technology » pour le téléviseur OD Zero Mini DEL 8K X925 PRO ; le prix « The Most Innovative Award of The Year » pour les lunettes NXTWEAR AIR et le prix « Eye Protection Innovation Award of The Year » pour la tablette NXTPAPER 10s.

Les prix attribués par un jury d'experts mondiaux et de médias influents ont été remis le 6 janvier dans le cadre de la cérémonie de remise des prix Global Top Brands présentée par TWICE, Asia Digital Group et Europe Digital Group.

Le X925 PRO est le premier téléviseur doté de la technologie d'affichage OD ZeroMC à rétroéclairage par mini DEL de troisième génération de TCL. Le téléviseur à mini DEL 8K de 85 pouces au design ultramince procure un niveau d'imagerie révolutionnaire et une qualité sonore immersive, et il est offert avec Google TVMC pour tous vos besoins de personnalisation. Il fournit également une expérience ambiophonique relevée grâce à de puissants pilotes balancés par Onkyo, qui produisent un son atmosphérique haut de gamme bonifié par la technologie Dolby 3D AtmosMD

Les lunettes NXTWEAR AIR de TCL représente la nouvelle génération de lunettes d'affichage portables. Elles offrent une expérience cinématographique portative digne d'un écran de 140 pouces à une distance de 4 mètres. Elles améliorent l'expérience des utilisateurs en ce qui a trait au visionnement de films, aux jeux mobiles, au télétravail et au navettage. Pesant uniquement 75 g et dotées de verres standard, les lunettes NXTWEAR AIR sont vendues avec deux styles de verres avant changeables, priorisant à la fois le confort et le style.

La tablette NXTPAPER 10s de TCL est spécialement conçue pour protéger les yeux. La fonction de réduction de la lumière bleue est offerte à l'avant et au centre, car la fonction est intégrée directement au logiciel et au matériel de la tablette. Son écran de conception semblable au papier fait appel à 10 couches de protection pour conserver les couleurs naturelles, établissant ainsi une norme de l'industrie. L'écran est certifié TÜV et réduit la lumière bleue de plus de 50 %. Les utilisateurs apprécieront également le fini anti-éblouissement de l'écran offrant une vision claire à partir de n'importe quel angle.

*La disponibilité des produits peut varier d'un pays et d'une région à l'autre.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public comme les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents.

