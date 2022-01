Loomis Sayles lance un nouveau groupe de crédit privé dirigé par un professionnel chevronné du secteur, Chris Gudmastad.





Loomis, Sayles & Company, une filiale de Natixis Investment Managers, a annoncé aujourd'hui le lancement du Loomis Sayles Private Credit Group et le recrutement de Chris Gudmastad, CFA, qui dirigera cette action en tant que responsable du crédit privé. Myles Reinecke, CFA, rejoint également l'équipe en tant qu'analyste senior du crédit privé.

Le crédit privé, une catégorie d'actifs en pleine croissance et de plus en plus demandée sur le marché institutionnel mondial, constituera à l'avenir un élément clé de la gamme de solutions clients de Loomis Sayles. Sous la direction de Chris, l'objectif du Loomis Sayles Private Credit Group est de fournir des portefeuilles cherchant à maximiser le revenu courant et le rendement total grâce à une exposition diversifiée aux investissements privés à revenu fixe, en utilisant une analyse fondamentale approfondie et la structuration des transactions pour gérer le risque de révision à la baisse.

Chris développera tous les aspects du groupe de crédit privé. Ses domaines d'intérêt s'orienteront vers la recherche de prospects, la souscription et la gestion de portefeuille. Chris apporte à l'entreprise une vaste expérience en matière de souscription et de structuration de transactions très complexes qui génèrent des primes de structure s'ajoutant aux primes d'illiquidité. Il relève de David Waldman, directeur des investissements de la société.

En tant qu'analyste senior en crédit privé et relevant de Chris, Myles dirigera l'analyse de crédit pour la création, la souscription et la structuration d'opportunités de crédit privé dans toute une série de secteurs. Il aura la charge de la gestion des risques, des recommandations de valeur relative des investissements et il assistera Chris dans les opérations de gestion de portefeuille.

« Traditionnellement, notre recherche de crédit approfondie et orientée valeur constitue une base solide pour développer une capacité de crédit privé qui complétera notre gamme de produits à revenu fixe publics », a déclaré Kevin Charleston, CEO de Loomis Sayles. « Nous sommes très heureux à l'idée d'offrir aux clients des solutions de crédit privé très différenciées et compétitives grâce à nos capacités de recherche, à notre infrastructure opérationnelle et technologique et à notre structure complète de gestion des risques ».

Chris arrive à son nouveau poste avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, avec une grande partie consacrée au crédit privé. Il a rejoint Loomis Sayles après avoir travaillé chez Securian Asset Management où il occupait le poste de vice-président et de responsable du crédit privé. À ce titre, Chris était responsable de tous les aspects de la gestion du portefeuille de crédit privé de qualité de Securian, d'une valeur de 6,8 milliards de dollars, notamment le développement et l'exécution de la stratégie d'investissement en crédit privé, et de la gestion des 3,3 milliards de dollars d'offres externes de la société auprès de plus de 20 clients institutionnels.

Myles vient également de Securian Asset Management, où il occupait récemment le poste de consultant principal en gestion d'actifs, spécialisé dans les opportunités au moyen de placements privés de qualité. Il possède 10 ans d'expérience dans le secteur.

Chris et Myles sont tous deux basés à Minneapolis, dans le Minnesota.

À PROPOS DE LOOMIS SAYLES

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a permis de répondre aux besoins d'investissement de clients institutionnels et de fonds communs de placement du monde entier. Les investisseurs de la société, orientés performance, font partie de recherches exclusives approfondies et d'une analyse intégrée des risques suscitant des décisions éclairées et judicieuses. Des équipes de gestionnaires de portefeuille, de stratèges, d'analystes de recherche et de traders travaillent en coopération pour estimer les secteurs du marché et identifier les opportunités d'investissement, où qu'elles se trouvent, dans des catégories d'actifs traditionnelles ou parmi une gamme d'investissements alternatifs. Loomis Sayles dispose des ressources, de la clairvoyance et de la flexibilité nécessaires pour rechercher de la valeur sur des marchés profonds ou étroits, dans le cadre de son engagement à fournir des rendements attrayants et durables à ses clients. Cette riche tradition a valu à la société Loomis Sayles la confiance et le respect de clients du monde entier, pour lesquels elle gère 353,7 milliards de dollars* d'actifs (au 30 septembre 2021).

*Sont inclus les actifs de Loomis, Sayles & Co, LP, et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale en propriété exclusive de Loomis, Sayles & Company, LP.

À PROPOS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Le modèle multi-affiliés de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la pensée indépendante et de l'expertise ciblée de plus de 20 gestionnaires actifs. Classée parmi les plus grands gestionnaires d'actifs au monde1 avec près de 1 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 (1 199,4 milliards d'euros), Natixis Investment Managers offre une gamme diversifiée de solutions dans toutes les catégories, styles et véhicules d'actifs, notamment des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) innovantes et des produits dédiés favorisant la finance durable. La société travaille en partenariat avec ses clients afin de comprendre leurs besoins spécifiques et leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers est détenue à 100 % par Natixis. Natixis est une filiale du BPCE, le deuxième plus grand groupe bancaire français. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, DNCA Investments,3 Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management, et WCM Investment Management. En outre, des solutions d'investissement sont proposées par Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Les offres ne sont pas toutes disponibles dans toutes les juridictions. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage d'exercice restreint et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis bénéficiant de services de conseil offerts par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers : Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.

1 Mise à jour quantitative de Cerulli : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers comme le 15e plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020.

2 Les actifs sous gestion (« ASG ») au 30 septembre 2021 étaient de 1 390 milliards de dollars. Les ASG, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'ASG non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers. Excepté H2O Asset Management,

3 une marque de DNCA Finance.

Pour toute information complémentaire sur cette stratégie et d'autres stratégies de Loomis Sayles, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.loomissayles.com.

Natixis Distribution LLC (distributeur de fonds FINRA|SIPC) et Loomis, Sayles & Company, L.P. sont affiliés.

MALR028342

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 janvier 2022 à 13:50 et diffusé par :