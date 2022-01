Le Canada et la province de la Colombie-Britannique soutiennent les activités de recherche et de commémoration de la Première Nation de Williams Lake à l'ancien pensionnat





Apporter des soins : Nous sommes conscients que cette déclaration intervient à un moment difficile pour beaucoup d'entre vous et que les gestes que nous posons pour honorer les survivants et les familles peuvent faire ressurgir de douloureux souvenirs pour toutes les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones au fil des générations. Une ligne d'écoute vient en aide aux anciens élèves des pensionnats et à leurs familles en plus d'offrir des services de soutien émotionnel et d'aiguillage en cas de crise. Vous trouverez également des informations sur d'autres mesures de soutien en matière de santé auprès du gouvernement du Canada.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'aide après avoir lu ceci, communiquez avec la Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens au 1-866-925-4419.

Nous invitons tous ceux et celles qui ont besoin de soutien à se manifester et à communiquer avec la ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 (sans frais) ou à clavarder en ligne sur https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

PREMIÈRE NATION DE WILLIAMS LAKE, BC, le 7 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La présence de tombes non marquées sur les sites d'anciens pensionnats à travers le Canada est un rappel tragique des abus subis par les enfants autochtones dans ces établissements. Dans le cadre des efforts déployés pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels causés par l'héritage des pensionnats et qui perdurent, notre gouvernement travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées, notamment la Première Nation de Williams Lake. Ensemble, nous entreprendrons la difficile tâche de retrouver et de commémorer les enfants disparus qui ont été enlevés à leur famille pour fréquenter des pensionnats, comme l'ancien pensionnat de St. Joseph's Mission.

La Première Nation de Williams Lake entreprendra des travaux sur les lieux de sépulture à l'ancien pensionnat de St. Joseph's Mission. La communauté termine actuellement une enquête préliminaire qui comprend des entrevues avec d'anciens élèves et leurs familles, une étude géophysique initiale et la compilation de documents d'archives et photographiques liés aux disparitions et aux décès d'élèves des Premières Nations dans cet établissement. Aujourd'hui, le chef Willie Sellars de la Première Nation de Williams Lake, en Colombie-Britannique, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement totalisant 1 912 460 $ pour l'exercice 2021-2022 afin de contribuer à cet important travail.

De plus, des travaux seront entrepris pour favoriser le rassemblement des aînés et des survivants afin de mener des entrevues et de partager des connaissances sur les tombes non marquées, et pour rassembler, planifier et organiser des cérémonies culturelles au sein de leur communauté. Ce processus dirigé par la communauté permettra à la Première Nation de Williams Lake d'entreprendre ce travail à sa manière et à son rythme.

La réparation des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au coeur de la réconciliation et est essentielle pour renouveler et reconstruire les relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens

Citations

« Le système des pensionnats a causé des dommages indélébiles à notre communauté et à la plupart des communautés des Premières Nations dont les enfants ont été forcés de fréquenter ces établissements ou les ont fréquentés d'une autre manière. Nous sommes reconnaissants au Canada et à la province de la Colombie-Britannique d'avoir accordé ce financement initial en 2021-2022 afin que nous puissions commencer l'enquête sur l'ancien pensionnat de St. Joseph's Mission et ses environs. Il y a beaucoup de travail à faire pour découvrir la vérité sur ce chapitre horrible et prolongé de l'histoire canadienne, et encore plus de travail à faire pour guérir des blessures qu'il a laissées sur les peuples autochtones. »

Willie Sellars,

Chef de la Première Nation de Williams Lake

« Nos pensées accompagnent les survivants, leurs familles et les membres de la Première Nation de Williams Lake qui entament l'enquête préliminaire sur le pensionnat de St. Joseph's Mission. Je reconnais que c'est une période extrêmement difficile et émotive. Le Canada continue d'être prêt à aider les peuples autochtones qui entreprennent cet important travail de découverte de la vérité. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce n'est que le début d'un long voyage vers la vérité, la justice et la guérison pour la Première Nation de Williams Lake et toutes les Premières Nations dont les enfants ont été emmenés dans cet établissement. J'honore leur courage de révéler les dures vérités de l'histoire coloniale de la Colombie-Britannique et leur engagement à trouver des réponses pour les survivants, leurs familles et leurs communautés. Nous continuons à nous tenir respectueusement à leurs côtés et à les soutenir alors qu'ils franchissent la prochaine étape de ce processus difficile. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Par l'entremise du Fonds pour les enfants disparus dans les pensionnats, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada fournira 1 437 460 $ par l'entremise du Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus dans les pensionnats, et la province de la Colombie-Britannique fournira 475 000 $ pour soutenir un processus dirigé par la communauté, afin que la Première Nation de Williams Lake puisse entreprendre le travail à sa façon et à son rythme.

fournira 1 437 460 $ par l'entremise du Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus dans les pensionnats, et la province de la Colombie-Britannique fournira 475 000 $ pour soutenir un processus dirigé par la communauté, afin que la Première Nation de puisse entreprendre le travail à sa façon et à son rythme. Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et culturellement informés, afin d'aider les communautés autochtones à réagir et à guérir des répercussions continues des pensionnats.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été engagés pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, leurs familles et leurs communautés à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Jour et nuit, vous pouvez accéder à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

Vous pouvez communiquer avec la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être en composant le 1-855-242-3310 ou clavarder en ligne sur leur site Web.

Produits connexes

Enfants disparus des pensionnats - financement de l'aide communautaire

Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux communautés autochtones pour qu'elles puissent faire face aux séquelles continues des pensionnats et en guérir

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 7 janvier 2022 à 12:00 et diffusé par :