VOOPOO lance la série Vinci Pod Royal Edition, le premier Pod de l'industrie doté d'un design en relief





En ce début d'année 2022, VOOPOO, toujours en quête de designs industriels uniques, a franchi une autre étape importante. Le 5 janvier dernier, l'entreprise a lancé la série Vinci Pod Royal Edition dotée d'un nouveau design en relief. Lumineux et léger, ce Pod souligne l'esprit rétro et respire le flair aristocratique.

Conception antique en relief pour le Pod

De nombreux reliefs ont été exhumés des anciennes ruines sumériennes, l'un des berceaux de la civilisation humaine. Encore aujourd'hui, diverses oeuvres d'art utilisent l'art du relief. Selon Vivian, responsable de l'équipe développement de produits chez VOOPOO, « Ce sont précisément les reliefs antiques et les éléments rétro à la mode et contemporains qui nous ont inspirés pour développer la série Vinci Pod Royal Edition. Notre objectif initial était d'explorer la valeur artistique et culturelle du produit Pod lui-même, afin que les utilisateurs puissent également exprimer leurs préférences artistiques lors de l'utilisation du produit. »

Il n'est cependant pas facile de graver des motifs en relief sur un produit aussi délicat que le Pod. En effet, le moindre défaut, même léger, dans le processus de production ne permettrait pas d'atteindre la haute qualité requise. Les six produits de la série VOOPOO Vinci Pod Royal Edition ont tous été conçus par des artistes chevronnés et présentent des éléments graphiques issus de l'univers du jazz rétro ainsi que séduisants modèles de graffitis. Un total de 8 mois a été nécessaire au développement du produit, impliquant 12 procédés de fabrication et 68 techniques. 80 % du travail a été fait à la main. Les produits sont le fruit d'une collaboration entre plus de 20 personnes, dont des designers industriels, des ingénieurs produits et des membres de la R&D.

L'expérience tactile est encore plus impressionnante que le relief unique. En effet, le motif en relief de chaque produit est différent. Les clients peuvent ainsi faire leur choix en fonction de leurs préférences visuelles et tactiles individuelles. Si vous tenez le Pod « tactile beauty » dans votre main, vous découvrirez un chef-d'oeuvre artistique avec sa surface concave-convexe et savourerez un moment inoubliable du bout des doigts.

Focus sur l'expérience produit de l'utilisateur

En plus des propriétés visuelles, le matériau du produit et l'expérience utilisateur doivent également correspondre aux habitudes de l'utilisateur. L'équipe développement de produits de VOOPOO a opté pour l'alliage d'aluminium 6061 de qualité aéronautique, qui se caractérise par sa résistance supérieure, sa plasticité, sa ténacité à la rupture, sa résistance à la fatigue, sa résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte ainsi que par sa résistance à la corrosion en cas d'exfoliation, et qui a largement été employé dans les secteurs de l'aérospatiale, des trains à grande vitesse et de l'automobile. À noter également que, sur la base de 268 expériences précises de débit d'air, la conception de l'émetteur et du conduit d'aspiration de la série VINCI Pod Royal Edition a été optimisée, offrant un confort d'aspiration par la bouche sans précédent.

La série VINCI Pod Royal Edition est livrée avec le réservoir transparent VINCI POD, permettant aux utilisateurs de contrôler le niveau de e-liquide en temps réel, de le remplir rapidement et de s'assurer un plaisir sans soucis. Parallèlement, la série VINCI Pod Royal Edition est équipée d'atomiseurs de 0,8 Ohm et de 1,2 Ohms afin que les utilisateurs puissent choisir différents goûts et dosages de nicotine en fonction de leurs préférences. Dans la série VINCI Pod Royal Edition la lumière respiratoire est également parfaitement intégrée pour qu'elle s'allume lorsque l'utilisateur inspire et s'éteigne lorsqu'il s'arrête, lui procurant ainsi une sensation particulièrement dynamique.

ATTENTION : Ce produit peut être utilisé avec des e-liquides contenant de la nicotine. La nicotine est un produit chimique qui crée une forte dépendance.

